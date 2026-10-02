ガブリエル陣営がカタルーニャ移籍に目を向ける中、バルセロナのスポーツディレクターであるデコは、過熱する憶測をすぐさま沈静化させた。ポルトガル・フットボール・サミットで語ったカンプ・ノウの幹部は、クラブとしてこのイングランド人選手の獲得を積極的に進めているわけではないと強調した。

「この少年について言うことは何もない」とデコは述べた。「選手が我々と結びつけられるのは普通のことだ。いつも起きていることだからね。たとえ［選手が］若くても、多くの利害が絡む非常に大きな市場がそこにはある。だが、我々は彼のような状況にあるどの選手にも関心はない」

デコはさらに、ガブリエルが依然としてオールド・トラッフォードと結びついている限り、バルセロナが介入することはないと強調した。さらにこう付け加えている。「何が起きているのかは分からないし、彼がまだマンチェスター・ユナイテッドの選手なのかどうかも分からない。我々はその件に関与していない。まずは何かをしようとする前に、その状況がどうなっているのかを理解する必要がある。若い、10代の選手について話すのは、我々の仕事ではない」



