AFP
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マンチェスター・ユナイテッドのファンがブラジル人スターの残留を望む中、マイケル・キャリックがカゼミーロの将来について言及した
ファンはカゼミーロの残留を求めている
マンチェスター・ユナイテッドがアストン・ヴィラに3-1で勝利したオールド・トラッフォードの雰囲気は、スタンドから送られた明確なメッセージに包まれていた。試合を通じて、ストレットフォード・エンドからは「あと1年、あと1年、カゼミーロ」というチャントが響き渡り、ブラジル人選手はチャンピオンズリーグ出場権争いにおいて重要な3ポイントを獲得するために、圧巻のパフォーマンスを披露した。 彼は絶妙な位置からのヘディングで先制点を挙げ、マテウス・クーニャとベンジャミン・セスコのゴールにつながる攻撃の起点としても重要な役割を果たした。クラブと選手の双方が、今シーズン終了時に契約満了に伴い退団することで合意していたにもかかわらず、彼の近頃の卓越した活躍ぶりにより、ファンは彼がクラブに残留することを期待しているようだ。
- Getty Images Sport
キャリック、方針転換説に言及
試合後、キャリック監督は、自身の指揮下で9試合すべてに先発出場している34歳の選手について、ユナイテッドが方針を転換する可能性はあるかと問われた。監督は、ファンからの感情的な要望を認めつつも現実的な姿勢を崩さなかった。「ある意味では断言するのは難しいと思う。何かが決まった時こそ、その決定があったという事実が状況を少し楽にし、誰もが状況を本当に理解してくれるのだと思う」と彼は語った。 「彼が与えてくれた影響は素晴らしいものだった。少なくとも私がここに来て彼と仕事を始めてからの間、チーム内での彼の影響力や、重要な局面での活躍、そしてゴールは確かにそうだった。試合終了間際にサポーターと交わしたあの瞬間、あの絆と敬意は素晴らしいものだった。本当に素敵な瞬間だった。皆さんもその瞬間を楽しんでくれるだろう」
王者の後継者選びという難題
彼の退団により、マンチェスター・ユナイテッドの給与総額から1800万ポンドが削減されることになるが、今シーズンリーグ戦で7ゴールを挙げている好調なミッドフィールダーの穴を埋めるのは容易なことではない。それでもキャリックは、クラブは前を向かなければならないと主張する。「これは決してケースへの軽視ではない。彼は素晴らしい活躍を見せてくれたし、我々にとって重要な選手であり、ロッカールームでも重要な存在だった。私自身も彼とはよく話し、非常に良い関係を築いてきた」と彼は説明した。 「しかし、クラブとしてもチームとしても、選手の入れ替わりはつきものです。時期によって、ある選手はより大きな存在となり、またある選手は他の選手よりも重要な役割を担うこともあるでしょう」
- AFP
ユナイテッドにとって難しいバランス調整
キャリックは、このブラジル人選手の後任を探す動きが、必ずしも「同等の選手」を補強するプロセスになるとは限らないと強調し、戦術的な方向性の転換が視野に入っている可能性を示唆した。 「彼らをそのままのタイプで補填することだけが重要だとは決して思わない。別の方向性を選ぶこともできる。ピッチ上でのバランス、ピッチ外でのリーダーシップ、ポジションなど、チーム全体のバランスに何が必要かを理解し、様々な要素を考慮に入れる必要がある」と彼は締めくくった。 「ケースは本当に素晴らしい働きをしてくれたし、私がここに来てからは、彼と仕事ができることが何よりの喜びだった」
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