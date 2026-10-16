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マンチェスター・ユナイテッドの若き逸材JJ・ガブリエル、移籍に関する決断が迫る中、バルセロナで練習する姿が目撃される
カタルーニャでの集中的な準備
ガブリエルの獲得競争は過熱しており、この若いイングランド人選手は現在、バルセロナ郊外の海沿いの町カステルデフェルスでコンディションを維持している。『スポルト』によると、この攻撃的MFは地元の施設で厳しいトレーニングに取り組み、朝7時から照明の下で練習を始めることも多い。欧州各地から届いている大型オファーを検討する間、この10代の選手を最高のコンディションに保つことが、日の出の頃に行う練習の目的だ。
ガブリエルは一人で練習しているわけではない。この転機に成長を続けられるよう、充実したサポート体制を伴って現地入りした。理学療法士や専属の栄養士を含む7～8人の専門家からなる技術スタッフが、彼の一挙手一投足を見守っている。父親も同行し、ガブリエルがキャリアの次の段階に備える中、日々の活動を監督している。こうした入念な取り組みからは、ガブリエル陣営が間近に迫るオールド・トラッフォードからの退団をいかに真剣に捉えているかがうかがえる。
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バルセロナとの長年にわたるつながり
選手がバルセロナに滞在していることで、スポティファイ・カンプ・ノウへの移籍の可能性を巡る憶測が広がるのは自然なことだ。しかし、スポーツ紙の見出しやラジオ番組の議論で自身の名前が大きく取り上げられる中、陣営は本人の心の健康とプライバシーも重視している。カステルデフェルスという慣れ親しんだ環境で練習することで、ガブリエルはマンチェスターやマドリードにいればすぐに直面するであろう重圧や騒がしさを避け、サッカーに必要なことに集中できる。
最近目撃されたことが話題を呼んでいるものの、ガブリエルとこの地域とのつながりは今に始まったことではない。MFは8歳の頃から毎年夏にカステルデフェルスを訪れており、この町を居心地よく、くつろげる第二の故郷としてきた。マンチェスター・ユナイテッドのアカデミーでの歩みを続けないと決めた後、この地域を練習拠点に選んだのも、そのなじみ深さが大きな理由だった。
カタルーニャでの経験はピッチ上にも及ぶ。2025年4月にはコスタ・ブラバで開催された名高いMIC大会に出場した。この大会では、スカウトたちがサッカー界屈指のアタッカーたちと比較するほどの卓越した技術を、随所で垣間見せた。これまでには観客としてスポティファイ・カンプ・ノウを訪れ、スタジアムツアーに参加したり、ラミン・ヤマルらバルセロナの現役スター選手と会ったりする姿も目撃されている。
世代に一人の逸材を巡る争奪戦
バルセロナが、イングランドのサッカー界で「ネイマール２世」と呼ばれることの多い選手を獲得するには、厳しい競争を勝ち抜く必要がある。マドリードとパリ・サンジェルマンは、この16歳の選手を他の獲得希望クラブから引き離すため、大幅に好条件の金銭面のオファーを提示する用意があると報じられている。一方、バルセロナは若手選手を巡る高額の獲得競争には加わらず、クラブのスポーツ面の構想によって選手を引きつけるという方針を貫いている。
バルセロナ内部の関係者は交渉が本格化しているとの見方を否定し、現時点で選手の代理人とは表面的な接触しかしていないと示唆している。クラブは正式な契約オファーを提示したことも公式に否定。ガブリエルの才能は明らかだが、慎重な姿勢を維持している。最終的な決断が下される際には、10代の選手をトップチームに定着させてきた実績が、最も強いアピール材料になるとクラブは考えている。
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最終決定が間近に
ガブリエルの去就を巡る膠着状態は長く続かないとみられ、数日中に最終的な発表がある見通しだ。PSGとマドリードが提示する金銭面の魅力は大きいものの、選手に近い関係者によると、最も重要なのはスポーツ面のプロジェクトだという。バルセロナが重視する若手育成とトップチームでプレーするまでの道筋が、決め手となる可能性がある。たとえ提示する金銭面の条件が、獲得に関心を示すクラブの中で最も好条件でなくてもだ。
Ma Utdにとって、ガブリエルほどの才能を失うことはアカデミーにとって大きな痛手となる。だが、本人は欧州大陸への移籍を決意しているようだ。カステルデフェルスでの練習が、カタルーニャ州の州都への完全移籍に向けた準備だったのか、それとも別のクラブへの大型移籍に備えるための静かな練習場所を求めただけだったのかは、来週明らかになるだろう。
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