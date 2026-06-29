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マンチェスター・ユナイテッドの優勝経験者が、2026年組がまだ優勝候補ではない理由を説明。マイケル・キャリックは、オールド・トラッフォードに2つの重要な要素を取り戻したとして評価されている。
マンチェスター・ユナイテッドは、ファーガソン監督時代以来のプレミアリーグ初優勝を待ち望んでいる。
アレックス・ファーガソン氏は13年前、13度目のリーグ制覇で引退した。彼は「夢の劇場」に欧州タイトルをもたらし、後任がさらに成功できるよう基盤を整えたつもりだった。
しかし、後任のモイーズ、ファン・ハール、モウリーニョ、テン・ハグ、アモリムは国内での優位を取り戻せず、その間に「騒がしい隣人」シティが台頭した。
2025-26シーズン、流れはようやく好転した。ファーガソン体制で5冠を達成した元MFキャリックが暫定監督に就くと、不振は即座に解消。その後、彼は2年契約を締結した。
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2026-27シーズンのプレミアリーグで、マンチェスター・ユナイテッドは優勝争いに加わるか？
マンチェスター・ユナイテッドでは、ピッチ内外で大規模な計画が進み、再び希望と楽観が広がっている。多くの専門家は、夏の補強次第で2026-27シーズンのプレミアリーグ優勝も可能だと見る。
その可能性について問われた元DFパリスターは、Spreadex Sportsとの提携でGOALに語った。「補強2、3人で大きな違いが生まれる。だが現時点ではタイトル争いは難しい。まだチーム作りが必要だ。
マイケル・キャリック監督の手腕には誰もが感銘を受けている。チームが常に素晴らしいパフォーマンスを示したわけではないが、ホームでのマンチェスター・シティ戦など、良いプレーをした試合が数試合あった。シーズン終盤の数試合でも楽に勝利した。
彼がチームに与えたのは粘り強さとエンブレム、クラブのために戦う姿勢だ。オーレ［グンナー・ソルスクヤール］が就任したときのように、その要素をさらに強めたと思う。
「しかし、今はマイケルに、彼自身の選手を補強する機会を与えるべきだ。彼はあらゆる状況を評価してきた。質の高い選手を補強する機会を与え、それがチームをどこへ導くか見てみよう。彼はユナイテッドに『高揚感』を取り戻してくれた。ファンもそれを感じているし、選手たちもきっと感じているはずだ。これから、彼が次のステップへ進むことができるかどうかが試されるだろう。」
レンタル移籍中のラッシュフォードに、マンチェスター・ユナイテッドでの将来はあるのか？
移籍の噂が絶えない中、マーカス・ラッシュフォードは残留と移籍の両面で注目されている。昨季バルセロナへレンタル移籍したため、完全移籍の可能性も取り沙汰される。だが現時点では合意はなく、このマンチェスター・ユナイテッド下部出身の選手は依然としてオールド・トラッフォードに復帰する可能性がある。
現在イングランド代表としてW杯に出場中の彼について問われたパリスターはこう語った。「以前、私は彼を呼び戻さないつもりだと公言してきた。だが今は状況が異なる。マイケル・キャリックが彼と働いた経験があり、彼の性格も理解している。キャリックなら彼が戻ってきた場合、彼から何を引き出せるか判断できるだろう。
彼は優れた選手であり、ユナイテッドの選手だ。2〜3年前の彼なら迷わず獲得するが、あの別れ方では復帰できるか分からない。
監督によって選手への見方は変わる。もしマイケルがマーカスの性格やピッチ上のボディランゲージを改善し、初期の活躍を取り戻せると判断するなら、彼は大きな戦力になる。そのためには二人でよく話し合う必要がある。」
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移籍市場：マンチェスター・ユナイテッドが大型補強候補を絞り込み中
ラッシュフォードにはマンチェスターでの高額契約がまだ2年残っている。そのためユナイテッドは安値で売却する必要はなく、移籍金最大化を目指し粘るだろう。
売却益があればキャリック監督は補強資金を強化できる。アタランタMFエデルソンとの合意済みで、さらにサンドロ・トナリ、マテウス・フェルナンデス、ブライアン・ブロッビーとも噂されている。