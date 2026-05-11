マンチェスター・ユナイテッドの元アシスタントマネージャーがメンフィス・デパイを厳しく批判

2015年、PSVでフレンド・ロテリー・エールディヴィジのゴールデンシュー賞を獲得したメンフィスは、3400万ユーロでマンチェスター・ユナイテッドへ移籍。まだ「原石」とされていたが、プレミアリーグでの活躍に期待が集まった。

しかしデビューシーズンは公式戦7得点、プレミアでは2得点にとどまった。2017年1月、ジョゼ・モウリーニョ体制下でオリンピック・リヨンへ売却され、ユナイテッドにはスポーツ面でも財政面でも損失となった。

フランスではスランプを脱し、得点力を取り戻した。 2021年、バルセロナがフリーで獲得しても驚きはなかった。しかし数週間後、リオネル・メッシの退団で重圧は増した。彼はカタルーニャで1シーズン過ごした後、アトレティコ・マドリードへ1年半の期限付き移籍をし、やがて南米へ旅立った。

卓越した技術と多彩なトリックでコリンチャンスのファンに愛され、サンパウロの華やかな生活も彼に似合っている。