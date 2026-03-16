マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドによる「屈辱的な」振る舞いのせいで、ウェイン・ルーニーの妻コリーンは「5人目の子供の世話をしているような気分」になっている

コリーンは、2024年版『I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here』で準優勝を果たしたことをきっかけに、その人気を急上昇させている。メディアからのオファーが殺到し、現在ではハイストリートファッションブランドのプライマークと提携して自身のアパレルラインを展開している。

これほど多くのことを抱えているコリーンには、ウェインに費やす時間やエネルギーなど残されていない。『ヒート』誌の情報筋は次のように語った。「彼女の身近な人たちは、彼女が今は身を守るモードに入っていると話す。彼女は依然として悲しみを抱えており、こうした報道が再浮上するたびに新たな屈辱を感じていることは否定できない。 しかし、自分自身を守るために、彼女はある意味で感情的に距離を置いている。彼に変わってほしいと期待しても、結局傷つくだけだと学んだのだ。

「彼女の最優先事項は子供たちと平穏を保つことだ。彼女はウェインがどんな人間か正確に理解している。だからといって傷つかないわけではないが、絶え間ない失望から身を守る方法で対処することを選んでいるのだ。」

『ザ・ルーニーズ』という番組がいつ公開されるのか、またウェインとコリーンがカメラに家族の内情をどこまで覗かせるつもりなのかについては、依然として公式な発表はない。4人の子供たちも番組のどこかに登場するものと見られており、長男のカイは現在、マンチェスター・ユナイテッドの伝説的なアカデミーで頭角を現しつつある。彼は、歴史を築いた父の輝かしい足跡をたどろうとしているのだ。