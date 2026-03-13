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マンチェスター・ユナイテッドの若き逸材、JJ・ガブリエルが15歳でトップチームに合流したことを受け、マーカス・ラッシュフォードが彼に特別なメッセージを送った
「弟」とのつながり
このやり取りは、ガブリエルがマンチェスター・ユナイテッドの主力選手たちと一緒にトレーニングする自身の写真をインスタグラムに投稿した後に起こった。同じ名門アカデミー出身のラッシュフォードは、「弟分もスターだ」とコメントし、次世代への応援を示した。
15歳の若き才能はすぐに反応し、ハートマークの絵文字で返信して、イングランド代表選手からの励ましの言葉に感謝した。このやり取りは、ラッシュフォードが一時的にラ・リーガでプレーしているにもかかわらず、ユナイテッドのファミリー内に今も強い絆が残っていることを浮き彫りにしている。
キャリックは忍耐を呼びかけている
マンチェスター・ユナイテッドの暫定監督マイケル・キャリックも、金曜日の記者会見でこの若手の成長について言及した。「JJは本当に順調だ。アカデミーには素晴らしい選手たちが揃っており、我々はできるだけ多くの若手選手をトップチームに昇格させようとしている」と彼は語った。 「JJは大きな才能の持ち主だ。それは誰の目にも明らかだし、U-18チームでも素晴らしいシーズンを送っている。我々が彼を高く評価しているのは言うまでもないが、忍耐が重要であり、それに伴うあらゆる要素をうまく管理していく必要がある。重要なのは、ステップアップさせるべきタイミングを見極めること、そして彼を今の場所に留めておくべきタイミングを見極めることだ。」
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参加資格のハードル
トップチームのトレーニングに参加しているとはいえ、ガブリエルは現在、プレミアリーグでマンチェスター・ユナイテッドの一員としてプレーする資格がないため、ファンがこの若き逸材が公式戦に出場する姿を見るには、まだしばらく待たなければならない。
大会規定では、試合日の登録メンバーに名を連ねる選手は、U-16以下の年齢層に属してはならないと定められている。この規制上の障壁により、ガブリエルは平日に世界クラスのシニア選手たちと対戦してスキルを磨くことはできるものの、公式戦デビューは規定の年齢に達するまで保留されることになる。
マンチェスター・ユナイテッドの次はどうなるのか？
当面の展望としては、チャンピオンズリーグ出場権を巡る争いが激化する中、ユナイテッドは巻き返しを図り、プレミアリーグの順位表における3位の座をさらに固めようとしている。 マンチェスター・ユナイテッドは、日曜日にオールド・トラッフォードでアストン・ヴィラを迎え撃つにあたり、大きな試練に直面することになる。ウナイ・エメリ監督率いるヴィラは順位表でユナイテッドのすぐ下につけており、トップ4入りを懸けた重要な一戦となるこの試合で、その差を縮めようと意気込んでいるため、この対戦は極めて重要な一戦となる見込みだ。
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