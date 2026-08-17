オールド・トラッフォードにおける成功の最終的な尺度が、常に主要タイトルの獲得であることに変わりはない。だがキャラガーは、当面の優先事項は単純に、欧州エリートの一角としての地位を固めることだと主張している。近年クラブを悩ませてきた執拗なメディアの監視を取り除くことで、元リヴァプールDFは、キャリックがトップ4入りを2季連続で果たすために必要な土台を築いたと考えている。

「キャリックになってからは、ユナイテッドの周りにサーカスのような騒ぎはない」とキャラガーは付け加えた。「とても落ち着いているように感じる。彼はやって来て、すべてを落ち着かせ、チャンピオンズリーグ出場権を手にした。来季のマンチェスター・ユナイテッドの目標は、再びチャンピオンズリーグに出場することを確実にすることだ」

一方で、この解説者は、その最低限の目標を達成したからといって自動的にキャリックの長期的な将来が保証されるべきではないと警告し、国内での安定は、首脳陣が計算された人事を行うための時間を稼ぐにすぎないと強調した。

キャラガーはさらにこう続けた。「もしユナイテッドが再びチャンピオンズリーグ出場権を獲得できたとしても、それが必ずしもマイケル・キャリックが残るべきだという意味にはならない。だが、そういう状況にいたいんだ。もし彼がまた良い仕事をしたならキャリックを残すこともできるし、チャンピオンズリーグ優勝経験のある監督、あるいはチームを次のレベルに引き上げられると考える監督を連れてくることもできる。そのためには、もう1シーズン再びチャンピオンズリーグに出る必要がある」



