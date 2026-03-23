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マンチェスター・ユナイテッドの負傷者情報：ベンジャミン・セスコとブライアン・ムベウモがともに代表戦を辞退
セスコとムベウモのゴールでマンチェスター・ユナイテッドが3位に浮上
2025-26シーズンの前半戦、ルーベン・アモリム前監督の下で精彩を欠いたユナイテッドは、同ポルトガル人監督を解任し、シーズン終了までキャリックを後任に据えることを決定した。
この決断は正しかったことが証明されており、3月の代表戦中断期間時点で、レッドデビルズはプレミアリーグの順位表で3位につけている。ムベウモは夏にブレントフォードから加入して以来安定した活躍を見せ、全大会通算で10ゴールを記録している。一方、セスコはオールド・トラッフォードでの生活が苦戦するスタートを切ったものの、その後調子を上げ、1月から2月にかけて6ゴールを挙げている。
- AFP
デュオは怪我のため、代表戦期間を欠場する
マンチェスター・ユナイテッドは、セスコとムベウモのいずれも3月末の国際試合には参加しないことを正式に発表した。一方、サイドバックのヌサイール・マズラウィは体調不良から回復し、モロッコ代表の合宿に合流する。
ユナイテッドの声明は次のように述べている。「マンチェスター・ユナイテッドのディフェンダー、ヌサイール・マズラウィは体調を回復し、エクアドルおよびパラグアイとの親善試合を控えたモロッコ代表に合流する。ブライアン・ムベウモは、金曜夜のボーンマス戦（2-2の引き分け）で71分に交代を余儀なくされたことを受け、予防措置としてオーストラリアおよび中国との親善試合に向けたカメルーン代表からの離脱を余儀なくされた。
また、ベンジャミン・セスコも代表招集を辞退することになった。このセンターフォワードは、ここ数週間ユナイテッドが慎重に管理してきた怪我から完全に回復するため、スロベニア代表として予定されていたハンガリーおよびモンテネグロとの親善試合を欠場する。」
レッド・デビルズ、ボーンマス戦で引き分けに終わり、勝ち点獲得の機会を逃す
金曜日の夜、マンチェスター・ユナイテッドがボーンマスと2-2で引き分けた試合にはセスコとムベウモの両選手が先発出場したが、得点を挙げることはできなかった。代わりに、ブルーノ・フェルナンデスのPKとジェームズ・ヒルのオウンゴールにより、ライアン・クリスティの同点弾を挟んで2-1とリードしたが、エリ・ジュニア・クロウピがPKを決め、ボーンマスが反撃して勝ち点1を確保した。
その夜は残念な結果に終わったものの、チャンピオンズリーグ出場権争いにおいて、ユナイテッドにとってはまずまずの週末となった。日曜日の午後、アストン・ヴィラが勝利を収めたが、リヴァプールとチェルシーは土曜日にそれぞれブライトンとエヴァートンに敗れたため、シーズン残り7試合となった時点で、キャリック率いるチームは5位と5ポイント差をつけている。
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アモリムの後任として就任したキャリック、シーズン終盤の好調な締めくくりを狙う
多くの主力選手が代表戦のために世界各地へと飛び立つ中、キャリックはチャンピオンズリーグ出場権をまだ自力で勝ち取れる状況にあるユナイテッドの、シーズンの締めくくりを力強く飾るための戦略を練っている。
カップ戦に気を取られることなく、レッドデビルズはプレミアリーグの戦いに専念できる。代表戦中断期間明け、ユナイテッドは古豪リーズをホームに迎え、その後スタンフォード・ブリッジでトップ5のライバルであるチェルシーと対戦する。