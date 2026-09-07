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マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドが、チェルシー戦勝利で退場を免れたアーセナルのガブリエウ・マガリャンイスを「幸運だった」と酷評
ガブリエウ、ロンドン・ダービー序盤の一発退場を免れる
アーセナルはチェルシーに緊迫の勝利を収め、プレミアリーグ開幕からの連勝を維持した。しかし、連覇中の王者は試合開始からわずか5分で大きな危機を切り抜けていた。
元ユナイテッド主将のルーニーは、チェルシーのGKマルティネスに対する無謀なチャレンジにより、アーセナルDFガブリエウは退場になるべきだったと主張している。ブラジル人センターバックは、ペナルティーエリア内の慌ただしいこぼれ球の場面で、この守護神の頭部に直接接触したように見え、マルティネスは痛みで倒れ込み、直ちにメディカルスタッフの処置を必要とした。
主審クリス・カヴァナーの視界は、エリア内にあまりにも多くの選手がいたため、不運にも遮られていた。驚くべきことに、VARはオンフィールドレビューを勧告せず、いら立つチェルシーの選手たちと、衝撃を受けたテレビ解説者たちの間で広く議論を呼んだ。
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ルーニーとヤング、VAR判定を酷評
BBC『マッチ・オブ・ザ・デイ』で語ったルーニーは、ガブリエウがピッチに残ったことに完全な驚きを示した。ユナイテッドのレジェンドは、スローモーションのリプレーによって極めて危険なチャレンジであり、厳しい処分に値することが明らかになったと考えている。
ルーニーは「最初に見た時にはなかなか分からないが、リプレーでスローになると分かる。マルティネスはボールを手にしているのに、ガブリエウは彼の頭を蹴っている。足を振り上げ、明らかに行き過ぎている。彼がピッチに残れたのは信じられないほど幸運だ」と説明した。
同じく解説者のアシュリー・ヤングもこの強い見解に同調しつつ、VARの審査プロセス全体に疑問を呈した。ヤングは「同感だ。ボールが地面にあり、マルティネスがそれを持っている場面で、ガブリエウはあれほど高く蹴っている。なぜVARに回らなかったのか、あるいはきちんと検証されたのか分からない。彼はボールの近くにさえいない。あれは見逃されたと言える」と付け加えた。
アーセナルが劇的な逆転勝利を飾る
大きな物議を醸した場面は、シャビ・アロンソ率いるチェルシーが試合の入りで圧巻のスタートを切った直後に起きた。かつてアーセナルの獲得候補だったモーガン・ロジャーズが、開始わずか2分でアウェーのチェルシーに先制点をもたらし、ホームの観客を静まり返らせた。
チェルシーもまた、100パーセントの完璧な成績を引っ提げて北ロンドンに乗り込んでいた。しかし、アーセナルはこの序盤の失点に見事な反応を示し、すぐに試合の主導権を取り戻した。カイ・ハヴァーツは前半半ば、古巣相手に同点弾を決めることに成功。さらにアーセナルの主将マルティン・ウーデゴールが見事な逆転劇を完結させ、後半に決勝点を奪って連勝を維持し、勝ち点3を手にした。
- AFP
アーセナルにチャンピオンズリーグの戦いが待つ
貴重な勝ち点3を確保し、ガブリエウの痛い出場停止も回避したアーセナルは、ここから欧州の戦いに目を向ける。アーセナルはプレミアリーグ王座防衛をいったん脇に置き、週中にチャンピオンズリーグでの戦いをスタートさせる。初戦ではセリエAの強豪ナポリとの難しい一戦に臨む。
一方、アロンソは国内カップ戦が再開される中で、チェルシーを勝利の軌道に戻すことを目指す。チェルシーは水曜夜、リーグカップでリーズ・ユナイテッドと対戦する予定だ。
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