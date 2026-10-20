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マンチェスター・ユナイテッドの負傷者情報：コモとのチャンピオンズリーグ戦を前に主力6選手が練習を欠席
キャリック、複数の負傷懸念に直面
マンチェスター・ユナイテッドはコモとのチャンピオンズリーグの一戦に向けて準備を進めているが、火曜日の練習をトップチームの6選手が欠席し、大きな痛手を負った。公式戦6試合勝利から遠ざかる中、オールド・トラッフォードで難しい時期を迎えているキャリックにとって、これ以上ないほど悪いタイミングだ。
練習を欠席したのは、マーカス・ラッシュフォード、リサンドロ・マルティネス、コビー・メイヌー、ルーク・ショー、パトリック・ドルグ、そして若手DFのエイデン・ヘヴンだ。talksportの報道によると、筋肉の負傷から体調不良まで問題はさまざまで、コーチ陣の選択肢は限られている。
チームの立て直しを図るキャリックにとって、負傷者の状況は引き続き大きな懸念材料だ。ベンヤミン・シェシュコもすねの負傷で出場できず、厳しい日程が続く中、攻撃陣を入れ替える余地はさらに狭まっている。
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マンチェスター・ユナイテッドに守備陣の危機が迫る
水曜日の試合を前に、守備陣は特に手薄になっているようだ。マルティネスは日曜日のリーズ・ユナイテッド戦（1-1）のハーフタイムに交代。キャリックはその後、ワールドカップ優勝経験のある同選手が「太ももに少し違和感を覚えた」と説明した。さらに、ベテラン左サイドバックのショーが欠場を続けていることも事態を難しくしている。ショーはトッテナム戦で足を引きずりながら退いて以降、最近の試合には出場していない。
監督をさらに悩ませているのが、ヨロの出場停止だ。アトレティコ・マドリー戦でレッドカードを受けたため、出場できない。
中盤と攻撃の選択肢が限られる
中盤では、直近2試合を欠場したマイヌーの出場が依然として大いに不透明だ。イングランド代表の同選手はトッテナムとの引き分けに終わった試合で詳細が明らかにされていない負傷を負い、キャリックは復帰時期を具体的に示していない。ドルグもまだチームに復帰しておらず、デンマーク代表での活動中に負ったハムストリングの負傷から回復を続けている。
攻撃陣の選手層も試されている。ラッシュフォードはコンディション管理が続いており、出場が制限されている。週末の試合ではベンチ入りしながら出場しなかった同選手だが、火曜日に練習へ全面参加できなかったことで、チャンピオンズリーグで先発できる状態かどうかに疑問が生じている。
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考えられる解決策と若手の起用
負傷者の続出により、マタイス・デ・リフトには待望の先発復帰の機会が巡ってくるかもしれない。オランダ人センターバックは度重なる負傷に苦しみ、昨年11月に背中の手術を受けて以来、クラブでの試合に出場していない。完全復調に向けて調整を続けているが、ほかの選択肢が限られる状況から、トップチームへの復帰が早まる可能性もある。一方、キャリック監督は欠員を埋めるために若手を起用するかもしれない。火曜日の練習には10代のDFダン・アーマーとジェイダン・カマソンが参加している。
マズラウィがより中央寄りの役割、あるいは右サイドに移る場合、守備の左サイドでバランスを取る役割を任される候補として、ハリー・アマスも挙がる。マンチェスター・ユナイテッドはチャンピオンズリーグ初戦でサバハに4-0で快勝したものの、続く第2節ではアトレティコ・マドリーとのアウェー戦に0-2で敗れた。欧州での戦いを立て直そうとする中、こうした守備陣の人選に頭を悩ませている。
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