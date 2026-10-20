マンチェスター・ユナイテッドの負傷者情報：コモとのチャンピオンズリーグ戦を前に主力6選手が練習を欠席

負傷者の続出により、マタイス・デ・リフトには待望の先発復帰の機会が巡ってくるかもしれない。オランダ人センターバックは度重なる負傷に苦しみ、昨年11月に背中の手術を受けて以来、クラブでの試合に出場していない。完全復調に向けて調整を続けているが、ほかの選択肢が限られる状況から、トップチームへの復帰が早まる可能性もある。一方、キャリック監督は欠員を埋めるために若手を起用するかもしれない。火曜日の練習には10代のDFダン・アーマーとジェイダン・カマソンが参加している。

マズラウィがより中央寄りの役割、あるいは右サイドに移る場合、守備の左サイドでバランスを取る役割を任される候補として、ハリー・アマスも挙がる。マンチェスター・ユナイテッドはチャンピオンズリーグ初戦でサバハに4-0で快勝したものの、続く第2節ではアトレティコ・マドリーとのアウェー戦に0-2で敗れた。欧州での戦いを立て直そうとする中、こうした守備陣の人選に頭を悩ませている。