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FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet ArrivalsGetty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ディエゴ・フォルランがウルグアイ代表の新監督に就任へ。後任はマルセロ・ビエルサ。

ディエゴ・フォルラン
ウルグアイ
ワールドカップ
マンチェスター・ユナイテッド

ウルグアイは2026年W杯予選の惨敗を受け、新監督に元マンチェスター・ユナイテッドFWディエゴ・フォルランの就任目前。マルセロ・ビエルサ前監督の退任後、同国屈指のレジェンドが代表を率いる。

  • セレステに新しい時代が始まる

    期待に応えられなかったアルゼンチン人監督が辞任し、ウルグアイサッカー協会（AUF）は再建へ。イグナシオ・アロンソ会長は、同国屈指のレジェンドを新監督に据える方針を示した。

    2010年W杯でウルグアイを準決勝へ導き、2011年コパ・アメリカ制覇を成し遂げたフォルランが、その適任者と見なされている。 AUF執行委員会との会談では、U-20代表監督とシニア代表暫定監督の兼任が正式に決定する見込みだ。フォルランは、アゼルバイジャンとウズベキスタンで開催されるU-20ワールドカップでU-20代表を率い、2027年3月までシニア代表も指導する。

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  • Diego ForlanGetty Images Sport

    アロンソがフォルランの構想を解説する

    アロンソは交渉中であることを認め、フォルランの豊富な経験を代表チームに呼び戻せることに期待を示した。テレドセの番組『ポリデポルティーボ』で彼は、フォルランの国際的なキャリアが、過渡期にあるウルグアイサッカーの発展に不可欠だと強調した。

    「今回、彼をU-20代表チームに迎え入れる機会を得ました。ディエゴが代表施設に加わり、世界トップクラスのチームでプレーし、あらゆる指導法に触れてきた経験、独自の指導スタイル、代表選手としての経歴、そして1部リーグの監督としての経験……これらすべてを兼ね備えていることは、素晴らしい機会だと思います。彼自身も非常に楽しみにしています」とアロンソは説明した。

  • 今は暫定的だが、将来は永久的になる

    当初の契約はU-20代表サイクルとA代表暫定期間に重点を置くが、アルゼンチンサッカー連盟（AUF）はフォルランの成績次第で常任監督への就任も視野に入れている。この移行期間は、マンチェスター・ユナイテッドで人気を博した彼が、大舞台のプレッシャーに常勤で耐えられるかを評価する試金石となる。会長も兼任が将来への判断材料だと明言した。

    2023年のU-20ワールドカップを制したマルセロ・ブロリ氏など他の候補者も残るが、現時点ではフォルラン氏に勢いがある。アロンソ会長は「U-20代表監督にシニア代表の試合も任せる。その後、評価を行う」と語った。

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    スカローニの成功への青写真

    モンテビデオでは、フォルランの就任が2018年W杯不振後に暫定監督から正監督となり、W杯とコパ・アメリカを制したアルゼンチンのスカローニの例に重なるという声が聞かれる。 フォルランも同様の道を歩めると期待されている。彼は元アトレティコ・マドリードのストライカーで、監督としてはウルグアイのペニャロールとアテナスで指揮した経験がある。

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