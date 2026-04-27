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マンチェスター・ユナイテッドの次期監督決定が迫る中、マイケル・キャリックがジム・ラトクリフ卿との秘密会談を明かす。
ラトクリフがキャリントンを訪問
ラトクリフ氏（INEOS最高経営責任者）がマンチェスター・ユナイテッドのキャリントン練習場を訪問し、監督ポストを巡る話題が再燃した。彼はコーチングスタッフの将来について確約は避けたが、訪問はサッカー部門統括を引き継いでからの現場主義を象徴する。
暫定監督のキャリックは「少し話をし、お茶を飲みました。気軽な会話でしたが、彼が支援の意を示してくれたのは嬉しかったです。それだけのことです。かなりカジュアルなものでしたが、彼に会えて良かったです。クラブとして、私たちはあらゆる面で深く結びついています。それは重要な要素です」と語った。 私はその一翼を担いたい」と語った。
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キャリック、常任ポストについて冷静な姿勢を崩さない
来月の正式就任発表が噂される中、キャリックはクラブに圧力をかけることを拒んでいる。指揮官就任後、チーム状態は上向いたが、彼は依然としてピッチ上の結果を最優先すると主張する。
暫定監督は「期限について私が急かしているわけではない。決まる時は決まる」と月曜のブレントフォード戦前に語った。
移籍戦略は保留中
INEOSとスカウト部門は補強候補を絞り込んだ。だがクラブは、監督人事が完全に決まるまで中央MFなどの正式契約は結ばない方針だ。新監督が戦術に合うチームを構築できるよう、慎重に進めている。
カゼミーロの後継者、新左サイドバック、経験豊富なストライカーの獲得を最優先する一方、長期的な監督方針に合わない補強は避ける。来季CL出場がほぼ確定しており、監督が決まり次第、これらの移籍を推進できる財政的余裕も生まれる見込みだ。
- AFP
チャンピオンズリーグ出場権獲得を目指して
クラブ運営が停滞する中、ユナイテッドの当面目標は来季欧州トップリーグ出場権を得るためのリーグ5位以内です。月曜のブレントフォード戦に勝てば、日曜にオールド・トラッフォードで行われるリヴァプール戦を前に優位に立ちます。
「間違いなく、我々が目指す場所だ。 この大会ではいくつかの素晴らしい夜を経験してきた。我々はまずまずのポジションにいるし、今後も成果が期待できる。だが、これはトップに立つことがいかに困難かを示している」とキャリックは語った。チーム状態は序盤より格段に改善しており、44歳の彼はラトクリフ体制下で新時代を率いる最有力候補と見られている。