マンチェスター・ユナイテッドの次期監督決定が迫る中、マイケル・キャリックがジム・ラトクリフ卿との秘密会談を明かす。

ラトクリフ氏（INEOS最高経営責任者）がマンチェスター・ユナイテッドのキャリントン練習場を訪問し、監督ポストを巡る話題が再燃した。彼はコーチングスタッフの将来について確約は避けたが、訪問はサッカー部門統括を引き継いでからの現場主義を象徴する。

暫定監督のキャリックは「少し話をし、お茶を飲みました。気軽な会話でしたが、彼が支援の意を示してくれたのは嬉しかったです。それだけのことです。かなりカジュアルなものでしたが、彼に会えて良かったです。クラブとして、私たちはあらゆる面で深く結びついています。それは重要な要素です」と語った。 私はその一翼を担いたい」と語った。