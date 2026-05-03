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マンチェスター・ユナイテッドのファンは、リヴァプール戦の20分目にディオゴ・ジョタに拍手を送ると見込まれている。
オールド・トラッフォードでの団結
マンチェスター・ユナイテッドのサポーターは、本日の試合20分目に1分間の拍手を送る計画を立ち上げた。 これはジョタがアンフィールドで着用した背番号に由来し、マンチェスター・ユナイテッド・サポーターズ・トラスト（MUST）の協議で支持された。クラブはチャンピオンズリーグ出場権を争う一戦に集中しつつ、元リヴァプールの攻撃的MFを偲ぶこのファン主導の取り組みを認めている。
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連帯の先例
ホームのサポーターが参加すれば、ライバルファンが悲しみを共有するのは2度目の出来事となる。2022年、クリスティアーノ・ロナウドが生まれたばかりの息子を亡くした翌日、リヴァプールのファンは追悼を示した。試合に出場しなかったロナウドに代わり、7分目にアンフィールドが立ち上がり「You’ll Never Walk Alone」を歌った。
この雰囲気を解説したマーティン・タイラーは「イングランドのサッカーでは時に激しいライバル関係が語られるが、ここでは誰もが哀悼の意を共有している」と語った。ゲイリー・ネヴィルもこの行動を「非常に品格のある行為」と称え、のちにロナウドも深い感謝を表明した。
悲劇的な喪失を偲んで
本日予定されている行動は、スペインで起きた自動車事故でジョタとアンドレ・シルバが亡くなったことへの悲しみに敬意を表するため、サッカー界全体で行われるものです。 事故はタイヤバーストによる車両炎上が原因とされ、最近の司法手続きでは刑事責任は認められませんでした。この追悼は、数年前にロナウドが「悲劇の時にはスポーツは『一つの世界的な家族』となる」と語った言葉を実践するものです。ジョタを称えることで、マンチェスター・ユナイテッドのファンは、かつてライバルチームから受け取った共感を返しているのです。
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欧州の重要レース
この試合の重要性は大きい。マイケル・キャリック率いるマンチェスター・ユナイテッドは、勝利すれば来季チャンピオンズリーグ出場権を確定させる。しかし相手はアーネ・スロット監督の強豪リヴァプール。順位表で上回ろうと狙っている。 過渡期で難航する今季、両者はノースウェスト・ダービーの激しさとスタンドの追悼の時間を両立させねばならない。