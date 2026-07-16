ESPNコロンビアの取材に、オロスコは欧州サッカーの過酷な環境にも対応できると語った。「自分の強みはフィジカルとテクニックだと分かっています。その資質と神様から授かった才能があれば、それほど難しいことではないと思います。ただ、何よりも重要なのは適応することです。私はまだとても若いので、そこに注力していきます。」

彼はすでに、マンチェスター・ユナイテッドのような大クラブで成功するための現実的な課題に目を向け、その最優先事項としてコミュニケーションを挙げている。「英語をたくさん学ぶことになるだろう。以前現地にいた時、それがどれほど重要か痛感した」と彼は付け加えた。「到着したら、できるだけ早く学びたい。自分のレベルや能力のすべてを発揮するためには、それが必要だからだ。 自分に降りかかるあらゆることに、できるだけ早く適応していきたい」



