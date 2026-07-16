AFP
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドの新加入選手が力を示す準備ができた。18歳のMFが待望のオールド・トラッフォード移籍を果たした。
キャリントンへの待望の到着
オロスコとマンチェスター・ユナイテッドにとって、待ちに待った時がついに訪れた。数か月の期待を経て、このコロンビア出身の若手MFはイングランドでの新たな旅立ちの準備が整った。クラブは9か月前、彼の所属クラブであったフォルタレザCEIFと合意していたが、未成年選手の国際移籍規定により、彼は18歳になるまで母国に残らなければならなかった。
手続きが完了し、オロスコはキャリントンでの練習に参加する。クラブ首脳陣は、彼がユースで経験を積むか、トップチームで即戦力として練習するかを判断する。
オロスコがマンチェスター・ユナイテッドでの野望を語る
ESPNコロンビアの取材に、オロスコは欧州サッカーの過酷な環境にも対応できると語った。「自分の強みはフィジカルとテクニックだと分かっています。その資質と神様から授かった才能があれば、それほど難しいことではないと思います。ただ、何よりも重要なのは適応することです。私はまだとても若いので、そこに注力していきます。」
彼はすでに、マンチェスター・ユナイテッドのような大クラブで成功するための現実的な課題に目を向け、その最優先事項としてコミュニケーションを挙げている。「英語をたくさん学ぶことになるだろう。以前現地にいた時、それがどれほど重要か痛感した」と彼は付け加えた。「到着したら、できるだけ早く学びたい。自分のレベルや能力のすべてを発揮するためには、それが必要だからだ。 自分に降りかかるあらゆることに、できるだけ早く適応していきたい」
実践されるイネオスの戦略
オロスコの獲得は、イネオスがオールド・トラッフォードのサッカー部門を掌握して以来、同社が推進する移籍方針を明確に示している。マンチェスター・ユナイテッドは、定評のあるスーパースターを追うのではなく、新興市場の有望な若手を移籍金が急騰する前に獲得しようとしている。この戦略は、マリ出身のセコウ・コネやパラグアイのディエゴ・レオンの獲得とも一致する。
- AFP
オールド・トラッフォードでファルカオの足跡をたどる
オロスコの加入は、これまでマンチェスター・ユナイテッドでプレーした唯一のコロンビア人、ラダメル・ファルカオを思い出させる。ファルカオは2014-15シーズンに加入したが、移籍前に負った怪我の影響でパフォーマンスが落ち、シーズン終了時に完全移籍には至らなかった。
今、新たな世代の幕が開く。18歳のオロスコは、名門で定位置を勝ち取り、オールド・トラッフォードに名を刻む次のコロンビア人になりたいと考えている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。