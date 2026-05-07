AFP
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マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督が、FAユースカップ決勝の会場決定を巡る物議に失望を表明した。
キャリック、会場選定を批判
キャリックは、マンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティのFAユースカップ決勝の会場選びに不満を表明した。この大一番はエティハド・スタジアム（5万3400人）ではなく、収容7000人のジョイ・スタジアム（シティのアカデミーグラウンド）で開催される。
代わりに、試合は収容7,000人のアカデミー施設ジョイ・スタジアムで開催される。この大会に思い入れのある元ユナイテッドMFキャリックは、会場の選択が両クラブの若手選手にとっての試合の重要性を反映していないと感じている。
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重要なアピール機会を逃す
『デイリー・メール』によると、キャリックは自身の経験を踏まえ、この件について率直な思いを語った。 「正直、がっかりしている」と語るのは、1999年の決勝でウェストハムの一員としてコヴェントリーと戦ったキャリックだ。「ユースカップの決勝はいつもメインスタジアムでプレーするものだと思っていた。この年齢の選手たちにとって、これほど大きな舞台はないのだから」
この試合は将来プレミアリーグで活躍する才能を発掘する場として知られてきたが、キャリックの言葉には野心不足への懸念がにじむ。小規模な会場での開催により、選手たちは大舞台でプレーする機会を奪われていると彼は示唆している。
オールド・トラッフォードの栄光の記憶
マンチェスター・ユナイテッドの近年の成績と比べると、失望はさらに大きい。4年前、コビー・マイヌーやアレハンドロ・ガルナチョを擁するユナイテッドはオールド・トラッフォードで優勝した。6万7000人のファンが詰めかけ、若きレッドデビルズがノッティンガム・フォレストを破る姿を見守った。
「僕はフォレスト戦を観戦していた。あんな試合でスタジアムが満員になるなんて、特別な夜だった。期待通りの展開だったけど、現実は現実だ」とキャリックは語った。「だから僕たちはがっかりしている。あの大会では、親しい仲間たちとプレーした素晴らしい思い出、僕の人生で最高の思い出のいくつかが詰まっている。それが何らかの理由でうまくいかなかったのは残念だ」
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今後の大会改革への期待
批判しつつも、マンチェスター・ユナイテッドの監督は、木曜日の試合についてはこの決定が最終だと認めた。「私の知る限り、もうどうにもできない。合意されたことだ」と語った。
それでもキャリックは、この先例が将来にわたって固定されないことを望み、主催者やクラブに再検討を促した。「時が来れば、またメインスタジアムで開催されることを願っている」と語った。