AFP
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドのプレシーズン親善試合で、レックサムに敗れた試合に5000万ポンドで加入したアンドレイ・サントスが初出場。主審はブーイングを受けながらピッチを去った。
終盤の波乱にファンは激怒している
ヘルシンキでの試合終了のホイッスルが鳴ると、ユナイテッドのプレシーズン初戦敗北を受け、審判団に向け一斉にブーイングが浴びせられた。20,069人の観客が見守る中、試合終了間際に若手MFダン・ゴアがペナルティエリア内で倒れたことで会場の雰囲気は一転して険悪になった。レッドデビルズの選手たちからの激しい抗議やスタンドからの声援にもかかわらず、主審はこれを退け、審判団がピッチを去る際には敵意に満ちた反応が巻き起こった。
7月の試合結果に大きな意味はなくても、この敗戦の経緯はマイケル・キャリックの苛立ちを招くだろう。好スタートを期したユナイテッドは、創造性と決定力の欠如を悔やむ結果となった。 ハリウッドの支援を受けるレックサムにとっては、2023年の米国ツアーでサンディエゴにて3-1でユナイテッドを破ったのに続き、また一つ輝かしい勝利をコレクションに加えた。
- Getty Images
サントスがマンチェスターでデビュー
ユナイテッドのファンにとって最大の注目点は、5,000万ポンドで獲得したサントスのデビュー戦だった。中盤の大幅な刷新の一環として加入した22歳のブラジル人MFは、チェルシーからの移籍後初出場となったこの試合で、一長一短のパフォーマンスを見せた。序盤はリズムに乗れず危険な中央エリアで2度ボールを失ったが、徐々にリズムを取り戻し、キャリック監督が今シーズン頼りにする守備の規律と粘り強さを示した。
カゼミーロの退団とマヌエル・ウガルテの負傷で中盤再構築中のユナイテッドにとって、サントスは新体制の要となる存在だ。同じく新加入のユーリ・ティエレマンスと共にチームを牽引することが期待される。序盤はレックサムのサム・スミスと口論になり、彼のフィジカルを批判して緊張を露わにした。 序盤の摩擦はあったが、最終的にはチームの「6番」として役割を遂げた。
元アカデミーのスターがキャリックを悩ませている
まるで『ウェルカム・トゥ・レックサム』のカメラのために書かれたかのような展開の中、試合を決めたのは元マンチェスター・ユナイテッドのアカデミー出身選手だった。2014年に放出されたスミスは、古巣にとっての悩みの種となった。彼は守備陣の隙を突き、バックポストへ走り込み、ルイス・オブライエンのクロスを流し込んだ。 この1点でフィル・パーキンソン監督率いるチャンピオンシップのチームは勝利を確定させた。
ユナイテッドの主力たちは粘り強いレックサムの守備を崩せず、前半にメイソン・マウントが放った鋭いコーナーがスミスの頭を経てクロスバーを叩いた場面が唯一の好機だった。それ以外には決定機を作れず、キャリック監督は後半からメンバーを総入れ替えした。
- AFP
活気あふれる後半の戦いも及ばず
キャリック監督はプレシーズン恒例通り、後半にスタメンを全員交代。経験豊富なレックサム相手にキャリントン・アカデミー出身の若手を多数起用した。 ゴアら若手は、キファー・ムーアやコナー・コーディといった代表経験豊富な選手を相手に試合の大部分でペースを握った。ボール支配率とパスワークで上回ったが、決定的な一撃がなく、レックサムの控えGKダニー・ウォードを脅かすことはできなかった。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。