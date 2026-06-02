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マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ロイ・キーンの娘が、サウサンプトンのDFテイラー・ハーウッド＝ベリスと田園で盛大な結婚式を挙げた。
ウィルトシャーでの豪華な結婚式
元マンチェスター・ユナイテッド主将ロイ・キーンの娘リア・キーン（24）が、サウサンプトンのDFハーウッド＝ベリスと結婚。式は土曜夜、ウィルトシャーの高級邸宅「キン・ハウス」で開催され、サッカー界の著名人も祝福した。
リアはSNSに舞台裏の写真を投稿し、フォロワーと喜びを共有。「キーン家の一員としての最後の夜」と綴り、イングランド代表DFと共に新しい人生の幕開けを迎えた。
結婚への道のり
このカップルは2024年、イタリア沖の旅行でハーウッド＝ベリスがプロポーズし、長年の交際を結実させました。
ここ数年で絆はさらに深まり、12月初めに長女アイリスを迎えた。
キーンのような義父を持つことは多くの人にとって負担かもしれないが、ハーウッド＝ベリスは以前、このアイルランド人が自身のキャリアに好影響を与えていると語っている。彼は「肉親を除けば、私の利益だけを考えてくれる数少ない人物の一人です。彼のアドバイスは、私が決断を下す際の大きな支えになっています」と述べている。
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強面の男からの絶賛
解説者として率直な物言いと選手への厳しい基準で知られるキーン。しかし今回は新しい義理の息子について、珍しくも称賛を惜しまなかった。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは2024年、ウェンブリーでのアイルランド共和国戦でイングランド代表デビューを飾り、しかも得点を挙げたこのディフェンダーを絶賛した。
キーンは当時、「デビュー戦を飾ったのは彼にとって良いことだ。得点力も備えている。彼は素晴らしい若者で、家族もよく育てた」と称賛した。
サッカー界で最も厳しい批評家からの公然とした支持は、ハーウッド＝ベリスが家族の一員としてふさわしいことを示している。
再びピッチに注目が集まる
週末は個人的な節目を迎えたが、まもなくハウッド＝ベリスにはプロサッカーの現実が戻ってくる。このディフェンダーは現在、サウサンプトンのチャンピオンシップ新シーズンに向けて準備を進めている。前シーズンは物議を醸し、チームは昇格を逃した。
クラブはミドルズブラの練習を盗撮したとして「スパイゲート」に巻き込まれ、プレーオフ出場権を剥奪された。