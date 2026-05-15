現在、このリストに名を連ねる多くの選手にとって、注目は今後訪れる巨大なビジネスチャンスや競技上の節目へと移っている。ハーン氏は、ジョシュアがフューリーとの対戦契約に署名したことを明らかにした。試合の日程と会場が確定すれば、この一戦は両ヘビー級選手の純資産を大幅に押し上げると見られている。

一方、ベッカムのマイアミはグローバルブランドの拡大を続け、1億1000万ポンド（1億4700万ドル）で10位タイのハリー・ケインは、今夏代表チームを率いて国際舞台に臨む準備を進めている。