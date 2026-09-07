アーセナルはチェルシーに緊迫の勝利を収め、プレミアリーグ開幕からの連勝を維持した。しかし、連覇中の王者は試合開始からわずか5分で大きな危機を切り抜けていた。

元ユナイテッド主将のルーニーは、チェルシーのGKマルティネスに対する無謀なチャレンジにより、アーセナルDFガブリエウは退場になるべきだったと主張している。ブラジル人センターバックは、ペナルティーエリア内の慌ただしいこぼれ球の場面で、この守護神の頭部に直接接触したように見え、マルティネスは痛みで倒れ込み、直ちにメディカルスタッフの処置を必要とした。

主審クリス・カヴァナーの視界は、エリア内にあまりにも多くの選手がいたため、不運にも遮られていた。驚くべきことに、VARはオンフィールドレビューを勧告せず、いら立つチェルシーの選手たちと、衝撃を受けたテレビ解説者たちの間で広く議論を呼んだ。