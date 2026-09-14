アルゼンチン代表のセンターバックは、シティに後半15分の決勝点を認めたVAR判定に激怒した。ハーランドがゴールへ流し込む前に、オフサイドポジションにいたフェルナンデスの動きが守備ラインを明らかに乱したと主張した。

試合終了後、『ESPN』に対してマルティネスは次のように主張した。「これはもう明らかだ。みんな見ていた。ハーランドのゴールはあの出来事の影響を明らかに受けていた。自分が彼についていったことで、後方にいたハーランドがノーマークになってしまったからだ。でも、まあいい。まだ数試合なのに、彼らはすでに片づけるべきことを山ほど抱えている」

28歳のマルティネスは当初、イングランドサッカー協会（FA）から懲戒処分を科される可能性を避けるため、いら立ちを抑えようとしていた。しかし、それでも主審マイケル・オリバーとイングランド1部のVAR担当審判団の水準を強く非難した。

「ここの審判は……。あまり多くは言えない。何かを言えば、何でもないことで罰せられるし、時には真実を話しただけでもそうなるからだ。でも、まあいい。今は受け入れるしかないし、彼らにも他のみんなにも、明白なミスや判定を見てもらうしかない」と付け加えた。

「自分が理解できないのは、ここにはこれだけ多くのカメラがあり、世界最高のリーグで、これだけ多くの人が見ているのに、そこに座ってこうした判定を下し続ける5人か6人の手に委ねていることだ。信じられない……。そのせいで影響を受け、勝ち点3を失い、痛手を負い、ダービーに負ける。でも、そういうものだ」