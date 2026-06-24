ユナイテッドのファンは着工を心待ちにしているが、クラブ側は完成時期を修正した。当初は2030年を目標としていたが、現実的ではないと判断された。代わりに、現場での工事が正式に始まってから約5年かかると見込んでいる。

総工費20億ポンドの見込みで、開業は2035年以前が現実的な目標となった。このスケジュールは「世界有数のスタジアムにする」というクラブ方針と一致し、ユナイテッドは2035年FIFA女子ワールドカップの開催スタジアムにも立候補する計画だ。このプロジェクトは、ウェンブリーに代わる現代的な選択肢として、英国スポーツ界の中心的存在になると期待されている。