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マンチェスター・ユナイテッドの指揮官マイケル・キャリック、マンチェスター・シティとのダービー決戦を前にした「マンチェスターの王者」発言でエリオット・アンダーソンに反論
アンダーソンがダービーに波乱を巻き起こす
アンダーソンのノッティンガム・フォレストからエティハド・スタジアムへの今夏の移籍は、1億1600万ポンド（1億5600万ドル）という大型移籍金とともに、大胆な発言も伴っていた。このMFは、マンチェスター・シティこそマンチェスターの絶対的支配者だと宣言し、市の赤い半分を刺激。シティの公式サイトも「king」という言葉を大文字にして、この見解を熱烈に受け入れた。
ユナイテッドがプレミアリーグでこの宿敵を上回る順位で終えたのは、2012-13シーズンが最後だ。この期間にシティは国内外でタイトルを積み上げ、リーグ優勝7回とチャンピオンズリーグ制覇を達成。これは、より控えめな獲得数にとどまるユナイテッドとは対照的である。
それでも、タイトル数の差が広がる一方で、直近の直接対決はある程度競ったものとなっている。ユナイテッドは直近20試合のリーグ戦で、エティハドを本拠とするライバル相手に7勝3分けを記録している。
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監督同士が「キングス」発言を巡って衝突
このMFにとって大きな注目を集めた初のダービーは、自身の最近の発言によってさらに熱を帯びていた。「世界でも最大級のダービーの一つだ。しかも、僕が物心ついた頃から、マンチェスターの王者はシティだった」
今夏にペップ・グアルディオラの後任として就任したシティのエンツォ・マレスカ監督は、すぐさま目玉補強を擁護し、クラブが近年収めてきた驚異的な成功を理由に挙げた。「エリオットがそう言った理由は、おそらく彼がこの15年の中で育ってきたからだろう」とマレスカ監督は説明した。「マンチェスター・シティが成し遂げてきたことは本当に信じられないものだった。だから、エリオットがそう言ったのは自然なことだ。私にとって、エリオットがそう言った理由は、彼が育った時代のマンチェスター・シティが支配的だったからだ」
その挑発的な発言について問われると、キャリックは皮肉っぽい笑みを浮かべながら、その前提自体をきっぱり否定した。「私は絶対にそんな表現は使わない。まったく使わない」と、ユナイテッドの指揮官は言い返した。
その呼び名を受け流しつつも、キャリックはシティの優位という現実は認めた。「それは理解している」と譲歩した。「近年の歴史の中で、自分たちがどこから来たのかは、十分に謙虚に、そして現実的に理解している」
オールド・トラッフォードで変わりつつある期待値
キャリックの正式就任後には、かつてグアルディオラ率いるマンチェスター・シティに2-0で勝利した記憶に残る一戦もあった。しかし、このイングランド人指揮官が見据えるのは、一度きりの勝利ではなく継続的な前進である。欧州最高峰の大会に復帰することは、彼のチームにとってまだ始まりに過ぎないと捉えられている。
「ある意味では、期待の中身が変わったのは良いことだ」とキャリックは述べた。「突然、数カ月前に求められていたものとは違うことが、我々に求められるようになった。我々はチャンピオンズリーグにいる。それ自体が、我々が歩んできた進歩を示している」
マンチェスター・ユナイテッドの指揮官は、自身のチームを恒常的にタイトルを争う集団へと変えることに強い決意を示している。「今は次の段階が重要だ」と彼は付け加えた。「我々はもっと良くならなければならないし、もっと良くなりたい。そして、より多くのものを争いたい。今の我々はその段階にいる。だからといって、できないとか、やらないということではない。今でも希望を持っているし、信じているし、そうなれるし、そうあるべきだと期待している。ただ、私は全体像も理解している」
ダービーでの差を縮める
ユナイテッドは日曜日の大一番に、プレミアリーグの順位表でマレスカ率いるチームに勝ち点5差をつけられた状態で臨む。この一戦は、キャリック率いるチームにとって街のライバルに打撃を与え、自分たちが頂点を争えることを証明する絶好の機会となる。
週半ばのシティの欧州での戦いぶりを称賛しつつも、キャリックは自軍の歩みに自信をのぞかせた。「先日のポルト戦で、彼らは非常にプロフェッショナルだったと思う」と同氏は述べた。「非常にいいチームだ。我々は結果を得るために、いいパフォーマンスを見せ、多くのことを正しくやらなければならないと分かっている」
キャリックはさらにこう続けた。「一定の期間を通して、自信を築いてこられたと思う。常に良くなっていると感じているし、それが我々の助けになっている。大きな試合だし、重要な試合だ。懸かっているものも大きい。我々は楽しみにしている。回復し、この試合に向けて準備する時間は短いが、それを最大限に生かすつもりだ」
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