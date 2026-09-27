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マンチェスター・ユナイテッドの負傷危機が深刻化 パトリック・ドルグがデンマークのUEFAネーションズリーグ、ウェールズ戦で足を引きずって途中交代へ
ドルグにとって国際舞台での痛恨の出来事
マンチェスター・ユナイテッドの今季序盤の苦戦は、ドルグを巡る新たな負傷懸念によってさらに深刻化した。若き才能は、デンマークが月曜夜にコペンハーゲンでウェールズを迎えた一戦で右サイドの先発を任されたが、試合開始からわずか30分で治療を必要として倒れ込み、無念の形でその夜を終えることになった。
デンマークのメディカルスタッフはすぐにプレー続行不可能のサインを出し、早い時間帯での交代を余儀なくされた。ドルグは足を引きずりながらそのままトンネルを通ってロッカールームへ下がる姿が確認され、代わってランスのアタッカー、モハメド・ダラミーが投入された。負傷の正確な内容や深刻度は現時点でまだ正式に確認されていないが、デンマーク代表を率いるブライアン・リーマー監督が、試合終了後にメディアへ最新情報を伝える見通しだ。
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キャリック監督を悩ませる高まる選考の難題
ドーグの負傷のタイミングは、オールド・トラフォードでただでさえ手薄な陣容への対応に追われているキャリックにとって、これ以上ないほど悪いものとなった。マンチェスター・ユナイテッドはこのインターナショナルウインドー中にコンディション面の問題が相次いでおり、マーカス・ラッシュフォードとコビー・メイヌーはいずれも、それぞれの回復に専念するためイングランド代表を離脱している。
離脱者のリストはそれだけではなく、クラブキャプテンのブルーノ・フェルナンデスも先週、ポルトガル代表としてプレーしていた際に負傷した。またキャリックは、アマド・ディアロとマタイス・デ・リフトのコンディション管理にもあたっている。2人はともに、以前から抱えていたフィジカル面の問題に対処するため、代表チームには参加せずキャリントンで調整を続けていた。
オールド・トラッフォードで高まるプレッシャー
新シーズンの立ち上がりでつまずいたユナイテッドは、順位を上げようとする中で厳しい立場に置かれている。キャリック監督のチームは現在12位で、開幕から5試合で勝ち点5しか挙げられていない。
ドルグは今季、マンチェスター・ユナイテッドで全公式戦6試合に出場し、ここまで2アシストを記録している。
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過密日程が目前に迫る
今後の日程にマンチェスター・ユナイテッドがひと息つける余地はない。シーズンの行方を左右しかねない重要な試合が続くからだ。ユナイテッドは今後、トッテナム、アトレティコ・マドリー、リーズ・ユナイテッドと立て続けに対戦する予定で、万全の陣容が求められる連戦となる。
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