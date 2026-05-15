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マンチェスター・ユナイテッドのダレン・フレッチャー監督は、JJガブリエル率いるチームが収容7,000人のジョイ・スタジアムで敗れたのを見て、「マンチェスター・シティによるFAユースカップの独占」に怒りを示した。
フレッチャー氏がFAユースカップ決勝の開催地を批判
マンチェスター・ユナイテッドのフレッチャー監督は、FAユースカップ決勝でマンチェスター・シティに1-2で敗れた後、FAの大会運営を批判した。オリバー・ライス率いるシティがピッチ上で優位だったことは認めつつ、フレッチャー監督はイベントの運営に疑問を投げかけた。決勝の舞台は、シティのアカデミーと女子チームが使用する収容7,000人のジョイ・スタジアムだった。
ユナイテッドはオールド・トラッフォードでの開催を申し出たが、シティ側が「エティハド・スタジアムは工事で使用できない」と拒否。ユナイテッド首脳は「この会場は決勝にふさわしくない」と主張した。シティは「試合は完売」と発表しながらも、ホーム側席には空席が目立ち、雰囲気や運営への不満をさらに募らせた。
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フレッチャー、決勝戦後に不満を漏らす
試合後の表彰式で、EFLのパリー会長がメダルを授与する際、フレッチャーがFA役員と口論となり場内は緊張に包まれた。フレッチャーは会場の選択と授与式の運営を批判した。
「会場選びを含め、今回の試合に関するFAの対応には失望している。相手チームを尊重すべきだ。しかし、FAユースカップがマンチェスター・シティに“乗っ取られた”ような状況では話にならない。
個々の監督や選手が野次られるなんて聞いたことがない。カップ戦の決勝でそんなことは起きない。FAの大会なのに、試合前から最後までの流れがまるでマンチェスター・シティの大会のようだった。それが今夜の唯一の不満だ。だが、勝ったのは最強のチームだ。彼らには称賛を送る」
スケジュールの問題で、さらに不満が募っている。
フレッチャー氏は、ユースカップ決勝後に控えるアカデミーチームの試合日程にも懸念を示した。マンチェスター・ユナイテッドのU-21チームは、その48時間以内にアメックス・スタジアムでプレミアリーグ2のプレーオフ決勝をブライトンと戦う予定だ。
「現在、ユースの試合日程には多くの問題があり、残念だ」と彼は語った。「U-21の試合が48時間後にあるため、一部の選手は決勝の喜びを味わえないだろう」
「この騒動が収まった今、関係者が一歩引いて冷静に考えることを願っている。プレミアリーグやFAも、歴史ある大会を運営する上で学ぶべき点が多いはずだ。」
- AFP
ユナイテッドはアカデミーシーズンをタイトル獲得で締めくくることを目指している
フレッチャー率いるマンチェスター・ユナイテッドは、ブライトンとのプレミアリーグ2プレーオフ決勝へ迅速に集中しなければならない。試合間隔が短いため、ユースカップ決勝に出場した数選手が欠ける可能性がある。また、この日程はトップチームにも影響する。マンチェスター・ユナイテッドは日曜にオールド・トラッフォードでノッティンガム・フォレストと対戦するため、アカデミー選手がトップチームに招集される機会が減る恐れがある。