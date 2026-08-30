マルティネスはアディショナルタイムにミスを犯し、その結果フリオ・エンシソにボールを奪われ、チュバ・アクポムの試合終盤の慰めの1点をお膳立てする形となった。それでも、この5700万ポンドの新戦力について、ファーディナンドは称賛を惜しまなかった。

ファーディナンドは「ところでマルティネスだが、今日は2失点した。ただ、私が話したいのは彼のボール扱いの能力だ。今のこのゲームで、ボールを持った時のセンターバックとしてはマルティネスが最高だとまで言っていい。パスでラインを破れる選手、相手が寄せてきた時にプレスを剥がし、簡単にボールを動かせる選手、狭いエリアでボールを収められる選手で、彼より上の存在が他にいるか考えているところだが、マルティネスはなかなか比肩できない。今日の彼はボールを持った時、特にパスの面で驚異的だった。まさにトップクラスだ」と語った。