Getty
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督が、ジェイミー・キャラガーの「スターダスト」発言の中で、プレミアリーグやチャンピオンズリーグを決して勝ち取れない理由
キャラガーがキャリックの「スターダスト」に疑問呈す
マンチェスター・ユナイテッドはキャリックの下で、ここ数年欠けていた落ち着きを見いだしている。しかし、キャラガーは、ビッグタイトル獲得を目指すクラブにとって、元イングランド代表が長期的な解決策になるとは依然として確信していない。リヴァプールのレジェンドは、キャリックがオールド・トラッフォードで「サーカスを落ち着かせる」ことには成功した一方で、ペップ・グアルディオラやカルロ・アンチェロッティのような面々と最大の舞台で渡り合うために必要な、目に見えない資質を欠いていると考えている。
指揮官の長期的な見通しについて、『The Overlap』で議論したキャラガーは、こう語った。「うまくいかなくなると言っているわけではない。マンチェスター・ユナイテッドがこの6カ月間手にしてきたものは、さらに12カ月必要なんだ。サーカスではなく、いつも話題の中心でもない状態がね。そしてキャリックはそれをもたらしてくれる。
「でも、彼には最大のタイトルを勝ち取るためのきらめきがあるのか。そして思うに、再び本物のチャンピオンズリーグ級クラブになるという強固な立ち位置に到達する必要がある。
「選手はある一定のレベルまで連れていってくれる。そしてその先には、そのきらめきが必要になる。個人的には、チャンピオンズリーグやプレミアリーグを制するためのそのきらめきを、指揮官としてのキャリックは持っていないと思う」
- Getty
世界的レベルの後継者への架け橋
キャリック政権をめぐる見方は、先見性を持つ指揮官というより、むしろチームを安定させる存在というものになりつつある。キャラガーは、この45歳の主な役割はマンチェスター・ユナイテッドに実際にタイトルをもたらすことではなく、実績ある勝者を招へいできるレベルまでクラブを立て直すことだと主張している。
キャラガーはこの持論について、さらにこう述べた。「私は、マイケル・キャリックがマンチェスター・ユナイテッドでリーグやチャンピオンズリーグを制するとは思っていない。ただ、彼は本当にいい仕事をしている。良いシーズンを送り、マンチェスター・ユナイテッドを次にチャンピオンズリーグ優勝経験のある監督を迎えにいける立場に置くことはできるだろう」
オールド・トラフォードで新たな基準を打ち立てる
オールド・トラッフォードにおける成功の最終的な尺度が、常に主要タイトルの獲得であることに変わりはない。だがキャラガーは、当面の優先事項は単純に、欧州エリートの一角としての地位を固めることだと主張している。近年クラブを悩ませてきた執拗なメディアの監視を取り除くことで、元リヴァプールDFは、キャリックがトップ4入りを2季連続で果たすために必要な土台を築いたと考えている。
「キャリックになってからは、ユナイテッドの周りにサーカスのような騒ぎはない」とキャラガーは付け加えた。「とても落ち着いているように感じる。彼はやって来て、すべてを落ち着かせ、チャンピオンズリーグ出場権を手にした。来季のマンチェスター・ユナイテッドの目標は、再びチャンピオンズリーグに出場することを確実にすることだ」
一方で、この解説者は、その最低限の目標を達成したからといって自動的にキャリックの長期的な将来が保証されるべきではないと警告し、国内での安定は、首脳陣が計算された人事を行うための時間を稼ぐにすぎないと強調した。
キャラガーはさらにこう続けた。「もしユナイテッドが再びチャンピオンズリーグ出場権を獲得できたとしても、それが必ずしもマイケル・キャリックが残るべきだという意味にはならない。だが、そういう状況にいたいんだ。もし彼がまた良い仕事をしたならキャリックを残すこともできるし、チャンピオンズリーグ優勝経験のある監督、あるいはチームを次のレベルに引き上げられると考える監督を連れてくることもできる。そのためには、もう1シーズン再びチャンピオンズリーグに出る必要がある」
- Getty Images Sport
「本命の前の男」
キャラガーの見方は、キャリックのかつての中盤のパートナーであるポール・スコールズともおおむね一致している。スコールズは、現指揮官が、より実績のある戦術家への道を整える過渡期の存在にすぎない可能性があることも認めている。
「彼は、いわば“本命の前の人物”、つまりその人物が来る前にすべてを落ち着かせるための人物だと言っているようなものだ」とスコールズは指摘した。「ただ、彼にはその力がある。キャリックは非常に意志の強い人物で、静かで落ち着いている。私たちが言ったようにね。彼はこのサーカス状態を鎮めた」
現時点で、ユナイテッドの焦点は引き続き、この新たに手にした調和を維持し、最終的にワールドクラスの監督をオールド・トラッフォードに呼び戻すために必要な、重要なチャンピオンズリーグ出場権を確保することにある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。