マンチェスター・ユナイテッドのディフェンダーが、マイケル・キャリック監督の下では控え選手としての出場が常態化していたにもかかわらず、トーマス・トゥヘル監督によってイングランド代表の合宿に招集された

ヘブンが将来を担う存在である一方、マグワイアは依然としてトゥヘル監督の構想における中心人物だ。33歳の彼は、最近チームに復帰したことについて感慨深げに語り、ここ数ヶ月間メンバーから外されていたことが受け入れがたい苦い経験だったと認めた。 「素晴らしいことだ。本当に恋しかったよ」とマグワイアは記者団に語った。「6、7年間レギュラーを務めてきた選手が、突然招集されなくなると、本当に辛いものだ」

またマグワイアは、イングランド代表の新監督との会話について、心温まる個人的なエピソードも明かした。「監督と話して、代表入りが決まったと告げられたんだ。すぐに家族に電話したよ。母は休暇中だったんだけど、泣いていた。今の僕のキャリアにおいて、重要なのは自分自身のことではないんだ。 33歳になった。ワールドカップで1分間しか出られなくても、全試合に出場できても、この国が成功を収められるよう、全力を尽くすつもりだ」と彼は付け加えた。