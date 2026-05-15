試合後の表彰式で、EFLのパリー会長がメダルを授与する際、フレッチャーがFA役員と口論となり場内は緊張に包まれた。フレッチャーは会場の選択と授与式の運営を批判した。

「会場選びを含め、今回の試合に関するFAの対応には失望している。相手チームを尊重すべきだ。しかし、FAユースカップがマンチェスター・シティに“乗っ取られた”ような状況では話にならない。

個々の監督や選手が野次られるなんて聞いたことがない。カップ戦の決勝でそんなことは起きない。FAの大会なのに、試合前から最後までの流れがまるでマンチェスター・シティの大会のようだった。それが今夜の唯一の不満だ。だが、勝ったのは最強のチームだ。彼らには称賛を送る」