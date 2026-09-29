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マンチェスター・ユナイテッドの元DFマルコス・ロホ、ラシン・クラブ退団が接近 古巣エストゥディアンテスが移籍交渉開始
DF、差し迫るアベジャネーダ退団を検討か
ラシンの2026年コパ・アルヘンティーナ準々決勝での痛恨の敗退は、ロホの将来をめぐる憶測を加速させている。アベジャネーダのクラブは2点のリードを守れず、ボカに3-2で敗戦。途中出場のエネル・バレンシアに後半だけでヘディングによるハットトリックを許した。90分フル出場した36歳のDFは現在、古巣エストゥディアンテスからの具体的な関心を受け、次の一手を検討している。
- Getty Images Sport
少年時代から所属したクラブが移籍交渉を開始
『ESPNアルゼンチン』によると、エストゥディアンテスは即時復帰の可能性を探るため、正式にこのDFの陣営へ接触した。クラブ首脳陣は、12月の契約満了前に同選手が契約を解除できるようにするため、ラシンと和解パッケージで合意することを望んでいる。その実績を備えた選手を迎え入れることは、国内と大陸の両舞台での戦いに備える上で、守備に歓迎すべき強さをもたらすことになる。
百戦錬磨のベテランに、勝手知ったる舞台が待っている
エストゥディアンテスは、アルゼンチン代表として61試合に出場しているこの選手にとって特別な存在である。クラブの下部組織で育ち、2010年にスパルタク・モスクワへ移籍した。ユナイテッドでの在籍を経て、2020年には期限付き移籍でラ・プラタに短期間復帰し、その1年後にボカへ移った。2025年8月にフリー移籍でラシンに加入しており、今回復帰が実現すれば、エル・ピンチャの一員として感情的な3度目の章を刻むことになる。
- Getty Images Sport
求婚者たちに大陸規模の対決が迫る
交渉が速やかにまとまれば、このDFはすぐに登録され、コパ・リベルタドーレス準決勝のブラジルの強豪フラメンゴ戦に向けてエストゥディアンテスの最終ラインを強化できる可能性がある。大陸舞台を離れても、ロッカールームでのリーダーシップはトルネオ・クラウスーラでの上位進出、そして現在進行中のコパ・アルヘンティーナでの戦いにおいて重要なものとなるだろう。ラシンは今後、経験豊富なこの主力選手の早期放出を認めるのか、それとも契約満了まで引き留めるのかを決断しなければならない。
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