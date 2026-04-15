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マンチェスター・ユナイテッドのハリー・マグワイアが、ボーンマス戦で退場後に第4審判と衝突し、FAから出場停止処分を受けた。
レッド・デビルズの守備陣の危機
このベテランセンターバックは、規律違反で追加の出場停止処分を受けたため、今週末のアウェイでのチェルシー戦も欠場する。 このイングランド代表は、ボーンマス戦（2-2）での退場により、月曜日のリーズ戦（1-2敗戦）で出場停止を消化した。今季プレミアリーグ14先発中10試合がキャリック監督就任後であり、継続する欠場は大きな痛手だ。
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FAが不正行為の容疑を認定
ボーンマス戦でエヴァニルソンへのプロフェッショナルファウルで退場したDFは、第4審判マット・ドノヒュー氏に暴言を吐いたとしてFAから正式処分を受けた。これは審判への行動基準に重大な違反とされた。
水曜日にFAが発表した声明によると、独立規律委員会はマグワイアに1試合の出場停止と3万ポンドの罰金を科した。
同選手は3月20日（金）のAFCボーンマス戦で78分に退場し、告発された。
マグワイアは退場後に第4審判へ不適切な言動及び暴言・侮辱を行ったとして告発された。
同選手はその後、告発内容を認めた。」
マルティネスの暴行
リーズ戦でドミニク・カルバート＝ルーインの髪を引っ張って退場したリサンドロ・マルティネスが3試合の出場停止となる見込みで、ユナイテッドの選手起用はさらに苦しくなった。クラブは異議を申し立てているが、PGMO責任者のハワード・ウェッブ氏は以前、「髪を引っ張る行為は『暴力行為』とみなされる」と明言している。
ウェブ氏は番組『Mic'd Up』で、レッドカードの基準をこう説明した。「数年前から、髪を引っ張る行為は暴力とみなされる。シーズン前にクラブに配るガイドラインやプレミアリーグの規則にもある通り、 forcefully grabbing an opponent's hair is violent conduct and results in a sending off.
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スタンフォード・ブリッジで若きコンビが先発へ
2人の主力が欠場するため、キャリック監督はチェルシー戦で10代のセンターバック、レニー・ヨロとエイデン・ヘヴンを起用する見込みだ。ユナイテッドは現在3位だが、チェルシーが勝てば4ポイント差に縮まる。ベテランの代役がおらず、シーズン佳境を迎える中、若手たちは敵地で厳しい試練に直面する。