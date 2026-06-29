マンチェスター・ユナイテッドの優勝経験者が、2026年組がまだ優勝候補ではない理由を説明。マイケル・キャリックは、オールド・トラッフォードに2つの重要な要素を取り戻したとして評価されている。

マンチェスター・ユナイテッドでは、ピッチ内外で大規模な計画が進み、再び希望と楽観が広がっている。多くの専門家は、夏の補強次第で2026-27シーズンのプレミアリーグ優勝も可能だと見る。

その可能性について問われた元DFパリスターは、Spreadex Sportsとの提携でGOALに語った。「補強2、3人で大きな違いが生まれる。だが現時点ではタイトル争いは難しい。まだチーム作りが必要だ。

マイケル・キャリック監督の手腕には誰もが感銘を受けている。チームが常に素晴らしいパフォーマンスを示したわけではないが、ホームでのマンチェスター・シティ戦など、良いプレーをした試合が数試合あった。シーズン終盤の数試合でも楽に勝利した。

彼がチームに与えたのは粘り強さとエンブレム、クラブのために戦う姿勢だ。オーレ［グンナー・ソルスクヤール］が就任したときのように、その要素をさらに強めたと思う。

「しかし、今はマイケルに、彼自身の選手を補強する機会を与えるべきだ。彼はあらゆる状況を評価してきた。質の高い選手を補強する機会を与え、それがチームをどこへ導くか見てみよう。彼はユナイテッドに『高揚感』を取り戻してくれた。ファンもそれを感じているし、選手たちもきっと感じているはずだ。これから、彼が次のステップへ進むことができるかどうかが試されるだろう。」