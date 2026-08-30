マルティネスはアディショナルタイムにミスを犯し、その結果フリオ・エンシソにボールを奪われ、チュバ・アクポムの試合終盤の慰めの1点をお膳立てしてしまった。それでも、この5700万ポンドの新戦力について、ファーディナンドは称賛を惜しまなかった。

ファーディナンドは「ところでマルティネスだが、今日は2失点した。しかし、私が話したいのは彼のボール扱いの能力だ。今のゲーム界で、ボールを持った際のセンターバックとしてはマルティネスが最高だとまで言っていいだろう。パスでラインを破れたり、相手が寄せてきてもプレスをかわしてボールを動かせたり、狭い局面でボールを収められたりする点で、彼より優れた選手が他にいるか考えているところだが、マルティネスはなかなか比肩する者がいない。今日の彼は、パスという点でボールを持った時のプレーが驚異的だった。まさにトップクラスだ」と述べた。