マンチェスター・ユナイテッドの若き逸材、JJ・ガブリエルが15歳でトップチームに合流したことを受け、マーカス・ラッシュフォードが彼に特別なメッセージを送った

トップチームのトレーニングに参加しているとはいえ、ガブリエルは現在、プレミアリーグでマンチェスター・ユナイテッドの一員としてプレーする資格がないため、ファンがこの若き逸材が公式戦に出場する姿を見るには、まだしばらく待たなければならない。

大会規定では、試合日の登録メンバーに名を連ねる選手は、U-16以下の年齢層に属してはならないと定められている。この規制上の障壁により、ガブリエルは平日に世界クラスのシニア選手たちと対戦してスキルを磨くことはできるものの、公式戦デビューは規定の年齢に達するまで保留されることになる。