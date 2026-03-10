マンチェスター・ユナイテッドの熱狂的ファン、フランク・イレットが、髪型パフォーマンス終了後も「注目され続ける」ための計画を、新たな笑える広告で明らかにした

パディ・パワーの風刺的な新CMで、イレットは「バイラル勢いの多様化手法」セミナーに、ウィールドストーン・レイダーやガイ・ゴマといったネット有名人と共に参加する。このスケッチでは、グループの「ギミック」が色あせた後でも名声を維持する方法が議論され、ミーム文化の儚さが嘲笑される。

動画の中でイレットは、マンチェスター・ユナイテッドが安定を取り戻した際の自身のブランド存続への不安を吐露。「ユナイテッドが5連勝したら俺の終わりだ。存在感を保ちブランドを多様化させる必要がある。そのためには助けが必要だ」とグループに訴えた。

「正直言って、この授業は期待していたものとは違った。でもアーティストとして成長する必要がある。俺の髪も永遠にあるわけじゃない。マンチェスター・ユナイテッドは5連勝するだろう？」