ルネ・ムールステーンは、メンフィス・デパイをブルーノ・フェルナンデスと比較し、元マンチェスター・ユナイテッドFWの不足を指摘した。彼はかつてオールド・トラッフォードでサー・アレックス・ファーガソン監督の下、アシスタントマネージャーを務めた。
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マンチェスター・ユナイテッドの元アシスタントマネージャーがメンフィス・デパイを厳しく批判
2015年、PSVでフレンド・ロテリー・エールディヴィジのゴールデンシュー賞を獲得したメンフィスは、3400万ユーロでマンチェスター・ユナイテッドへ移籍。まだ「原石」とされていたが、プレミアリーグでの活躍に期待が集まった。
しかしデビューシーズンは公式戦7得点、プレミアでは2得点にとどまった。2017年1月、ジョゼ・モウリーニョ体制下でオリンピック・リヨンへ売却され、ユナイテッドにはスポーツ面でも財政面でも損失となった。
フランスではスランプを脱し、得点力を取り戻した。 2021年、バルセロナがフリーで獲得しても驚きはなかった。しかし数週間後、リオネル・メッシの退団で重圧は増した。彼はカタルーニャで1シーズン過ごした後、アトレティコ・マドリードへ1年半の期限付き移籍をし、やがて南米へ旅立った。
卓越した技術と多彩なトリックでコリンチャンスのファンに愛され、サンパウロの華やかな生活も彼に似合っている。
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キャリアを通じて、特にヨーロッパのトップクラブでより大きな成果を挙げるべきだった。マンチェスター・ユナイテッド元アシスタントコーチのムールステーンはGOALの独占インタビューでこう語った。「そう思います。でも、彼が成し遂げられなくても驚きはありません。ブルーノ・フェルナンデスのような鉄の精神力が彼にはないからです。 「練習でも試合でも常に結果を出そうとする意志がメンフィスには欠けている」
「彼のパフォーマンスには波がある。良い時もあれば期待外れもある。マンチェスター・ユナイテッドのようなビッグクラブでは、どの試合でもベストを尽くす必要がある」とファーガソン元監督の右腕だった人物は語った。
マンチェスター・ユナイテッドでメンフィスの苦境に終止符を打ったモウリーニョは、才能あるこのフォワードがなぜ成功できなかったかをこう語った。「ウェイン・ルーニーによると、メンフィスはリザーブ戦にカウボーイハットとロールスロイスで現れた。彼らしい行動だ。」
「いい奴だ、本当にいい奴だよ」とベンフィカの監督はすぐに付け加えた。「プロ意識が高い。彼は本当にプロ意識が高いんだ。人々は彼を見て、またあの遊び好きなタイプだと思いがちだけどね。」
「彼らはまだ環境に適応する前にビッグクラブへ移籍し、内部競争や出場機会の現実を理解していない。チームには君と競う優れた選手たちがおり、彼らは現実感を失い、子供っぽくなる。メンフィスもそうだった」とモウリーニョは振り返った。
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メンフィスは批評家の意見に動じない選手に成長した。マンチェスター・ユナイテッド時代のチームメイト、ジェシー・リンガードと共に笑顔でプレーし、高額チケットを購入した観客を楽しませたいと語っている。
それでも彼は複数の強豪クラブでプレーし、キャリア晩年には再びワールドカップの舞台を目指す。