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マンチェスター・ユナイテッドのダービー敗戦後、リサンドロ・マルティネスが「信じられない」VAR判定を批判 DFがプレミアリーグの審判団を非難
ハーランドのゴールが怒りを引き起こす
フィル・フォーデンがブルーノ・フェルナンデスへのチャレンジで23分に一発退場となったにもかかわらず、アウェーのマンチェスター・シティは後半15分に鋭いカウンターから決勝点を奪い、勝ち点3を持ち帰った。 アーリング・ハーランドが決勝点を挙げたのは、VARがゴールを認めた後のことだった。ジョシュコ・グヴァルディオルの低いクロスに合わせたもので、フェルナンデスがオフサイドポジションからボールに関与していたようにも見えた。数的優位を生かせなかったマンチェスター・ユナイテッドは、ホームでの手痛い敗戦を受け入れるしかなかった。
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マルティネスが試合審判団を痛烈批判
アルゼンチン代表のセンターバックは、シティに後半15分の決勝点を認めたVAR判定に激怒した。ハーランドがゴールへ流し込む前に、オフサイドポジションにいたフェルナンデスの動きが守備ラインを明らかに乱したと主張した。
試合終了後、『ESPN』に対してマルティネスは次のように主張した。「これはもう明らかだ。みんな見ていた。ハーランドのゴールはあの出来事の影響を明らかに受けていた。自分が彼についていったことで、後方にいたハーランドがノーマークになってしまったからだ。でも、まあいい。まだ数試合なのに、彼らはすでに片づけるべきことを山ほど抱えている」
28歳のマルティネスは当初、イングランドサッカー協会（FA）から懲戒処分を科される可能性を避けるため、いら立ちを抑えようとしていた。しかし、それでも主審マイケル・オリバーとイングランド1部のVAR担当審判団の水準を強く非難した。
「ここの審判は……。あまり多くは言えない。何かを言えば、何でもないことで罰せられるし、時には真実を話しただけでもそうなるからだ。でも、まあいい。今は受け入れるしかないし、彼らにも他のみんなにも、明白なミスや判定を見てもらうしかない」と付け加えた。
「自分が理解できないのは、ここにはこれだけ多くのカメラがあり、世界最高のリーグで、これだけ多くの人が見ているのに、そこに座ってこうした判定を下し続ける5人か6人の手に委ねていることだ。信じられない……。そのせいで影響を受け、勝ち点3を失い、痛手を負い、ダービーに負ける。でも、そういうものだ」
DFが早急な改善を要求
アルゼンチン代表のマルティネスはまた、相手のレッドカードが結果的に自分たちにとって裏目に出たことにも言及した。ボール支配率ではシティの45％に対して55％を握ったものの、ユナイテッドはシティの深い守備ブロックの前に決定機を生み出すのに苦しんだ。
10人の相手との試合展開について、マルティネスは次のように振り返った。「ああ、間違いなくそうだ。10人の相手なら当然こちらがよりボールを持てると思うこともあるが、相手が引いて守っていたので本当の意味で危険な場面を作れなかった。それでも、試合とその中で起こることに適応しなければならない。11対11の時は本当にうまくやれていたが、その後フォーデンが退場して、すべてが完全に変わってしまった。まあ、相手にはスピードのある選手がいて、ボール保持もうまいし、彼らはやるべきことをやった」
このダービー敗戦は、リーグ戦で全試合失点を喫し、順位表でも13位に沈むユナイテッドの厳しいシーズン序盤にさらに追い打ちをかけるものとなった。「僕たちは今ベストな状態ではないし、もちろん望んでいたようなスタートも切れていない。どんな展開でも試合に勝つために必要な一貫性が足りない。悪いプレーをする時もあれば、良いプレーをする時もある。でも勝たなければならない。明らかに改善すべきことはたくさんある。自分たちに非常に厳しく向き合い、まったく違う姿を見せる必要がある」
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カップ戦は雪辱の機会となる
マイケル・キャリック監督率いるチームは、9月16日水曜日にカラバオカップ3回戦でブライトンをホームに迎える前に、素早く立て直さなければならない。その後はアウェーでフラムと対戦し、来月にはトッテナム・ホットスパーと戦うことになっており、国内での踏ん張りが再び試される。指揮官は守備の綻びを食い止め、クラブを下位半分から遠ざけるためにも、決定力のある形を早急に見いだす必要がある。
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