木曜日に行われたサバフ戦で、マンチェスター・ユナイテッドU-19が5-0の快勝を収める中、ガブリエウが主役となった。アミル・イブラギモフとジェイコブ・ワトソンがチームに序盤のリードをもたらしたが、リー・スポーツ・ビレッジで真に輝きを放ったのはガブリエウだった。

FWは前半終了間際にこの日最初のゴールを決めると、85分と87分にも追加点を挙げ、マッチボールを持ち帰った。15歳339日で、ガブリエウはこの大会でマンチェスター・ユナイテッドにおいて3ゴールを記録した史上最年少選手となり、フットボール・ディレクターのジェイソン・ウィルコックスも見守った観衆を沸かせた。