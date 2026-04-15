ボーンマス戦でエヴァニルソンへのプロフェッショナルファウルで退場したDFは、第4審判マット・ドノヒュー氏に暴言を吐いたとしてFAから正式処分を受けた。これは審判への行動基準に重大な違反とされた。

水曜日にFAが発表した声明によると、独立規律委員会はマグワイアに1試合の出場停止と3万ポンドの罰金を科した。

同選手は3月20日（金）のAFCボーンマス戦で78分に退場し、告発された。

マグワイアは退場後に第4審判へ不適切な言動及び暴言・侮辱を行ったとして告発された。

同選手はその後、告発内容を認めた。」