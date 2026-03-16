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マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドによる「屈辱的な」振る舞いのせいで、ウェイン・ルーニーの妻コリーンは「5人目の子供の世話をしているような気分」になっている
ルーニーがブリット・アワード前夜祭で話題をさらった
元イングランド代表キャプテンのルーニーは、ポップスターのカルム・スコットや別の男性友人とマンチェスターのホテルを通りかかった際、「かなり疲れた様子」だったと報じられている。彼らには正体不明の女性2人が加わっていたが、そのうちの1人は彼氏と一緒にいた。
当然のことながら、ルーニーは再びネット上で激しい議論の的となった。報道によると、彼はトイレから出てくる際、「ズボンをいじりながら、ベルトを締めるのに苦労している」姿が目撃されたという。
コリーンはウェインの行動にどう反応したか
かつてなら、こうした報道に対して妻のコリーンは激怒していたはずだが、今ではそうではないようだ。ある情報筋は『ヒート』誌に次のように語っている。「写真が公開されたとき、コリーンはショックさえ受けていなかった。昔ならパニックになって逃げ出したがっていたはずなのに。
「彼女は全く気にしていない様子で、どちらかといえば、彼がゴミ出しを忘れた時のような、少しイライラした感じだった。彼女は友人たちに、今ではほとんど無感覚になっていると話していたが、それ自体が信じられないほど悲しいことだ。数年前なら、大きな感情的な反応を引き起こしていただろうが、今回はむしろ、疲れたため息のようなものだった。」
ルーニー、指導活動休止中に自宅で過ごす時間が増えている
ウェインとコリーンは長年にわたり、二人の関係において数多くの困難に直面してきた。マンチェスター・ユナイテッドの歴代最多得点記録保持者であるウェインは、ある時期、幼なじみの恋人が自分の命を救ってくれたと語っている。ルーニーは自身の過度な飲酒について次のように述べている。「僕はアルコールにひどく苦しんでいた。彼女がそれをコントロールするのを助けてくれた。正直なところ、彼女がいなければ僕は死んでいただろうと思う。」
ウェインは現在、コーチとしてのキャリアを一時中断し、解説者業に戻ったことで、自宅で過ごす時間が増えている。ルーニー一家は、ストリーミング大手のディズニー＋と1,000万ポンド（1,300万ドル）規模のドキュメンタリーシリーズ契約を結んだ。
家族生活にはさらなる負担がかかっており、『ヒート』誌の内部関係者は次のように付け加えている。「ウェインが監督業を辞めてから、彼は家にいる時間が増えたが、彼女によれば、パートナーとしての関係というより、まるで5人目の子供の世話をしているような気分になることが多いそうだ。
「ウェインが疲弊した様子で、他の女性たちと酒を飲んでいる最新の写真を目にした時、もちろん屈辱的だった。彼女は、これが彼のストレス発散の方法なのだとほぼ受け入れるようになり、自分の意志に反して彼を家に閉じ込めているような気分にさせたくないと思っている。彼を人質に取っているような存在にはなりたくないのだ。」
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『The Rooneys』：Disney+のドキュメンタリーが撮影中
コリーンは、2024年版『I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here』で準優勝を果たしたことをきっかけに、その人気を急上昇させている。メディアからのオファーが殺到し、現在ではハイストリートファッションブランドのプライマークと提携して自身のアパレルラインを展開している。
これほど多くのことを抱えているコリーンには、ウェインに費やす時間やエネルギーなど残されていない。『ヒート』誌の情報筋は次のように語った。「彼女の身近な人たちは、彼女が今は身を守るモードに入っていると話す。彼女は依然として悲しみを抱えており、こうした報道が再浮上するたびに新たな屈辱を感じていることは否定できない。 しかし、自分自身を守るために、彼女はある意味で感情的に距離を置いている。彼に変わってほしいと期待しても、結局傷つくだけだと学んだのだ。
「彼女の最優先事項は子供たちと平穏を保つことだ。彼女はウェインがどんな人間か正確に理解している。だからといって傷つかないわけではないが、絶え間ない失望から身を守る方法で対処することを選んでいるのだ。」
『ザ・ルーニーズ』という番組がいつ公開されるのか、またウェインとコリーンがカメラに家族の内情をどこまで覗かせるつもりなのかについては、依然として公式な発表はない。4人の子供たちも番組のどこかに登場するものと見られており、長男のカイは現在、マンチェスター・ユナイテッドの伝説的なアカデミーで頭角を現しつつある。彼は、歴史を築いた父の輝かしい足跡をたどろうとしているのだ。
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