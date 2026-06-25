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マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドが、クラブにトレント・アレクサンダー＝アーノルドの獲得を強く勧告し、プレミアリーグ制覇を予測した。
マンチェスター・ユナイテッド、アレクサンダー＝アーノルドの獲得を指示される
バレンシアは、昨夏フリーでレアル・マドリードに移籍したアレクサンダー＝アーノルドが出場機会を得られず苦境にあると指摘。マンチェスター・ユナイテッドが獲得に動く可能性を示唆した。新監督モウリーニョはチーム刷新を進め、ダムフリーズの加入も間近。この元リヴァプールスターはスペインでの将来が不透明だ。
バレンシアは、彼の経験と技術がユナイテッドに最適だと判断した。 右サイドバックを務めた経験があるバレンシアは『Hajper』の取材にこう語った。「トレントは私がとても気に入っている選手だ。右足のキックが非常に優れており、クロスも上手いし、守備も堅実だ。プレミアリーグを知り、チャンピオンズリーグやプレミアリーグで優勝した経験もある。彼をユナイテッドでプレーする姿を見てみたい。」
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オールド・トラッフォードで求められる資質
アンフィールドでプレミアリーグ2回、チャンピオンズリーグ1回を制した元リヴァプールの象徴を獲得するのは極めて異例で物議を醸すが、バレンシアはユナイテッドが彼の才能を最優先すべきだと主張する。昨季リーグ戦14試合のみの先発でイングランド代表からも外れたアレクサンダー＝アーノルドにとって、オールド・トラッフォードはマドリードの苦境からの逃げ道になるかもしれない。
27歳の彼がマンチェスターで成功する理由について、バレンシアはこう続けた。「ぜひ実現してほしい。オールド・トラッフォードには彼のような選手が必要だ。あのスタジアムでプレーするには、強い個性が必要なんだ。」
守備の安定性とダロットの将来
アレクサンダー＝アーノルドのファンであるバレンシアは、それでもマンチェスター・ユナイテッドのディオゴ・ダロットが残るべきだと即座に語った。ダロットは2018年にポルトから加入し、2028年まで契約を結ぶ。2025-2026シーズンは36試合に出場し、1ゴール3アシストを記録した。
退団の可能性を問われたバレンシアは「私を困らせないでほしい。ダロットには残ってほしい」と語った。「ユナイテッドは常に刷新が必要で、今季はプレミアリーグ制覇を願っている。ただ、右SBの候補はまだ考えていない。 その質問には不意を突かれた。まだ考えたことがなかったからだ。誰が加入するにせよ、それが最善の選択肢であることを願っている。そしてもちろん、ダロットが残ってほしい。」
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大胆なプレミアリーグ優勝予想
移籍騒動とは別に、バレンシアはマンチェスター・ユナイテッドの将来に楽観的だ。近年安定しないチームだが、元ウインガーは流れが変わり、来季プレミアリーグの順位が大きく動くとしている。
彼はリーグ最終順位について「マンチェスター・ユナイテッド、アーセナル、リヴァプール、チェルシー、シティ、ニューカッスル」と予測し、ユナイテッドが2013年のサー・アレックス・ファーガソン監督引退以来となる優勝を果たすと語った。