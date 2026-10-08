ファーガソンがオールド・トラッフォードを去る決断を最終的に固めたのは、2012年12月に義理の姉妹が亡くなった後だった。グアルディオラがヨーロッパ各地で成功を収める姿を見てきた元ユナイテッド指揮官は、このカタルーニャ人の監督としての青写真に深い敬意を抱いている。

「ペップは、現在の世代の選手や、監督を目指すすべての人に向けて、息をのむような基準を打ち立てた。生まれた時からバルセロナの青と臙脂をまとってきた彼は、クラブで見事なキャリアを築き、1990年代のサッカー界で最高の創造的MFの一人だった」とファーガソンは説明した。「現役時代のペップは、成功を少し味わったどころではない。むしろ、それを存分にむさぼった。さらに彼は、異なる監督アプローチを持つ強烈な個性の指導者たちの下でプレーする機会にも恵まれた。ヨハン・クライフ、ボビー・ロブソン、ルイス・ファン・ハールだ。

「ペップがバルセロナの監督になったのは、わずか37歳の時だった。私は、十分な準備や経験もないまま、この競技の大スターたちがピッチを去ってすぐ監督の仕事に就くのを見ると、気が重くなる。とりわけプレミアリーグの選手たちにとっては、そうしたケースはしばしば悪い結末を迎える」

さらにこう付け加えた。「懸かっているものが大きすぎる。誰もがあなたを標的にする。世間は、ピッチでの成功が自動的にベンチでも再現されると期待する。元選手たちは、トップレベルへの移行を急ぎすぎる。ペップ・グアルディオラは、比較的若くしてトップクラブでスタートした監督の中でも、最も称賛されている例だ」



