選手がバルセロナに滞在していることで、スポティファイ・カンプ・ノウへの移籍の可能性を巡る憶測が広がるのは自然なことだ。しかし、スポーツ紙の見出しやラジオ番組の議論で自身の名前が大きく取り上げられる中、陣営は本人の心の健康とプライバシーも重視している。カステルデフェルスという慣れ親しんだ環境で練習することで、ガブリエルはマンチェスターやマドリードにいればすぐに直面するであろう重圧や騒がしさを避け、サッカーに必要なことに集中できる。

最近目撃されたことが話題を呼んでいるものの、ガブリエルとこの地域とのつながりは今に始まったことではない。MFは8歳の頃から毎年夏にカステルデフェルスを訪れており、この町を居心地よく、くつろげる第二の故郷としてきた。マンチェスター・ユナイテッドのアカデミーでの歩みを続けないと決めた後、この地域を練習拠点に選んだのも、そのなじみ深さが大きな理由だった。

カタルーニャでの経験はピッチ上にも及ぶ。2025年4月にはコスタ・ブラバで開催された名高いMIC大会に出場した。この大会では、スカウトたちがサッカー界屈指のアタッカーたちと比較するほどの卓越した技術を、随所で垣間見せた。これまでには観客としてスポティファイ・カンプ・ノウを訪れ、スタジアムツアーに参加したり、ラミン・ヤマルらバルセロナの現役スター選手と会ったりする姿も目撃されている。