それが問題かと問われたプレミアリーグ優勝2回の経験を持つパーカーは、FCバルセロナの公式チケット販売代理店であるフットボール・チケット・ネットとの提携による取材で、GOALにこう語った。「彼には何かを立て直す時間などない。たとえ2週間与えられたとしても、この連中を相手にそれで十分だろうか。何も変わらないよ。

「リヴァプール戦で彼らを評価することはできない。敵地に乗り込んで、とてつもないパフォーマンスを見せても驚かないからだ。全力を尽くし、ここしばらく継続して見せていなかったものをすべて出し切れば、誰もが彼らを称賛するだろう。エミレーツ、アンフィールド、エティハドでのああいう試合では、たいていそうなる。選手たちにとっては絶好の舞台だ。あのような試合で奮起できないのなら、見込みはない。

「だから、彼に何ができるのか、まずは手を加える前の姿を見て、それからリヴァプール戦後に続く試合で評価するのがいいだろう。次の6試合ほどの間にはコヴェントリー戦もある。最下位を争う直接対決だ。マンチェスター・ユナイテッドについて、こんなことを言うのは初めてだよ！ 選手たちを評価すべき試合がある。今は誰も彼らを評価していないのだから。

「新監督の力量については誰もがそれぞれ意見を持っている。以前から就任が広く話題になっていたのだから、もっと早く就任すべきだった。私も、マンチェスター・ユナイテッドが監督に必要としているものに、彼のような人物はぴったりだと言った。ただし、クラブの人間が彼に必要なものを与えるなら、という条件付きだ。そうしていないのは分かっているが。

「彼を万年2番手と呼ぶ人もいる。正直に言えば、今成功している監督を誰でも連れてくることはできるが、ここでは成功できないだろう。マンチェスター・ユナイテッドはリーグ優勝を語れる状態ではないし、語るべきでもない。まず安定を取り戻し、安定したパフォーマンスを見せられるようにすべきだ。そして、これまでに起きたことを踏まえ、現時点でいるべき位置の近くまで戻ることを考えるべきだ。

「誰もがポチェッティーノの話をしているが、彼は何も勝ち取っていない。チャンピオンズリーグ決勝では勝てず、トッテナムの監督としてチェルシーと対戦した決勝でも勝てず、チェルシーでも失敗した。そんなことは関係ない。

「必要なのは、就任して彼らを一つのチームにまとめ、再び勢いに乗せる人物だ。有望な勢いであって、誰もが『ああ、また始まった』と思うようなものではない。クラブは依然として不安定で、高額すぎる選手には自分たちのお金を使いたがらない。使う必要もないのだろう。歴史のおかげで、今も巨額の収入を得ているクラブなのだから」