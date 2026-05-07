マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督が、FAユースカップ決勝の会場決定を巡る物議に失望を表明した。

キャリックは、マンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティのFAユースカップ決勝の会場選びに不満を表明した。この大一番はエティハド・スタジアム（5万3400人）ではなく、収容7000人のジョイ・スタジアム（シティのアカデミーグラウンド）で開催される。

代わりに、試合は収容7,000人のアカデミー施設ジョイ・スタジアムで開催される。この大会に思い入れのある元ユナイテッドMFキャリックは、会場の選択が両クラブの若手選手にとっての試合の重要性を反映していないと感じている。