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マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、クリスティアーノ・ロナウドが、ティエリ・アンリと共演し、英国のサッカーを題材にした新しいテレビドラマシリーズに出演する見込みだ。
CR7がテレビ界へ進出
ロナウドが新作ドラマ『Day 1s』でピッチから制作スタジオへ舞台を移す。41歳はヨーロッパでの輝かしいキャリアとサウジアラビアでの活躍で世界的なアイコンであり続け、同作でエグゼクティブプロデューサー兼出演者となる。
ロナウドは「新たな挑戦へのワクワクする一章だ」と語った。これは『キングスマン』シリーズで知られるマシュー・ヴォーンとの広範なコラボレーションの一環だ。
英紙『ザ・サン』によると、本シリーズは『テッド・ラッソ』のような軽妙なサッカードラマとは一線を画し、英国サッカー界をリアルに描くという。撮影はすでにバーネットFCの本拠地で始まっている。
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ヘンリーが豪華キャストに加わる
サッカーファン必見のニュースだ。ロナウドに加え、プレミアリーグ時代のライバル・アンリも出演することが決まった。アーセナルレジェンドで、ファンから「リーグ史上最高選手」としてロナウドと比べられるアンリも登場する。
テレビ業界関係者は英紙『ザ・サン』に「ストリーミング各社が入札合戦を繰り広げるだろう。キャストも制作陣も豪華で、権威あるプロジェクトだ。ドラマ制作に参入するロナウドには意外な展開だ」と語った。
シリーズは、ダミアン・ルイス演じる有力サッカーエージェント、スタンリー・ダルトンが活躍する架空の世界を描く。ストーリーは、アンリの代理人ダレン・デインが考案したコンセプトに基づく。
従来の映画市場に変革をもたらす
ロナウドの制作会社「UR・Marv Studios」がエンターテインメント業界の現状に挑戦する。ポルトガル代表ロナウドと共同運営するマシュー・ヴォーンは、このパートナーシップに大きな野心を抱いている。
今年初めに同社を設立したヴォーンは、自身が「伝統的」と呼ぶ映画業界の市場に根本的な変革をもたらすことを明確な使命としている。彼は、ピッチ上でロナウドが発揮する生来のストーリーテリング能力が、魅力的な映画やテレビコンテンツへと昇華できると確信している。
ヴォーンは「彼はピッチで私が書けない物語を生み出してきた。彼とインスピレーションを与える映画を作るのが楽しみだ」と語った。
シリーズには英国のラッパー、デイヴや新人のカルロッタ・バナットなど多彩なキャストが出演する。
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ピッチの枠を超えたグローバルブランド
サウジ・プロリーグのアル・ナセルでプレーする一方、ロナウドが俳優・プロデューサーとして活動を始めたことは、彼が「億万長者のブランド」であることを示している。SNSで10億人以上のフォロワーを持つベテランFWは、世界屈指のマーケティング力を有する。
業界関係者は、英国スポーツへの関心が高まる今、このプロジェクトのタイミングは絶妙だと語る。『ザ・サン』紙の情報筋は「キャストも制作陣も一流だ。ロナウドがドラマ制作に進出するのは意外だが」と語った。
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