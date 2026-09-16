ガブリエルは当初、水曜日に行われるブライトンとのカラバオカップでの一戦に向け、マイケル・キャリックのメンバーに入る見通しだった。ピッチに立てば、ユナイテッド史上最年少出場選手として歴史に名を刻むことになっていた。

しかし、高く評価されるこの10代の選手は、今週のトレーニングを欠席したことで、今や試合当日のメンバーから完全に外れる見込みとなっている。報道によれば、ユナイテッド首脳陣は、突然退団を望むようになった正確な理由を把握していないという。

最終的に退団が実現した場合、マドリーはすでに明確な道筋を描いている。同じ報道によれば、このスペインのクラブはガブリエルの成長を加速させるため、直ちにBチームの体制に組み込む計画だという。