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マンチェスター・ユナイテッドのファンは新戦力を望んでいるが、ブルーノ・フェルナンデスはハリー・マウリーの契約延長の重要性を強調している。
フェルナンデスは、新戦力の獲得を求めるファンの声について語った。
再建を目指すユナイテッドは今夏、新戦力を補強すると見られる。カゼミーロの後任候補にはエリオット・アンダーソンやアダム・ウォートンらが挙げられるが、クラブはまずベテランセンターバックの残留を決めた。キャプテンのフェルナンデスはオールド・トラッフォードで行われたマグワイアの契約延長会見で率直な見解を示した。 このMFは、ファンが古参の価値に気づくのは、彼が去ってからだと語った。
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フェルナンデスはマグワイアの粘り強さと重要性を称賛した
マグワイアがユナイテッドと1年契約を延長し、さらに1年オプションが付いた直後、フェルナンデスはファンがチーム刷新をどう見ているかを率直に語った。
「ハリーはここに来てからかなり長い時間が経っていると思う」とフェルナンデスは『Men In Blazers Media Network』に語った。「僕はいつも、こう説明している。人は新鮮な肉が好きなんだ。同じ肉を長く食べていると、新しいものが欲しくなるだろ？サッカーもそれと同じなんだ。
同じ選手ばかりだと交代を望み、交代がうまくいかないとまた戻してほしいと言う。いつもそうだ。人々は“新鮮な肉”や新しい名前、興奮を求め、違う選手がユニフォームを着るのを見たい。それは普通のことだし、ハリーはその状況にとてもうまく対処してきた」
キャリック監督の下、マンチェスター・ユナイテッドが復活。
マグワイアの新契約は、アモリム監督の退任後、キャリック暫定監督の下で締結された。チームは現在プレミアリーグ3位で、チャンピオンズリーグ復帰を射程に捉えている。フェルナンデスは「彼は重要な存在で、クラブの復活に大きく貢献した」と語った。
「彼は多くの場面でチームに不可欠な存在で、クラブからの評価は当然だ。彼はチームとロッカールームの両面で非常に重要だからだ」と付け加えた。「今シーズン、状況が変化する中で、彼の経験とリーダーシップを失いたくない。成功のために何を変えるべきかを示し、チームを支える柱が必要だ。」
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次は何が待っているのでしょうか？
レッド・デビルズはプレミアリーグでトップ4入りを目指し、シーズン終盤に突入した。現在3位で、来季チャンピオンズリーグ出場圏内にある。キャリック監督率いるチームは月曜にホームでリーズ・ユナイテッド、翌週末にはアウェイでチェルシーと対戦する。