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マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督が、ジェイミー・キャラガーの「スターダスト」発言を受けても、プレミアリーグやチャンピオンズリーグで決して優勝できない理由
キャラガーがキャリックの「スター性」に疑問を呈する
マンチェスター・ユナイテッドはキャリックの下で、ここ数年欠けていた落ち着きを見いだしている。しかし、キャラガーは、ビッグタイトル獲得を目指すクラブにとって、元イングランド代表が長期的な解決策になるとは依然として確信していない。リヴァプールのレジェンドは、キャリックがオールド・トラフォードの「サーカスを落ち着かせる」ことには成功した一方で、ペップ・グアルディオラやカルロ・アンチェロッティのような相手と最大の舞台で渡り合うために必要な、言葉にしがたい資質を欠いていると考えている。
監督としての長期的な見通しについて、キャラガーは『The Overlap』で次のように語った。「うまくいかなくなると言っているわけではない。マンチェスター・ユナイテッドに必要なのは、この6カ月間に得てきたものを、さらに12カ月続けることだ。サーカスではなく、いつも話題の中心になっている状態でもないこと。そして、キャリックはそれをもたらしている。
「ただ、最大のタイトルを勝ち取るための“特別な輝き”を彼は持っているのか。まずは再び本物のチャンピオンズリーグ級のクラブという強い立ち位置まで戻る必要があると思う。
「選手はある一定のレベルまで連れていってくれる。そこからは、その“特別な輝き”が必要になる。個人的には、チャンピオンズリーグやプレミアリーグを勝つための、その“特別な輝き”を監督としてキャリックが持っているとは思わない」
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ワールドクラスの後継者への架け橋
キャリック体制をめぐる見方は、先見性を持つ存在というより、状況を安定させる存在というものになりつつある。キャラガーは、この45歳の主な役割は、実際にタイトルをもたらす人物になることではなく、実績ある勝者を招へいできるレベルまでマンチェスター・ユナイテッドを立て直すことだと論じている。
キャラガーはこの持論について、さらに次のように語った。「マイケル・キャリックがマンチェスター・ユナイテッドでリーグ優勝やチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げるとは思わない。だが、彼は本当にいい仕事をしてきた。いいシーズンを送り、マンチェスター・ユナイテッドを、その後にチャンピオンズリーグ優勝経験のある監督を迎えに行ける立場に置くことはできるだろう」
オールド・トラフォードで新たな基準を打ち立てる
オールド・トラッフォードで成功を測る究極の指標が常に主要タイトルであることに変わりはないが、キャラガーは当面の最優先事項は、単純に欧州のエリートの中での地位を固めることだと主張している。近年クラブを悩ませてきた容赦ないメディアの監視を取り除くことで、元リバプールDFは、キャリックが2季連続でトップ4フィニッシュを果たすために必要な土台を築いたと考えている。
「キャリックになってからは、ユナイテッドの周囲にサーカスのような騒ぎはない」とキャラガーは付け加えた。「とても落ち着いているように感じる。彼はやって来て、あらゆることを落ち着かせ、チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。マンチェスター・ユナイテッドの来季の目標は、再びチャンピオンズリーグに出ることを確実にすることだ」
ただ、この識者は、その最低限の目標を達成したとしても、それだけでキャリックの長期的な将来が自動的に保証されるべきではないと警鐘を鳴らし、国内での安定は、取締役会に熟慮した人事を行うための時間を与えるにすぎないと強調した。
キャラガーはこう続けた。「もしユナイテッドが再びチャンピオンズリーグ出場権を獲得できたとしても、それが必ずしもマイケル・キャリックが残るべきだという意味にはならない。だが、そういう立場にはいたい。キャリックがまた良い仕事をしていれば残すかもしれないし、あるいはチャンピオンズリーグ優勝経験のある監督、もしくはチームを次のレベルへ引き上げられると考える監督を連れてくることもできる。再びチャンピオンズリーグに出るシーズンがもう1年必要なんだ」
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「その男」の前にいた男
キャラガーの見解は、キャリックのかつての中盤の相棒だったポール・スコールズともおおむね一致している。スコールズは、現指揮官が、より実績のある戦術家へ引き継ぐための過渡期の存在にすぎない可能性を認めている。
「つまり、彼は“本命の前の男”だと言っているようなものだ。本命が来る前に、すべてを落ち着かせるための男だとね」とスコールズは指摘した。「ただ、彼にはその能力がある。キャリックは非常に意志の強い人物で、物静かで、リラックスしている。先ほど言ったようにね。彼はこのサーカスを落ち着かせた」
ひとまず、ユナイテッドはこの新たに得た調和を維持し、将来的に世界的名将を再びオールド・トラッフォードへ呼び戻すために必要な、重要なチャンピオンズリーグ出場権の確保に集中している。
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