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マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドでインター・マイアミ共同オーナーのデイヴィッド・ベッカム卿が、英国初のスポーツ界億万長者になった。
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歴史的な財務の節目を達成
デビッドとヴィクトリアの総資産は今年、推定11億8500万ポンド（約16億ドル）に達し、10億ポンドの壁を突破した。これにより元イングランド代表キャプテンの夫妻は、スポーツ界の富豪ランキングで2位に躍進。元F1最高経営責任者バーニー・エクレストン一家に次ぐ位置につけた。 ベッカムの資産増加はマイアミでの役割が後押しした。同クラブは現在14億5000万ドルとMLSで最高評価だ。
- AFP
ラトクリフの明暗
ベッカム夫妻が資産増加を祝う一方、『サンデー・タイムズ』富豪ランキングは、マンチェスター・ユナイテッド共同オーナー、ジム・ラトクリフ卿の資産が12ヶ月で18億5000万ポンド減り、総資産151億9400万ポンド（203億ドル）で7位から9位に後退したと指摘した。 減少理由は、所有する石油化学大手イネオスの企業価値下落で、債務増加、収益減、5億1570万ポンドの損失が響いた。
スポーツ界のエリートたちが順位表を独占している
ベッカムに加え、スポーツプロモーターのバリー・ハーンとエディ・ハーンも億万長者の仲間入りを果たした。2人が共同運営する「マッチルーム・スポーツ」の資産は10億3500万ポンドと評価されている。現役英国人アスリートの資産増加も顕著で、ヘビー級ボクサーのアンソニー・ジョシュアが2億4000万ポンド（3億2000万ドル）で8位、ライバルのタイソン・フューリーは1億6200万ポンド（2億1600万ドル）だった。 5位にはルイス・ハミルトン卿（4億3500万ポンド）、マスターズ2連覇のロリー・マキロイ（3億2500万ポンド）が7位に入った。
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一触即発の対決とビジネスへの挑戦
現在、このリストに名を連ねる多くの選手にとって、注目は今後訪れる巨大なビジネスチャンスや競技上の節目へと移っている。ハーン氏は、ジョシュアがフューリーとの対戦契約に署名したことを明らかにした。試合の日程と会場が確定すれば、この一戦は両ヘビー級選手の純資産を大幅に押し上げると見られている。
一方、ベッカムのマイアミはグローバルブランドの拡大を続け、1億1000万ポンド（1億4700万ドル）で10位タイのハリー・ケインは、今夏代表チームを率いて国際舞台に臨む準備を進めている。