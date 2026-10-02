Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドの逸材JJ・ガブリエルがバルセロナでトレーニング、デコが神童への移籍要求について初めて言及
ガブリエウ、移籍要求後にバルセロナ市内でトレーニングへ
この15歳は先月、マンチェスター・ユナイテッドからの移籍を実現させるため、契約の即時解除を求めた。しかし、マンチェスター・ユナイテッドはこの申し出を即座に拒否。サッカー界で最も将来有望な若手の1人を引き留めようとしている。
こう着状態が長引く中、このアタッカーは一時的にスペインへ移った。『Manchester Evening News』によると、ガブリエルはカタルーニャ州カステルデフェルスのブリティッシュ・スクール・スタジアムで、プライベートコーチのジャック・ハンターとともにトレーニングを行い、コンディションを維持しているという。
この若手選手とその家族は頻繁にバルセロナを訪れており、カンプ・ノウへの移籍実現を強く望んでいる。一方で、宿敵レアル・マドリーも急展開を見せるこの状況を注意深く見守っている。
- Crystal Pix
厳しい視線が注がれる中、キャリック監督が冷静さを求める
ピッチ外での騒動が続く中でも、ユナイテッドの指揮官マイケル・キャリックは最近、この状況を大きく扱わないよう努めた。元MFは、アカデミーの若手を過度な世間の注目から守る必要性を強調した。
「私が言ったことを繰り返すだけだ。彼はまだ若い少年であり、ここで何かを表に出さないことが重要だ。注目や詮索については慎重でなければならない」とキャリックは説明した。「我々は分別を持ち、彼のことを考えなければならない。状況はいずれ落ち着くはずだ」
デコ、バルセロナと10代のスターとの関係を否定
ガブリエル陣営がカタルーニャ移籍に目を向ける中、バルセロナのスポーツディレクターであるデコは、過熱する憶測をすぐさま沈静化させた。ポルトガル・フットボール・サミットで語ったカンプ・ノウの幹部は、クラブとしてこのイングランド人選手の獲得を積極的に進めているわけではないと強調した。
「この少年について言うことは何もない」とデコは述べた。「選手が我々と結びつけられるのは普通のことだ。いつも起きていることだからね。たとえ［選手が］若くても、多くの利害が絡む非常に大きな市場がそこにはある。だが、我々は彼のような状況にあるどの選手にも関心はない」
デコはさらに、ガブリエルが依然としてオールド・トラッフォードと結びついている限り、バルセロナが介入することはないと強調した。さらにこう付け加えている。「何が起きているのかは分からないし、彼がまだマンチェスター・ユナイテッドの選手なのかどうかも分からない。我々はその件に関与していない。まずは何かをしようとする前に、その状況がどうなっているのかを理解する必要がある。若い、10代の選手について話すのは、我々の仕事ではない」
- Crystal Pix
迫る誕生日とトップチーム追放処分
ガブリエルは来週、16歳の誕生日を迎える。ただ、厳格な規定により、17歳になるまではいかなるクラブともプロ契約を結ぶことはできない。現時点では、トップチームから突然外されたことで、その成長は宙に浮いたままとなっている。
移籍志願を出す前、キャリックはこの10代の選手に、ブライトンとのカラバオカップでトップチームデビューの機会を与える準備をしていた。しかし実際には、この3-2で敗れた一戦のメンバーから外れたため、直近の公式戦出場は先月のUEFAユースリーグ、サバフ戦での5-0の勝利のままとなっている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。