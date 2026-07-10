ポルトガルが敗退した後、フェルナンデスはXへの投稿で沈黙を破った。「レッド・デビルズ」のMFは、結果への失望を語り、大会を通じて戦ったチームメイトに敬意を表した。

彼は次のように記した。「悲しい、悔しい、そして幻滅している。この選手たちは、その実力だけでなく、ここ数年かけて築き上げてきた素晴らしいチームだからこそ、私の期待を高めてくれた。

「ワールドカップ期間中、毎日私たちに寄り添い、支えてくれたすべての選手、コーチングスタッフ、そしてスタッフの皆さんに感謝します。ポルトガルの皆さん、ご支援と信頼に心から感謝します。」







