マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドが、クラブにトレント・アレクサンダー＝アーノルドの獲得を強く勧告し、プレミアリーグ制覇を予測した。

アンフィールドでプレミアリーグ2回、チャンピオンズリーグ1回を制した元リヴァプールの象徴を獲得するのは極めて異例で物議を醸すが、バレンシアはユナイテッドが彼の才能を最優先すべきだと主張する。昨季リーグ戦14試合のみの先発でイングランド代表からも外れたアレクサンダー＝アーノルドにとって、オールド・トラッフォードはマドリードの苦境からの逃げ道になるかもしれない。

27歳の彼がマンチェスターで成功する理由について、バレンシアはこう続けた。「ぜひ実現してほしい。オールド・トラッフォードには彼のような選手が必要だ。あのスタジアムでプレーするには、強い個性が必要なんだ。」