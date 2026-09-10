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Manchester City v Manchester United - FA Youth Cup FinalGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッドの若手JJ・ガブリエルが、UEFAユースリーグでの驚異的なハットトリックで歴史を作る

J. Gabriel
マンチェスターユナイテッドアカデミー
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ2ディビジョン1
UEFAチャンピオンズリーグ
プレミアリーグ

マンチェスター・ユナイテッドの神童JJ・ガブリエルが、鮮烈な形で欧州の舞台に名乗りを上げた。才能あふれる15歳のFWは、サバフ戦でUEFAユースリーグデビューを飾ると、見事なハットトリックを達成。クラブ史上最年少でこの偉業を成し遂げた選手となった。この驚異的なパフォーマンスは、指揮官マイケル・キャリックの目を引くことは間違いない。

  • 欧州で歴史を作る

    木曜日に行われたサバフ戦で、マンチェスター・ユナイテッドU-19が5-0の快勝を収める中、ガブリエウが主役となった。アミル・イブラギモフとジェイコブ・ワトソンがチームに序盤のリードをもたらしたが、リー・スポーツ・ビレッジで真に輝きを放ったのはガブリエウだった。

    FWは前半終了間際にこの日最初のゴールを決めると、85分と87分にも追加点を挙げ、マッチボールを持ち帰った。15歳339日で、ガブリエウはこの大会でマンチェスター・ユナイテッドにおいて3ゴールを記録した史上最年少選手となり、フットボール・ディレクターのジェイソン・ウィルコックスも見守った観衆を沸かせた。

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  • JJ Gabriel Manchester United 2026 pre-seasonGetty

    トップチーム入りにあと一歩

    ガブリエルは将来のスター候補として広く期待されており、ユース年代で際立った数字をさらに積み上げ続けている。『マンチェスター・イブニング・ニュース』によれば、このアタッカーは昨季のU-18で35試合に出場し、28ゴールを記録した。

    今季はU-21にステップアップすると、ガブリエルはいきなり結果を残し、最初の2試合で2ゴール2アシストをマークした。さらに先月には、アトレティコ・マドリーとの親善試合で途中出場し、トップチームでも初出場を果たしている。

    今季開幕前にプレミアリーグの年齢要件を満たしていたため、ガブリエルは現在、マンチェスター・ユナイテッドでトップチームのリーグ戦デビューが可能となっている。

  • キャリックが注意深く見守る

    マイケル・キャリックはこの10代の選手を注意深く見守っており、ガブリエルを定期的にトップチームのトレーニングに招集し、夏のプレシーズンでは複数の試合でメンバーにも入れてきた。ファンはこの若手が公式戦でシニアデビューを果たすことを待ち望んでいるが、指揮官はその成長に慎重なアプローチが必要だと強調した。ガブリエルの急速な成長について、キャリックは次のように語っている。「JJは非常に大きな才能の持ち主で、それは見れば明らかだ。U-18でも本当に良いシーズンを送ってきた。もちろん、我々は彼を非常に高く評価している。ただ、それに伴うあらゆることを管理し、ほかのさまざまな若手選手たちと同じように彼の成長を支えながら、ステップアップする適切なタイミングを見極める上では、忍耐が重要になる」

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  • JJ Gabriel 2026 Man UtdGetty Images

    ガブリエウの次に待つものは何か

    マンチェスター・ユナイテッドはとてつもない才能を抱えており、クラブは今後数週間にわたってその成長を慎重に見守っていく。キャリックが来月16歳になる前にガブリエルをトップチームで起用することを決めれば、このFWはクラブ史上最年少のトップチーム出場選手となる。ひとまずガブリエルは、アカデミーと欧州の舞台で驚異的な得点力を維持することを目指す。

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