Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドの今夏の移籍市場における4つの優先事項が明らかになり、長年の主力選手もカゼミーロに続いて退団する可能性がある
オールド・トラッフォードにおける戦略的刷新
オマル・ベラダとジェイソン・ウィルコックスが率いるユナイテッドのフロント陣は、トップチームの戦力を再構築するため、大規模な補強を計画していると報じられている。 英紙『ザ・サン』によると、最も差し迫った課題は中盤のセンターで、クラブは専門性の高い選手層の薄さを解消するため、2人の新戦力を獲得する計画だ。中盤の主力候補がわずか3人しかいない状況を受け、スカウト陣はコビー・マイヌーやマヌエル・ウガルテとの競争を促すべく、国内の有望選手を注視している。中盤以外にも、レッドデビルズは左サイドバックとセンターバック、そして控えのゴールキーパーを探している。
- Getty Images Sport
キャリックが世代交代を振り返る
暫定監督のマイケル・キャリックは、1月に契約満了をもって退団すると発表したカゼミーロの去就について言及した。このブラジル人選手が最近得点を重ねているにもかかわらず、キャリックは残留の可能性を否定した。 「すでに決定済みであるという事実が、状況を少し楽にしてくれていますし、実際、誰もがこの状況を理解しています」とキャリックは説明した。「私がここに来て彼と仕事を始めて以来、彼が与えてくれた影響は間違いなく素晴らしいものでした。チーム内での彼の影響力、そして重要な局面での活躍やゴール。選手は入れ替わります。ある選手はより大きな存在であり、時期によっては他の選手よりも重要な役割を果たすこともあります。 しかし、決して『同等の選手で置き換える』ことだけが重要だとは思わない。様々な方向性があるはずだ。ピッチ上かピッチ外か、リーダーシップかポジションかに関わらず、チーム全体のバランスに何が必要かを理解しなければならない。そこには様々な要素が絡んでくる。ケースは本当に素晴らしい働きを見せてくれたし、私がここに来てから、彼と仕事ができることはこの上ない喜びだった。」
守備上のジレンマ
カゼミーロの退団は確実視されている一方、ハリー・マグワイアの去就は依然として大きな話題となっている。33歳のマグワイアはキャリック監督の下で全試合に出場しており、イングランド代表への復帰も期待されるが、契約は残り数ヶ月となっており、『ザ・サン』紙は契約更新の交渉が進行中であると報じている。 ユナイテッドの守備陣における負傷歴の多さから、このポジションの補強は不可欠となっている。リサンドロ・マルティネスは在籍中に90試合を欠場しており、マタイス・デ・リフトも11月から戦線離脱中だ。さらに、ルーク・ショーの契約が来年満了となる上、過密な欧州日程に耐えられるか懸念されていることから、左サイドバックの専門選手獲得が最優先課題となっている。
- Getty Images Sport
プレミアリーグの若手スターたちをめぐる争い
マンチェスター・ユナイテッドは、中盤の補強候補としてクリスタル・パレスのアダム・ウォートンに関心を示していると報じられている。 22歳の同選手はチャンピオンズリーグ出場を望んでおり、現在プレミアリーグ3位につけるユナイテッドならその機会を提供できる可能性がある。給与面での要求が高いため、クラブはノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンを巡るマンチェスター・シティとの入札合戦を避けるかもしれない。その他の候補には、ボーンマスのアレックス・スコットやブライトンのカルロス・バレバが挙げられる。今シーズンの残り8試合におけるクラブのリーグ順位が、移籍市場での魅力と、この野心的な4つの計画を実行する能力を左右することになる。
広告