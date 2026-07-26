ロナウドの制作会社「UR・Marv Studios」がエンターテインメント業界の現状に挑戦する。ポルトガル代表ロナウドと共同運営するマシュー・ヴォーンは、このパートナーシップに大きな野心を抱いている。

今年初めに同社を設立したヴォーンは、自身が「伝統的」と呼ぶ映画業界の市場に根本的な変革をもたらすことを明確な使命としている。彼は、ピッチ上でロナウドが発揮する生来のストーリーテリング能力が、魅力的な映画やテレビコンテンツへと昇華できると確信している。

ヴォーンは「彼はピッチで私が書けない物語を生み出してきた。彼とインスピレーションを与える映画を作るのが楽しみだ」と語った。

シリーズには英国のラッパー、デイヴや新人のカルロッタ・バナットなど多彩なキャストが出演する。







