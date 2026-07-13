マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ディエゴ・フォルランがウルグアイ代表の新監督に就任へ。後任はマルセロ・ビエルサ。

期待に応えられなかったアルゼンチン人監督が辞任し、ウルグアイサッカー協会（AUF）は再建へ。イグナシオ・アロンソ会長は、同国屈指のレジェンドを新監督に据える方針を示した。

2010年W杯でウルグアイを準決勝へ導き、2011年コパ・アメリカ制覇を成し遂げたフォルランが、その適任者と見なされている。 AUF執行委員会との会談では、U-20代表監督とシニア代表暫定監督の兼任が正式に決定する見込みだ。フォルランは、アゼルバイジャンとウズベキスタンで開催されるU-20ワールドカップでU-20代表を率い、2027年3月までシニア代表も指導する。