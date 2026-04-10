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Yosua Arya

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッドのファンは新戦力を望んでいるが、ブルーノ・フェルナンデスはハリー・マウリーの契約延長の重要性を強調している。

ブルーノ・フェルナンデス
マンチェスター・ユナイテッド
ハリー・マグワイア
プレミアリーグ

ブルーノ・フェルナンデスは、マンチェスター・ユナイテッドのファンが新戦力を望むのは当然だと認めつつ、ハリー・マグワイアらベテランを残留させるクラブの判断を擁護した。チームが変革の夏を迎える中でも、このポルトガル人プレイメーカーは一部の主力がいまだ不可欠だと確信している。

  • フェルナンデスは、新戦力の獲得を求めるファンの声について語った。

    再建を目指すユナイテッドは今夏、新戦力を補強すると見られる。カゼミーロの後任候補にはエリオット・アンダーソンやアダム・ウォートンらが挙げられるが、クラブはまずベテランセンターバックの残留を決めた。キャプテンのフェルナンデスはオールド・トラッフォードで行われたマグワイアの契約延長会見で率直な見解を示した。 このMFは、ファンが古参の価値に気づくのは、彼が去ってからだと語った。 

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  • harry maguire(C)Getty Images

    フェルナンデスはマグワイアの粘り強さと重要性を称賛した

    マグワイアがユナイテッドと1年契約を延長し、さらに1年オプションが付いた直後、フェルナンデスはファンがチーム刷新をどう見ているかを率直に語った。

    「ハリーはここに来てからかなり長い時間が経っていると思う」とフェルナンデスは『Men In Blazers Media Network』に語った。「僕はいつも、こう説明している。人は新鮮な肉が好きなんだ。同じ肉を長く食べていると、新しいものが欲しくなるだろ？サッカーもそれと同じなんだ。

    同じ選手ばかりだと交代を望み、交代がうまくいかないとまた戻してほしいと言う。いつもそうだ。人々は“新鮮な肉”や新しい名前、興奮を求め、違う選手がユニフォームを着るのを見たい。それは普通のことだし、ハリーはその状況にとてもうまく対処してきた」

  • キャリック監督の下、マンチェスター・ユナイテッドが復活。

    マグワイアの新契約は、アモリム監督の退任後、キャリック暫定監督の下で締結された。チームは現在プレミアリーグ3位で、チャンピオンズリーグ復帰を射程に捉えている。フェルナンデスは「彼は重要な存在で、クラブの復活に大きく貢献した」と語った。

    「彼は多くの場面でチームに不可欠な存在で、クラブからの評価は当然だ。彼はチームとロッカールームの両面で非常に重要だからだ」と付け加えた。「今シーズン、状況が変化する中で、彼の経験とリーダーシップを失いたくない。成功のために何を変えるべきかを示し、チームを支える柱が必要だ。」

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    次は何が待っているのでしょうか？

    レッド・デビルズはプレミアリーグでトップ4入りを目指し、シーズン終盤に突入した。現在3位で、来季チャンピオンズリーグ出場圏内にある。キャリック監督率いるチームは月曜にホームでリーズ・ユナイテッド、翌週末にはアウェイでチェルシーと対戦する。

プレミアリーグ
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