AFP
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスが、ポルトガルのワールドカップ敗退について「悲しく、悔しく、幻滅している」と語った。
ポルトガルのワールドカップへの夢は、スペイン戦で幕を閉じた
優勝候補のポルトガルはベスト16でスペインに1－0で敗退。アーセナルMFミケル・メリノがロスタイムに決勝弾をマークし、ロベルト・マルティネス監督率いるチームを早期に大会から去らせた。 この敗戦でマルティネス監督は大会後に辞任。優勝を信じていたフェルナンデスは失望を語った。
フェルナンデスはチームメイトとサポーターに感謝を述べた。
ポルトガルが敗退した後、フェルナンデスはXへの投稿で沈黙を破った。「レッド・デビルズ」のMFは、結果への失望を語り、大会を通じて戦ったチームメイトに敬意を表した。
彼は次のように記した。「悲しい、悔しい、そして幻滅している。この選手たちは、その実力だけでなく、ここ数年かけて築き上げてきた素晴らしいチームだからこそ、私の期待を高めてくれた。
「ワールドカップ期間中、毎日私たちに寄り添い、支えてくれたすべての選手、コーチングスタッフ、そしてスタッフの皆さんに感謝します。ポルトガルの皆さん、ご支援と信頼に心から感謝します。」
期待されたキャンペーンは、失望で終わった。
ポルトガルはコンゴ民主共和国と1－1で引き分け、その後ウズベキスタンに5－0で勝利した。コロンビアとは0－0で引き分け、ラウンド32に進出。クロアチアを2－1で破った。しかしラウンド16でスペインに敗れ、守備のミスと決定力不足が響いた。
- Getty
注目が再びユナイテッドに集まる
フェルナンデスはポルトガルのワールドカップ終了を受け、一旦休息を取り、その後マンチェスター・ユナイテッドのプレシーズンに合流する。夏の休養後にクラブに復帰し、代表での悔しさを振り切って新シーズンに臨む見込みだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。