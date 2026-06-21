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マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドで元マンチェスター・シティ監督のマーク・ヒューズ氏。38歳の息子が亡くなり、深い悲しみに包まれている。
家族が胸が張り裂けるような声明を発表
アレックスの死が報じられると、サッカー界はヒューズ氏を支え始めた。リーグ・マネージャーズ・アソシエーション（LMA）を通じて発表された声明で、元ウェールズ代表監督は家族が抱える深い悲しみを語った。
声明では「ジルと私は、突然最愛の息子アレックスを失い、胸が張り裂けそうです。彼は素晴らしい息子であり、カーティスとゼナにとっては良き兄弟、ジェシカにとっては献身的な夫、セバスチャンとレオナルドにとっては最愛の父親でした。グリムズビー・タウンFCのスカウト責任者として多くの友人や同僚に支えられていました。彼のいない日々は、私たち全員にとって深い悲しみです。 家族としての喪失を受け止め、この悲しみの時を過ごす間、プライバシーを尊重していただければ幸いです。」
- AFP
サッカーに捧げた人生
アレックスは1987年、父親がバルセロナでプレーしていた年に生まれた。選手として父親ほどの成功は収めなかったが、ウェールズでプレーした後、運営や分析の分野でサッカー界への貢献を決意した。
運営部門に転向すると、鋭い眼光と戦術分析力で評価された。長年にわたりイングランドの複数クラブで裏方として尊敬され、父が歩んだプロの道を追った。
人材紹介業界でのキャリア構築
アレックスはブラックバーン・ローヴァーズでマッチアナリストとしてキャリアをスタートさせ、その後シティでスカウトを務めた。フルハム、1860ミュンヘン、レディングでは複数の役職に就き、幅広い知識と世界的なサッカー理解を示した。
キャリア後半は経営幹部となり、AFC Fyldeでフットボール・ディレクター、モアカムでも勤務。最後に加入したグリムズビー・タウンでは選手獲得責任者として逝去された。
- AFP
グリムズビー・タウンからの追悼メッセージ
グリムズビー・タウンは深い悲しみを表明した。2025年の加入以来、彼はスタッフとして尊敬され、選手獲得やトップチーム育成で重要な役割を果たした。
アンドルー・ペティット会長は「クラブ全員がこの悲しい知らせに衝撃を受けています。ご遺族に心よりお悔やみ申し上げます。彼は『マリナーズ』の一員として長く記憶されるでしょう」と語った。
最高経営責任者（CEO）のポリー・バンクロフト氏は「アレックスはクラブ内で愛され、深く尊敬されていた」と語りました。 「彼のプロ意識、献身、温かさは、共に働いたすべての人に永続的な影響を与えました。私はアレックスと肩を並べて働くことを心から楽しんだし、彼を傑出した同僚としてだけでなく、周囲の人々に良い影響を与えた真に優しい人として記憶に残すでしょう。クラブ内外を問わず、彼の不在は深く惜しまれることでしょう。」