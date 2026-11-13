マンチェスター・ユナイテッドの新監督に就任予定のマウリシオ・ポチェッティーノに「集団」への警告と「余剰戦力」に関する助言。プレミアリーグ優勝経験者が、アルゼンチン人指揮官がいつ評価されるかを語る
ポチェッティーノ、オールド・トラッフォードでキャリックの後任就任へ
昨季の3位フィニッシュとチャンピオンズリーグ出場権獲得を受け、いわゆる「夢の劇場」では楽観ムードが高まっていた。しかし、マンチェスター・ユナイテッドは2026-27シーズンの開幕から再び後退している。
安定性を欠いたことでキャリックは職を失った。ユナイテッドの選手時代にプレミアリーグとチャンピオンズリーグのタイトルを獲得したキャリックだが、指揮を執ったのはわずか32試合で、解任された。クラブは別の方向へ進む決断を下した。
一時はエディ・ハウやアントニオ・コンテが就任候補として取り沙汰されたが、マンチェスター・ユナイテッドはポチェッティーノに活路を求めた。イングランドでの指導経験も同氏に有利に働いた。
南米出身の54歳は、かつてトッテナムをチャンピオンズリーグ決勝に導いた。また、パリ・サンジェルマンではリオネル・メッシ、キリアン・エンバペ、ネイマールを指導するなど、豊富な実績を持つ。ただし、すぐにオールド・トラッフォードで指揮を執るわけではない。
ポチェッティーノはアメリカ男子代表での任期を終える前に、ハイチとのCONCACAFネーションズリーグ準々決勝をホーム＆アウェーの2試合にわたって指揮する。マンチェスターへ向かう許可が下りるのは、英国時間の水曜日未明以降となる。
ユナイテッドは11月22日（日）、宿敵リヴァプールとの対戦でアンフィールドに乗り込む。新監督に残されたのは、引き継ぐことになる数々の問題に向き合い、解決策を探るためのわずか数日だ。
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マンチェスター・ユナイテッドの新監督、修正すべき問題点が複数
それが問題かと問われたプレミアリーグ優勝2回の経験を持つパーカーは、FCバルセロナの公式チケット販売代理店であるフットボール・チケット・ネットとの提携による取材で、GOALにこう語った。「彼には何かを立て直す時間などない。たとえ2週間与えられたとしても、この連中を相手にそれで十分だろうか。何も変わらないよ。
「リヴァプール戦で彼らを評価することはできない。敵地に乗り込んで、とてつもないパフォーマンスを見せても驚かないからだ。全力を尽くし、ここしばらく継続して見せていなかったものをすべて出し切れば、誰もが彼らを称賛するだろう。エミレーツ、アンフィールド、エティハドでのああいう試合では、たいていそうなる。選手たちにとっては絶好の舞台だ。あのような試合で奮起できないのなら、見込みはない。
「だから、彼に何ができるのか、まずは手を加える前の姿を見て、それからリヴァプール戦後に続く試合で評価するのがいいだろう。次の6試合ほどの間にはコヴェントリー戦もある。最下位を争う直接対決だ。マンチェスター・ユナイテッドについて、こんなことを言うのは初めてだよ！ 選手たちを評価すべき試合がある。今は誰も彼らを評価していないのだから。
「新監督の力量については誰もがそれぞれ意見を持っている。以前から就任が広く話題になっていたのだから、もっと早く就任すべきだった。私も、マンチェスター・ユナイテッドが監督に必要としているものに、彼のような人物はぴったりだと言った。ただし、クラブの人間が彼に必要なものを与えるなら、という条件付きだ。そうしていないのは分かっているが。
「彼を万年2番手と呼ぶ人もいる。正直に言えば、今成功している監督を誰でも連れてくることはできるが、ここでは成功できないだろう。マンチェスター・ユナイテッドはリーグ優勝を語れる状態ではないし、語るべきでもない。まず安定を取り戻し、安定したパフォーマンスを見せられるようにすべきだ。そして、これまでに起きたことを踏まえ、現時点でいるべき位置の近くまで戻ることを考えるべきだ。
「誰もがポチェッティーノの話をしているが、彼は何も勝ち取っていない。チャンピオンズリーグ決勝では勝てず、トッテナムの監督としてチェルシーと対戦した決勝でも勝てず、チェルシーでも失敗した。そんなことは関係ない。
「必要なのは、就任して彼らを一つのチームにまとめ、再び勢いに乗せる人物だ。有望な勢いであって、誰もが『ああ、また始まった』と思うようなものではない。クラブは依然として不安定で、高額すぎる選手には自分たちのお金を使いたがらない。使う必要もないのだろう。歴史のおかげで、今も巨額の収入を得ているクラブなのだから」
ポチェッティーノ、米国男子代表監督としての任期を全うへ
ユナイテッドは、ポチェッティーノをすぐに迎えるためにもっと力を尽くせた、あるいは尽くすべきだったのではないか。彼が担う仕事の大きさを踏まえてさらに問われた元マンチェスター・ユナイテッドDFのパーカーは、こう続けた。「もっとよく考えるべきだったのかもしれない。だが、クラブの対応や進め方に驚く人はいないだろう。
「驚くべきことではない。『この試合に向けて準備するため、彼をもっと早く呼ぶべきだった』と言うかもしれないが、現時点では準備はあまりうまくいっていない。
「必要なのは、選手たちの中で問題を引き起こしている中心人物を見つけ出せる人だ。何人かの選手がどれほど長く在籍しているかを見れば、彼らがもうクラブにいるべきではないと分かると思う。クラブが成功し、その可能性を最大限に高めたいなら、DWs、つまり戦力になっていない選手たちを放出する必要がある」
- gemini
マンチェスター・ユナイテッドの2026-27シーズン日程：1月の移籍市場前の連戦
1月の移籍市場が開き、選手の獲得と放出によって陣容を刷新できるようになるまで、ユナイテッドは全公式戦で10試合を戦う。
その間にはリヴァプール、ニューカッスル、コヴェントリー、RBライプツィヒ、クリスタル・パレス、アーセナル、ノッティンガム・フォレスト、サンダーランドとの対戦が控える。プレミアリーグで降格圏に転落したユナイテッドのポチェッティーノ監督は、不満を募らせるサポーターの支持を取り戻し、残留争いに巻き込まれる不安を和らげるため、早期に結果を出す必要がある。
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