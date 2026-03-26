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マンチェスター・ユナイテッドのディフェンダーが、マイケル・キャリック監督の下では控え選手としての出場が常態化していたにもかかわらず、トーマス・トゥヘル監督によってイングランド代表の合宿に招集された
トゥヘルが新星を見出す
当初、ニール・ライアン監督によってローマで行われるU-20代表のイタリア戦に招集されていたヘブンだが、イングランド代表がウルグアイや日本との注目度の高いワールドカップ前哨戦に向けた準備を進める中、急遽A代表に招集された。
19歳の彼はオールド・トラッフォードで飛躍のシーズンを送り、全大会通算15試合に出場した。その安定した活躍により、ルーベン・アモリム監督の下で12月のマンチェスター・ユナイテッド月間最優秀選手賞を受賞した。キャリック監督は主に彼を途中出場要員として起用してきたが、イングランド代表スタッフは彼の成長に明らかに感銘を受けている。
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10代の若者にとって絶好のチャンス
トップチームへの招集は、クラブと代表の両方において長期的な戦力として期待が高まっているヘブンにとって、かけがえのない経験となる。クラブでの直近の活躍では、途中出場して10人となったユナイテッドがボーンマスと2-2の引き分けに持ち込むのに貢献した。この結果は、キャリック監督が来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指す上で極めて重要なものだった。
4月13日のリーズ・ユナイテッド戦ではハリー・マグワイアが1試合の出場停止処分を受けるため、ヘヴンはディフェンスの要として先発起用される有力候補となっている。今週、トゥヘル監督の戦術練習やトップレベルの国際試合の激しさを経験したことは、ベテランセンターバックの不在による穴を埋める彼のチャンスをさらに高めることになるだろう。
マグワイア、イングランド代表復帰を振り返る
ヘブンが将来を担う存在である一方、マグワイアは依然としてトゥヘル監督の構想における中心人物だ。33歳の彼は、最近チームに復帰したことについて感慨深げに語り、ここ数ヶ月間メンバーから外されていたことが受け入れがたい苦い経験だったと認めた。 「素晴らしいことだ。本当に恋しかったよ」とマグワイアは記者団に語った。「6、7年間レギュラーを務めてきた選手が、突然招集されなくなると、本当に辛いものだ」
またマグワイアは、イングランド代表の新監督との会話について、心温まる個人的なエピソードも明かした。「監督と話して、代表入りが決まったと告げられたんだ。すぐに家族に電話したよ。母は休暇中だったんだけど、泣いていた。今の僕のキャリアにおいて、重要なのは自分自身のことではないんだ。 33歳になった。ワールドカップで1分間しか出られなくても、全試合に出場できても、この国が成功を収められるよう、全力を尽くすつもりだ」と彼は付け加えた。
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ワールドカップに向けて
トゥヘル監督は、6月に開催されるワールドカップ本大会を控え、ウェンブリーで行われる今後の試合を活用して戦術の最終調整を行っている。このドイツ人指揮官には、マンチェスター・ユナイテッドの代表選手であるコビー・マイヌーとマグワイアに加え、現在バルセロナにレンタル移籍中のマーカス・ラッシュフォードも合流している。同監督は、ウルグアイ戦が、出場機会の少ない選手たちが代表入りするに値することを証明する場になると示唆している。