マンチェスター・ユナイテッドの今夏の移籍市場における4つの優先事項が明らかになり、長年の主力選手もカゼミーロに続いて退団する可能性がある

暫定監督のマイケル・キャリックは、1月に契約満了をもって退団すると発表したカゼミーロの去就について言及した。このブラジル人選手が最近得点を重ねているにもかかわらず、キャリックは残留の可能性を否定した。 「すでに決定済みであるという事実が、状況を少し楽にしてくれていますし、実際、誰もがこの状況を理解しています」とキャリックは説明した。「私がここに来て彼と仕事を始めて以来、彼が与えてくれた影響は間違いなく素晴らしいものでした。チーム内での彼の影響力、そして重要な局面での活躍やゴール。選手は入れ替わります。ある選手はより大きな存在であり、時期によっては他の選手よりも重要な役割を果たすこともあります。 しかし、決して『同等の選手で置き換える』ことだけが重要だとは思わない。様々な方向性があるはずだ。ピッチ上かピッチ外か、リーダーシップかポジションかに関わらず、チーム全体のバランスに何が必要かを理解しなければならない。そこには様々な要素が絡んでくる。ケースは本当に素晴らしい働きを見せてくれたし、私がここに来てから、彼と仕事ができることはこの上ない喜びだった。」