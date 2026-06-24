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マンチェスター・ユナイテッドの新スタジアムはいつオープンするのか？ レッドデビルズが20億ポンドを投じるプロジェクトを進め、10万席のスタジアムでファンを迎える「現実的な」日程が設定された。
土地取得で大きな進展
『マンチェスター・イブニング・ニュース』によると、マンチェスター・ユナイテッドは新本拠地建設へまた一歩近づいた。クラブはオールド・トラッフォードから350メートルしか離れていないインデュレント社所有の25エーカーの三角形土地を取得。これにより、プロジェクト開始に必要な土地の大部分を掌握した。
代替地として交渉していたフレイトライナー社の鉄道操車場では、3億5000万ポンドの評価額で合意に至らなかった。しかし今回の契約でユナイテッドは必要な用地のほとんどを確保し、残る手続きも順調に進むと自信を示している。
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10万席の会場を建てる現実的なスケジュール
ユナイテッドのファンは着工を心待ちにしているが、クラブ側は完成時期を修正した。当初は2030年を目標としていたが、現実的ではないと判断された。代わりに、現場での工事が正式に始まってから約5年かかると見込んでいる。
総工費20億ポンドの見込みで、開業は2035年以前が現実的な目標となった。このスケジュールは「世界有数のスタジアムにする」というクラブ方針と一致し、ユナイテッドは2035年FIFA女子ワールドカップの開催スタジアムにも立候補する計画だ。このプロジェクトは、ウェンブリーに代わる現代的な選択肢として、英国スポーツ界の中心的存在になると期待されている。
フォスター・アンド・パートナーズとの設計業務が再開される
用地の確保を受け、スタジアムの設計作業が再開されました。クラブが環境・物流面を最終調整していた間、設計は一時中断されていました。設計はフォスター・アンド・パートナーズが担当し、歴史を尊重しつつ世界最高水準の近代的施設を備えたスタジアムが求められています。
構想では収容人数10万人を目指し、完成すれば英国最大級のクラブ専用スタジアムとなる。大規模化により世界的なチケット需要に応え、試合日の収益を増加させ、クラブが欧州最高レベルで競争力を維持する。
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開発チームからの公式発表
土地取得が完了し、マンチェスター・ユナイテッド経営陣は進展に満足を示した。新スタジアム開発CEOのコレット・ロッシュ氏は、この節目がクラブの長期的な将来とマンチェスター地域再活性化に重要と強調した。
ロッシュ氏は「本日の発表は、世界最高水準の新本拠地実現へ向け、開発の次の段階へ進む重要な節目だ」と語った。