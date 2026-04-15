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マンチェスター・ユナイテッドのハリー・マグワイアが、ボーンマス戦で退場後に第4審判と衝突し、FAから出場停止処分を受ける見込み。
レッド・デビルズの守備陣の危機
『The Athletic』によると、このベテランセンターバックは規律違反で処分が確定し、今週末のアウェイでのチェルシー戦に出場できない見込みだ。 このイングランド代表は、ボーンマス戦（2-2）での退場により、月曜日のリーズ戦（ホーム2-1敗戦）で1試合の出場停止を消化済み。今季プレミアリーグ14先発中10試合がキャリック監督就任後だったため、継続する欠場はチームに大きな痛手だ。
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FAが不正行為の容疑を認定
ボーンマス戦でエヴァニルソンへのプロフェッショナルファウルで退場となったディフェンダーが、第4審判マット・ドノヒュー氏に暴言を吐いたとしてFAから正式処分を受けた。これは試合役員への行動基準に重大な違反とみなされた。
FAは、このベテランセンターバックについて、「退場後に第4審判に対し不適切な行動、暴言、侮辱的な言動を行った」と告発した。
マルティネスの暴行
リーズ戦でドミニク・カルバート＝ルーインの髪を引っ張って退場したリサンドロ・マルティネスは、3試合の出場停止となる見込みで、ユナイテッドの選手起用難はさらに深刻化した。クラブは異議を申し立てているが、PGMO責任者のハワード・ウェッブ氏は以前、「髪を引っ張る行為は『暴力行為』とみなされる」と明言している。
ウェブ氏は番組『Mic'd Up』で、レッドカードの基準をこう説明した。「数年前から、髪を引っ張る行為は暴力とみなされる。シーズン前にクラブに配るガイドラインやプレミアリーグの規則にも、 forcefully grabbing hair is violent conduct and results in a sending off.（髪を力ずくで掴む行為は暴力であり、退場処分となる）」
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スタンフォード・ブリッジで若きコンビが先発出場へ
2人の主力が欠場するため、キャリック監督はチェルシー戦で10代のセンターバック、レニー・ヨロとエイデン・ヘヴンを起用する見込みだ。ユナイテッドは現在3位だが、チェルシーが勝てば4ポイント差に縮まる。ベテランの代役がおらず、シーズン佳境を迎える中、若手は敵地で厳しい試練に直面する。