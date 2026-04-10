マグワイアがユナイテッドと1年契約を延長し、さらに1年オプションが付いた直後、フェルナンデスはファンがチーム刷新をどう見ているかを率直に語った。

「ハリーはここに来てからかなり長い時間が経っていると思う」とフェルナンデスは『Men In Blazers Media Network』に語った。「僕はいつも、こう説明している。人は新鮮な肉が好きなんだ。同じ肉を長く食べていると、新しいものが欲しくなるだろ？サッカーもそれと同じなんだ。

同じ選手ばかりだと交代を望み、交代がうまくいかないとまた戻してほしいと言う。いつもそうだ。人々は“新鮮な肉”や新しい名前、興奮を求め、違う選手がユニフォームを着るのを見たい。それは普通のことだし、ハリーはその状況にとてもうまく対処してきた」