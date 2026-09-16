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マンチェスター・ユナイテッドの逸材JJ・ガブリエルがオールド・トラッフォード退団を要求、バルセロナとレアル・マドリーが警戒強める
“ワンダーキッド”がオールド・トラフォード退団を要求
マンチェスター・ユナイテッドは、ガブリエルを巡って衝撃的な対立状態にある。才能豊かな15歳とその代理人は、クラブを直ちに退団したいとの要求を突如として提出し、オールド・トラッフォードの幹部を驚かせた。しかし、マンチェスター・ユナイテッドはこの件で強硬姿勢を崩しておらず、いかなる譲歩も断固として拒否している。クラブはどのような状況でもこの若手選手との契約を解除しない方針であり、そのため現時点では登録を抹消することはできない。
イングランドのクラブによるこの強硬姿勢にもかかわらず、この状況はヨーロッパ各地の複数のビッグクラブに警戒感を与えている。スペインの強豪バルセロナとマドリードは、ともに移籍の可能性を見据えながら動向を注視していると、『ESPN』が伝えている。
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マドリー、ティーンエージャー獲得に向けたプランを準備
ガブリエルは当初、水曜日に行われるブライトンとのカラバオカップでの一戦に向け、マイケル・キャリックのメンバーに入る見通しだった。ピッチに立てば、ユナイテッド史上最年少出場選手として歴史に名を刻むことになっていた。
しかし、高く評価されるこの10代の選手は、今週のトレーニングを欠席したことで、今や試合当日のメンバーから完全に外れる見込みとなっている。報道によれば、ユナイテッド首脳陣は、突然退団を望むようになった正確な理由を把握していないという。
最終的に退団が実現した場合、マドリーはすでに明確な道筋を描いている。同じ報道によれば、このスペインのクラブはガブリエルの成長を加速させるため、直ちにBチームの体制に組み込む計画だという。
強豪クラブが10代のスターをめぐって動いている
厳しい規定により、通常は若い選手が18歳になる前にヨーロッパのクラブへ移籍することはできない。だが、ガブリエウはアイルランドのパスポートを保有しており、欧州の強豪クラブへの注目度の高い移籍に向けて、完全に資格を満たしている。
この状況を注視しているのはバルセロナとレアル・マドリーだけではない。プレミアリーグの強豪マンチェスター・シティとチェルシーもまた、この若手を巡る緊迫したにらみ合いを極めて注意深く見守っている。
有望株を国内の最大のライバルに奪われることになれば、オールド・トラッフォードの首脳陣にとっては痛恨の打撃となる。それでも、この状況がなお友好的に解決される可能性は残されている。
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来月、重大な決断が待っている
ガブリエルの強硬な姿勢によって、来夏の退団の可能性に向けた扉が開かれたことは間違いない。ただし、当面の転機となるのは、FWが16歳の誕生日を迎える10月6日だ。
その日以降、この10代の選手は正式に奨学契約の書類にサインする資格を得る。現状は極めて厳しく見えるものの、マンチェスター・ユナイテッドの幹部は、このこじれた関係をなお修復できると期待を抱いている。今のところ、サッカー界は15歳のこの選手が次のキャリアの一手をどうするのかを見守っている。
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