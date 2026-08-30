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マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、リオ・ファーディナンドがイプスウィッチ戦勝利後、リサンドロ・マルティネスについて大きな主張を展開
イプスウィッチ戦で逆転して
マンチェスター・ユナイテッドは日曜日、オールド・トラッフォードでイプスウィッチに5-2の見事な勝利を収め、序盤のビハインドを跳ね返した。マイケル・キャリック率いるチームは昇格組を相手に2失点を喫したが、ブルーノ・フェルナンデスの圧巻のハットトリックで試合をひっくり返した。
さらにジェイコブ・グリーブスのオウンゴールとブライアン・ムベウモの鮮やかなループシュートが加わり、得点は締めくくられた。試合を振り返った自身のYouTubeチャンネルでの発言として、『Metro』が伝えたところによると、ファーディナンドはチームの守備の綻びではなく、今季初先発でハリー・マグワイアとともにセンターバックに入ったマルティネスのパフォーマンスに注目した。
- AFP
ファーディナンドがマルティネスについて大胆な主張
マルティネスはアディショナルタイムにミスを犯し、その結果フリオ・エンシソにボールを奪われ、チュバ・アクポムの試合終盤の慰めの1点をお膳立てする形となった。それでも、この5700万ポンドの新戦力について、ファーディナンドは称賛を惜しまなかった。
ファーディナンドは「ところでマルティネスだが、今日は2失点した。ただ、私が話したいのは彼のボール扱いの能力だ。今のこのゲームで、ボールを持った時のセンターバックとしてはマルティネスが最高だとまで言っていい。パスでラインを破れる選手、相手が寄せてきた時にプレスを剥がし、簡単にボールを動かせる選手、狭いエリアでボールを収められる選手で、彼より上の存在が他にいるか考えているところだが、マルティネスはなかなか比肩できない。今日の彼はボールを持った時、特にパスの面で驚異的だった。まさにトップクラスだ」と語った。
今季に対する現実的な期待値
ユナイテッドは開幕週末のハル・シティ戦での敗戦から立て直してきたが、ファーディナンド氏はクラブがタイトル争いに照準を合わせているわけではないと主張した。さらにこう付け加えた。「あの年、僕たちはリーグ優勝したんだ！ そういうことは起こり得る。でも、それは今年起こることではない。アーセナルがリーグを制するだろう。マンチェスター・ユナイテッドはリーグ優勝をするためにここにいるわけではない。クラブを運営している人たちも、マイケル・キャリックも、どれだけそう望んでいたとしても、本当に真剣に考えれば、今の自分たちをタイトル争いの挑戦者だとは言っていない。分別があり、現実的な考え方をしている人たちは、1年かけて土台を固めることを考えている。チャンピオンズリーグ出場圏で終えるチャンスをつかむことは絶対条件で、さらにその上でタイトルを獲れたなら、どれほど素晴らしいシーズンになったと言えるだろう」
- AFP
エヴァートンを見据えて
ユナイテッドは今後、この重要な勢いを足がかりに、来週末に敵地で行われるエヴァートン戦に臨むことになる。キャリックは、逆境を乗り越えた選手たちの粘り強さとメンタリティーを称賛しており、そうした資質は今季を通して頼りにしなければならないものだ。ユナイテッドがチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けた戦いを続ける中、安定感を維持し、復帰した主力選手たちを先発メンバーに組み込んでいくことが、今後の鍵となる。
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