オールド・トラッフォードで成功を測る究極の指標が常に主要タイトルであることに変わりはないが、キャラガーは当面の最優先事項は、単純に欧州のエリートの中での地位を固めることだと主張している。近年クラブを悩ませてきた容赦ないメディアの監視を取り除くことで、元リバプールDFは、キャリックが2季連続でトップ4フィニッシュを果たすために必要な土台を築いたと考えている。

「キャリックになってからは、ユナイテッドの周囲にサーカスのような騒ぎはない」とキャラガーは付け加えた。「とても落ち着いているように感じる。彼はやって来て、あらゆることを落ち着かせ、チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。マンチェスター・ユナイテッドの来季の目標は、再びチャンピオンズリーグに出ることを確実にすることだ」

ただ、この識者は、その最低限の目標を達成したとしても、それだけでキャリックの長期的な将来が自動的に保証されるべきではないと警鐘を鳴らし、国内での安定は、取締役会に熟慮した人事を行うための時間を与えるにすぎないと強調した。

キャラガーはこう続けた。「もしユナイテッドが再びチャンピオンズリーグ出場権を獲得できたとしても、それが必ずしもマイケル・キャリックが残るべきだという意味にはならない。だが、そういう立場にはいたい。キャリックがまた良い仕事をしていれば残すかもしれないし、あるいはチャンピオンズリーグ優勝経験のある監督、もしくはチームを次のレベルへ引き上げられると考える監督を連れてくることもできる。再びチャンピオンズリーグに出るシーズンがもう1年必要なんだ」



