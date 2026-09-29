交渉が速やかにまとまれば、このDFはすぐに登録され、コパ・リベルタドーレス準決勝のブラジルの強豪フラメンゴ戦に向けてエストゥディアンテスの最終ラインを強化できる可能性がある。大陸舞台を離れても、ロッカールームでのリーダーシップはトルネオ・クラウスーラでの上位進出、そして現在進行中のコパ・アルヘンティーナでの戦いにおいて重要なものとなるだろう。ラシンは今後、経験豊富なこの主力選手の早期放出を認めるのか、それとも契約満了まで引き留めるのかを決断しなければならない。