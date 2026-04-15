ボーンマス戦でエヴァニルソンへのプロフェッショナルファウルで退場となったディフェンダーが、第4審判マット・ドノヒュー氏に暴言を吐いたとしてFAから正式処分を受けた。これは試合役員への行動基準に重大な違反とみなされた。

FAは、このベテランセンターバックについて、「退場後に第4審判に対し不適切な行動、暴言、侮辱的な言動を行った」と告発した。