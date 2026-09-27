マンチェスター・ユナイテッドの今季序盤の苦戦は、ドルグを巡る新たな負傷懸念によってさらに深刻化した。若き才能は、デンマークが月曜夜にコペンハーゲンでウェールズを迎えた一戦で右サイドの先発を任されたが、試合開始からわずか30分で治療を必要として倒れ込み、無念の形でその夜を終えることになった。

デンマークのメディカルスタッフはすぐにプレー続行不可能のサインを出し、早い時間帯での交代を余儀なくされた。ドルグは足を引きずりながらそのままトンネルを通ってロッカールームへ下がる姿が確認され、代わってランスのアタッカー、モハメド・ダラミーが投入された。負傷の正確な内容や深刻度は現時点でまだ正式に確認されていないが、デンマーク代表を率いるブライアン・リーマー監督が、試合終了後にメディアへ最新情報を伝える見通しだ。