Getty/Instagram
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドの熱狂的ファン、フランク・イレットが、髪型パフォーマンス終了後も「注目され続ける」ための計画を、新たな笑える広告で明らかにした
ユナイテッド・ストランドはクリッパーズの準備を整える
オンラインで「ザ・ユナイテッド・ストランド」として知られるイレットは、2024年10月以降、髪が驚異的な長さに達している。この熱心なサポーターは、マンチェスター・ユナイテッドが5連勝を達成するまで理髪店に行かないと誓った。しかし、オールド・トラッフォードで激動の数シーズンを過ごす中、この目標は困難を極めている。
暫定監督マイケル・キャリックの下、チームは最近4連勝でイレットを期待させた。しかしウェストハム戦での引き分けが勢いを止め、ファンのバリカンは引き出しにしまわれたまま。シーズン残り9試合となり、イレットは今や自身のトレードマークとなる髪型が消える避けられない日への準備を進めている。
豪華な顔ぶれが集うソーシャルメディアのクロスオーバー
パディ・パワーの風刺的な新CMで、イレットは「バイラル勢いの多様化手法」セミナーに、ウィールドストーン・レイダーやガイ・ゴマといったネット有名人と共に参加する。このスケッチでは、グループの「ギミック」が色あせた後でも名声を維持する方法が議論され、ミーム文化の儚さが嘲笑される。
動画の中でイレットは、マンチェスター・ユナイテッドが安定を取り戻した際の自身のブランド存続への不安を吐露。「ユナイテッドが5連勝したら俺の終わりだ。存在感を保ちブランドを多様化させる必要がある。そのためには助けが必要だ」とグループに訴えた。
「正直言って、この授業は期待していたものとは違った。でもアーティストとして成長する必要がある。俺の髪も永遠にあるわけじゃない。マンチェスター・ユナイテッドは5連勝するだろう？」
教室での衝撃的な暴露
コマーシャルは、イレットが髪の後ろに隠れた「本当の自分」を見せようとした時に奇妙な展開を見せる。「ああ、僕のことを知らない人が本当に多いんだ。実は隠れた才能があるんだよ」と彼は付け加える。
するとCM内の「司会者」が問いかける。「フランク、次のステージへ進むには、君の内面にある本当の姿を見せてくれ。さあ、チャンピオン」
するとイレットはこう返す。「ああ、俺は毛深い男だ。でもそれ以上の何かがあるんだ」そう言ってシャツのファスナーを下ろすと、胸に生い茂る濃い体毛が露わになり、他のバズりスターたちは嫌悪感で部屋を後にした。
- Getty Images Sport
キャリックは誇大宣伝を認める
キャリックでさえファンの献身的な行動に言及し、この話がユナイテッドのロッカールームに伝わったことを認めた。暫定監督は、このパフォーマンスが軽い息抜きにはなるものの、クラブのプロとしての野心にとっては付随的なものに過ぎないと指摘した。
「確かに承知している。子供たちが教えてくれたが、プロフェッショナルなチームで話題になるようなことではない。経緯は理解できるし、確かに笑わせてくれるが、結局のところ影響はない」とキャリックは語った。
プレミアリーグ残り9試合を控え、レッドデビルズはトップ3入りと来季チャンピオンズリーグ出場権獲得に向け、追い上げを続ける。現在、次節対戦相手のアストン・ヴィラとは得失点差のみで上回り、5位チェルシーと6位リヴァプールにはわずか3ポイント差に迫られている。
広告