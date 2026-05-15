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Manchester United v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッドのダレン・フレッチャー監督は、JJガブリエル率いるチームが収容7,000人のジョイ・スタジアムで敗れたのを見て、「マンチェスター・シティによるFAユースカップの独占」に怒りを示した。

マンチェスター・ユナイテッド
マンチェスター・シティ
FAカップ
D. Fletcher
マンチェスターユナイテッドアカデミー
マンチェスターシティアカデミー

ダレン・フレッチャーは、マンチェスター・ユナイテッドがマンチェスター・シティに敗れたユースカップ決勝後、イングランドサッカー協会（FA）を批判した。ユナイテッドのコーチである彼は、この決勝が中立的な国内決勝ではなくシティのイベントのように感じられたと語り、会場や運営を強く批判した。

  • フレッチャー氏がFAユースカップ決勝の開催地を批判

    マンチェスター・ユナイテッドのフレッチャー監督は、FAユースカップ決勝でマンチェスター・シティに1-2で敗れた後、FAの大会運営を批判した。オリバー・ライス率いるシティがピッチ上で優位だったことは認めつつ、フレッチャー監督はイベントの運営に疑問を投げかけた。決勝の舞台は、シティのアカデミーと女子チームが使用する収容7,000人のジョイ・スタジアムだった。

    ユナイテッドはオールド・トラッフォードでの開催を申し出たが、シティ側が「エティハド・スタジアムは工事で使用できない」と拒否。ユナイテッド首脳は「この会場は決勝にふさわしくない」と主張した。シティは「試合は完売」と発表しながらも、ホーム側席には空席が目立ち、雰囲気や運営への不満をさらに募らせた。

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  • Manchester City v Manchester United - FA Youth Cup FinalGetty Images Sport

    フレッチャー、決勝戦後に不満を漏らす

    試合後の表彰式で、EFLのパリー会長がメダルを授与する際、フレッチャーがFA役員と口論となり場内は緊張に包まれた。フレッチャーは会場の選択と授与式の運営を批判した。

    「会場選びを含め、今回の試合に関するFAの対応には失望している。相手チームを尊重すべきだ。しかし、FAユースカップがマンチェスター・シティに“乗っ取られた”ような状況では話にならない。

    個々の監督や選手が野次られるなんて聞いたことがない。カップ戦の決勝でそんなことは起きない。FAの大会なのに、試合前から最後までの流れがまるでマンチェスター・シティの大会のようだった。それが今夜の唯一の不満だ。だが、勝ったのは最強のチームだ。彼らには称賛を送る」

  • スケジュールの問題で、さらに不満が募っている。

    フレッチャー氏は、ユースカップ決勝後に控えるアカデミーチームの試合日程にも懸念を示した。マンチェスター・ユナイテッドのU-21チームは、その48時間以内にアメックス・スタジアムでプレミアリーグ2のプレーオフ決勝をブライトンと戦う予定だ。

    「現在、ユースの試合日程には多くの問題があり、残念だ」と彼は語った。「U-21の試合が48時間後にあるため、一部の選手は決勝の喜びを味わえないだろう」

    「この騒動が収まった今、関係者が一歩引いて冷静に考えることを願っている。プレミアリーグやFAも、歴史ある大会を運営する上で学ぶべき点が多いはずだ。」

  • FBL-ENG-FACUP-MAN UTD-BRIGHTONAFP

    ユナイテッドはアカデミーシーズンをタイトル獲得で締めくくることを目指している

    フレッチャー率いるマンチェスター・ユナイテッドは、ブライトンとのプレミアリーグ2プレーオフ決勝へ迅速に集中しなければならない。試合間隔が短いため、ユースカップ決勝に出場した数選手が欠ける可能性がある。また、この日程はトップチームにも影響する。マンチェスター・ユナイテッドは日曜にオールド・トラッフォードでノッティンガム・フォレストと対戦するため、アカデミー選手がトップチームに招集される機会が減る恐れがある。