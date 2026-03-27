Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドのベンジャミン・セスコについて、スロベニア代表監督が警告を発した。同ストライカーが代表招集から外れたことを受けてのことだ。
セザールは一線を画す
スロベニア代表監督は、マンチェスター・ユナイテッドに対し、セスコの代表招集に関してクラブ側が条件を押し付けることはできないと警告した。同クラブは、このストライカーが怪我の回復のため、ハンガリーおよびモンテネグロとの今後の親善試合を欠場することを認めているものの、ユナイテッド側が22歳の選手を「慎重に管理している」と主張する一方で、セサル監督は今後も代表チームの医療スタッフがコンディションの判断を主に行うべきだと断固として主張しており、プレミアリーグのクラブに対して特別な配慮をすることは拒否している。
- AFP
代表チームの優先順位とUEFAの規定
セザール監督は断固とした姿勢を示し、クラブと代表では重要度の優先順位が異なることが多いと指摘した。彼は、代表チームがUEFAの規定下における自らの立場を尊重しなければならないと強調した。「通常、代表チームは我々にとって極めて重要だが、彼ら（マンチェスター・ユナイテッド）にとってはそれほどではない。しかし、ベンジャミンにとっては、この14日間はトレーニングを控えたほうがよい」とセザール監督は述べた。「我々の医療部門は、彼がプレーすることは好ましくないとの判断を即座に下した。」
監督はさらに次のように述べて、自らの権威を強固なものにした。「我々は自分たちの立場を尊重しなければならない。我々は小さな国だが、これは代表チームだ。責任者である私としては、ここでの判断に一切の妥協はない。相手がマンチェスター・ユナイテッドであれチェリェであれ、UEFAの代表チームに関する規則がどうなっているかは分かっているはずだ。妥協は一切ない。」
ワールドカップ敗退に伴う緊張
両者の間の緊張関係は、決して新しいものではない。11月、セスコがトッテナム戦で負った膝の怪我により代表チームを離脱した際、目立った対立が生じた。当時、マティアシュ・ケク前監督は、レッドデビルズ（マンチェスター・ユナイテッド）からの連絡不足に不満を漏らしていた。この期間はスロベニアにとって痛手となり、その後のコソボ戦での敗北により、ワールドカップ本大会出場の夢は絶たれた。
この失望的な結果を受け、ケクの契約は更新されず、1月にセザールが新監督に就任した。新監督は、マンチェスター・ユナイテッドとの関係を自らの条件で築き上げる決意を固めているようだ。ユナイテッドとしては、今週セスコが休息のために帰国することを歓迎するだろうが、この中断期間は、選手と新代表監督が今後の方針を調整するための初の対面機会となった。
- Getty Images Sport
リーズ戦を前に
ユナイテッドは、リュブリャナで行われているスロベニア代表の合宿において、セスコのコンディションを注視していく。セスコは現在、4月13日のリーズ戦への出場を確実にするため、軽いトレーニングを行っている。