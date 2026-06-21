アレックスの死が報じられると、サッカー界はヒューズ氏を支え始めた。リーグ・マネージャーズ・アソシエーション（LMA）を通じて発表された声明で、元ウェールズ代表監督は家族が抱える深い悲しみを語った。

声明では「ジルと私は、突然最愛の息子アレックスを失い、胸が張り裂けそうです。彼は素晴らしい息子であり、カーティスとゼナにとっては良き兄弟、ジェシカにとっては献身的な夫、セバスチャンとレオナルドにとっては最愛の父親でした。グリムズビー・タウンFCのスカウト責任者として多くの友人や同僚に支えられていました。彼のいない日々は、私たち全員にとって深い悲しみです。 家族としての喪失を受け止め、この悲しみの時を過ごす間、プライバシーを尊重していただければ幸いです。」