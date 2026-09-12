このMFにとって大きな注目を集めた初のダービーは、自身の最近の発言によってさらに熱を帯びていた。「世界でも最大級のダービーの一つだ。しかも、僕が物心ついた頃から、マンチェスターの王者はシティだった」

今夏にペップ・グアルディオラの後任として就任したシティのエンツォ・マレスカ監督は、すぐさま目玉補強を擁護し、クラブが近年収めてきた驚異的な成功を理由に挙げた。「エリオットがそう言った理由は、おそらく彼がこの15年の中で育ってきたからだろう」とマレスカ監督は説明した。「マンチェスター・シティが成し遂げてきたことは本当に信じられないものだった。だから、エリオットがそう言ったのは自然なことだ。私にとって、エリオットがそう言った理由は、彼が育った時代のマンチェスター・シティが支配的だったからだ」

その挑発的な発言について問われると、キャリックは皮肉っぽい笑みを浮かべながら、その前提自体をきっぱり否定した。「私は絶対にそんな表現は使わない。まったく使わない」と、ユナイテッドの指揮官は言い返した。

その呼び名を受け流しつつも、キャリックはシティの優位という現実は認めた。「それは理解している」と譲歩した。「近年の歴史の中で、自分たちがどこから来たのかは、十分に謙虚に、そして現実的に理解している」



