マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ロイ・キーンの娘が、サウサンプトンのDFテイラー・ハーウッド＝ベリスと田園で盛大な結婚式を挙げた。

このカップルは2024年、イタリア沖の旅行でハーウッド＝ベリスがプロポーズし、長年の交際を結実させました。

ここ数年で絆はさらに深まり、12月初めに長女アイリスを迎えた。

キーンのような義父を持つことは多くの人にとって負担かもしれないが、ハーウッド＝ベリスは以前、このアイルランド人が自身のキャリアに好影響を与えていると語っている。彼は「肉親を除けば、私の利益だけを考えてくれる数少ない人物の一人です。彼のアドバイスは、私が決断を下す際の大きな支えになっています」と述べている。



