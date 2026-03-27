マンチェスター・ユナイテッドのベンジャミン・セスコについて、スロベニア代表監督が警告を発した。同ストライカーが代表招集から外れたことを受けてのことだ。

セザール監督は断固とした姿勢を示し、クラブと代表では重要度の優先順位が異なることが多いと指摘した。彼は、代表チームがUEFAの規定下における自らの立場を尊重しなければならないと強調した。「通常、代表チームは我々にとって極めて重要だが、彼ら（マンチェスター・ユナイテッド）にとってはそれほどではない。しかし、ベンジャミンにとっては、この14日間はトレーニングを控えたほうがよい」とセザール監督は述べた。「我々の医療部門は、彼がプレーすることは好ましくないとの判断を即座に下した。」

監督はさらに次のように述べて、自らの権威を強固なものにした。「我々は自分たちの立場を尊重しなければならない。我々は小さな国だが、これは代表チームだ。責任者である私としては、ここでの判断に一切の妥協はない。相手がマンチェスター・ユナイテッドであれチェリェであれ、UEFAの代表チームに関する規則がどうなっているかは分かっているはずだ。妥協は一切ない。」