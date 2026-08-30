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翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、リオ・ファーディナンドがイプスウィッチ戦勝利後のリサンドロ・マルティネスについて大胆な主張
イプスウィッチ戦で逆転して
マンチェスター・ユナイテッドは日曜日、オールド・トラッフォードでイプスウィッチを相手に5-2の見事な勝利を収め、序盤のビハインドをはね返した。マイケル・キャリック監督のチームは昇格組を相手に2失点を喫したが、ブルーノ・フェルナンデスの圧巻のハットトリックで試合をひっくり返した。
さらにジェイコブ・グリーブスのオウンゴールと、ブライアン・ムベウモの巧みなループシュートが加わり、得点は締めくくられた。試合を振り返り、自身のYouTubeチャンネルでの発言を『Metro』が伝える中、ファーディナンドはチームの守備の綻びではなく、センターバックでハリー・マグワイアとコンビを組み、今季初先発となったマルティネスのパフォーマンスに焦点を当てた。
- AFP
ファーディナンドがマルティネスについて大胆な主張
マルティネスはアディショナルタイムにミスを犯し、その結果フリオ・エンシソにボールを奪われ、チュバ・アクポムの試合終盤の慰めの1点をお膳立てしてしまった。それでも、この5700万ポンドの新戦力について、ファーディナンドは称賛を惜しまなかった。
ファーディナンドは「ところでマルティネスだが、今日は2失点した。しかし、私が話したいのは彼のボール扱いの能力だ。今のゲーム界で、ボールを持った際のセンターバックとしてはマルティネスが最高だとまで言っていいだろう。パスでラインを破れたり、相手が寄せてきてもプレスをかわしてボールを動かせたり、狭い局面でボールを収められたりする点で、彼より優れた選手が他にいるか考えているところだが、マルティネスはなかなか比肩する者がいない。今日の彼は、パスという点でボールを持った時のプレーが驚異的だった。まさにトップクラスだ」と述べた。
今季に向けた現実的な期待値
ユナイテッドは開幕週末のハル・シティ戦黒星から立ち直ったものの、ファーディナンドはクラブがタイトル争いに目を向けてはいないと主張している。さらにこう付け加えた。「あの年、俺たちはリーグ優勝したんだ！ そうなる可能性はある。だが、今年はそうはならない。アーセナルがリーグ優勝するだろう。マンチェスター・ユナイテッドはリーグ優勝のためにここにいるわけではない。クラブを運営している人たちも、マイケル・キャリックも、もちろんそう望んではいるだろうが、本当に真剣に考えた時に、今の自分たちをタイトル争いの挑戦者だとは言っていない。分別があり、現実的な人たちは、今季は地固めの1年と考えている。チャンピオンズリーグ出場圏で終えるチャンスをつかむことは絶対条件で、その上でトロフィーも手にできれば、なんというシーズンになるだろうね」
- AFP
エヴァートンを見据えて
ユナイテッドは来週末、敵地でエバートンと対戦するなかで、この重要な勢いをさらに高めていくことを目指す。キャリックは、逆境を乗り越えた選手たちの粘り強さとメンタリティーを称賛しており、そうした資質は今季を通して頼りにしていく必要がある。ユナイテッドがチャンピオンズリーグ出場権獲得へ向けた戦いを続ける中、今後は継続性を維持しつつ、復帰した主力選手たちを先発メンバーに組み込んでいくことが不可欠となる。
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