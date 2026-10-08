AFP
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、サー・アレックス・ファーガソン氏がペップ・グアルディオラに関する後悔を認め、ニューヨークでの極秘会談の詳細を明かす
オールド・トラッフォードでの逸機
伝説的なスコットランド人指揮官は新著『ゲームズ・オブ・マイ・ライフ』の中で、2012年の極めて重要な会談を振り返っている。ファーガソンはニューヨークでグアルディオラと会い、その1年後に27年間にわたったマンチェスター・ユナイテッドでの任を最終的に退いた。
その夕食会の時点で、グアルディオラはすでに2009年にバルセロナで歴史的な大陸6冠を成し遂げ、監督として驚異的な評価を確立していた。しかし、このスペイン人指揮官は実質的にバイエルン・ミュンヘン加入を決めていた。
最終的にファーガソンの後任となったのはデイビッド・モイーズで、2013年7月に就任したが、その職にはわずか10カ月しか留まらなかった。一方のグアルディオラはドイツで7つの主要タイトルを獲得し、その後はユナイテッドの宿敵マンチェスター・シティでイングランドサッカーを支配することになった。
- Getty Images Sport
ティニャネッロを注ぐ
ファーガソンは、もっと早く動いていればサッカーの歴史は大きく違ったものになっていたかもしれないと認めた。スコットランド人指揮官は、ニューヨークでの会談当時、自身の引退計画がまだ固まっていなかったことに触れ、そのタイミングについて今も思うところがあると明かした。
「この10年、2012年にニューヨークでペップとともにした夕食が、もしあと2カ月ほど早く実現していたら何が起きていただろうかと何度も考えてきた」とファーガソンは記した。「あの時点では、自分が引退することをまだ確定的には決めていなかった。そしてペップは、ラ・リーガでわずか4年の間にコンチネンタル・トレブルに加え、リーグとチャンピオンズリーグの2冠という大きな成功を収めた後、バイエルン・ミュンヘンでブンデスリーガの生活に挑戦したいと確信していた」
この名将はさらに、グアルディオラの考えを変えるために可能な限りのことをしていただろうと付け加えた。ファーガソンはこうつづっている。「もし時間を巻き戻せるなら、私たちは数カ月早く食事をしていただろうし、私はティニャネロ（イタリア産ワイン）をたっぷり注ぎ、彼の未来はマンチェスターにあるのだと納得させるため全力を尽くしていただろう。残念ながら、私たちにとっては実際にそうなった。もうこれ以上言う必要はない」
息をのむような基準を打ち立てる
ファーガソンがオールド・トラッフォードを去る決断を最終的に固めたのは、2012年12月に義理の姉妹が亡くなった後だった。グアルディオラがヨーロッパ各地で成功を収める姿を見てきた元ユナイテッド指揮官は、このカタルーニャ人の監督としての青写真に深い敬意を抱いている。
「ペップは、現在の世代の選手や、監督を目指すすべての人に向けて、息をのむような基準を打ち立てた。生まれた時からバルセロナの青と臙脂をまとってきた彼は、クラブで見事なキャリアを築き、1990年代のサッカー界で最高の創造的MFの一人だった」とファーガソンは説明した。「現役時代のペップは、成功を少し味わったどころではない。むしろ、それを存分にむさぼった。さらに彼は、異なる監督アプローチを持つ強烈な個性の指導者たちの下でプレーする機会にも恵まれた。ヨハン・クライフ、ボビー・ロブソン、ルイス・ファン・ハールだ。
「ペップがバルセロナの監督になったのは、わずか37歳の時だった。私は、十分な準備や経験もないまま、この競技の大スターたちがピッチを去ってすぐ監督の仕事に就くのを見ると、気が重くなる。とりわけプレミアリーグの選手たちにとっては、そうしたケースはしばしば悪い結末を迎える」
さらにこう付け加えた。「懸かっているものが大きすぎる。誰もがあなたを標的にする。世間は、ピッチでの成功が自動的にベンチでも再現されると期待する。元選手たちは、トップレベルへの移行を急ぎすぎる。ペップ・グアルディオラは、比較的若くしてトップクラブでスタートした監督の中でも、最も称賛されている例だ」
- AFP
遠くから見守る
ファーガソンはプレミアリーグ13回制覇とチャンピオンズリーグ2度優勝という実績を引っ提げ、今なおオールド・トラッフォードで不滅の存在であり続けている。一方でユナイテッドは、この13年間にわたって、彼がもたらしていた安定を探し続けてきた。
その一方で、グアルディオラは昨季限りでの退任までにマンチェスター・シティで現代の一時代を決定づけた。10年間の指揮でトップリーグ6度制覇とチャンピオンズリーグ優勝を成し遂げたその遺産は、クラブが係争中の財務違反容疑に関する不服申し立てに対応する中でも、マンチェスターの勢力図における“青”の側に永久に刻み込まれている。なお、シティはこれを引き続き強く否定している。
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