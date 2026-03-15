マンチェスター・ユナイテッドのファンがブラジル人スターの残留を望む中、マイケル・キャリックがカゼミーロの将来について言及した

試合後、キャリック監督は、自身の指揮下で9試合すべてに先発出場している34歳の選手について、ユナイテッドが方針を転換する可能性はあるかと問われた。監督は、ファンからの感情的な要望を認めつつも現実的な姿勢を崩さなかった。「ある意味では断言するのは難しいと思う。何かが決まった時こそ、その決定があったという事実が状況を少し楽にし、誰もが状況を本当に理解してくれるのだと思う」と彼は語った。 「彼が与えてくれた影響は素晴らしいものだった。少なくとも私がここに来て彼と仕事を始めてからの間、チーム内での彼の影響力や、重要な局面での活躍、そしてゴールは確かにそうだった。試合終了間際にサポーターと交わしたあの瞬間、あの絆と敬意は素晴らしいものだった。本当に素敵な瞬間だった。皆さんもその瞬間を楽しんでくれるだろう」