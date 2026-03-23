マンチェスター・ユナイテッドの負傷者情報：ベンジャミン・セスコとブライアン・ムベウモがともに代表戦を辞退

マンチェスター・ユナイテッドは、セスコとムベウモのいずれも3月末の国際試合には参加しないことを正式に発表した。一方、サイドバックのヌサイール・マズラウィは体調不良から回復し、モロッコ代表の合宿に合流する。

ユナイテッドの声明は次のように述べている。「マンチェスター・ユナイテッドのディフェンダー、ヌサイール・マズラウィは体調を回復し、エクアドルおよびパラグアイとの親善試合を控えたモロッコ代表に合流する。ブライアン・ムベウモは、金曜夜のボーンマス戦（2-2の引き分け）で71分に交代を余儀なくされたことを受け、予防措置としてオーストラリアおよび中国との親善試合に向けたカメルーン代表からの離脱を余儀なくされた。

また、ベンジャミン・セスコも代表招集を辞退することになった。このセンターフォワードは、ここ数週間ユナイテッドが慎重に管理してきた怪我から完全に回復するため、スロベニア代表として予定されていたハンガリーおよびモンテネグロとの親善試合を欠場する。」