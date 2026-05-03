マンチェスター・ユナイテッドのファンは、リヴァプール戦の20分目にディオゴ・ジョタに拍手を送ると見込まれている。

ホームのサポーターが参加すれば、ライバルファンが悲しみを共有するのは2度目の出来事となる。2022年、クリスティアーノ・ロナウドが生まれたばかりの息子を亡くした翌日、リヴァプールのファンは追悼を示した。試合に出場しなかったロナウドに代わり、7分目にアンフィールドが立ち上がり「You’ll Never Walk Alone」を歌った。

この雰囲気を解説したマーティン・タイラーは「イングランドのサッカーでは時に激しいライバル関係が語られるが、ここでは誰もが哀悼の意を共有している」と語った。ゲイリー・ネヴィルもこの行動を「非常に品格のある行為」と称え、のちにロナウドも深い感謝を表明した。