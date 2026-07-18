ヘルシンキでの試合終了のホイッスルが鳴ると、ユナイテッドのプレシーズン初戦敗北を受け、審判団に向け一斉にブーイングが浴びせられた。20,069人の観客が見守る中、試合終了間際に若手MFダン・ゴアがペナルティエリア内で倒れたことで会場の雰囲気は一転して険悪になった。レッドデビルズの選手たちからの激しい抗議やスタンドからの声援にもかかわらず、主審はこれを退け、審判団がピッチを去る際には敵意に満ちた反応が巻き起こった。

7月の試合結果に大きな意味はなくても、この敗戦の経緯はマイケル・キャリックの苛立ちを招くだろう。好スタートを期したユナイテッドは、創造性と決定力の欠如を悔やむ結果となった。 ハリウッドの支援を受けるレックサムにとっては、2023年の米国ツアーでサンディエゴにて3-1でユナイテッドを破ったのに続き、また一つ輝かしい勝利をコレクションに加えた。