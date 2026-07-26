マンチェスター・ユナイテッドのセンターバック、リサンドロ・マルティネスとマタイス・デ・リフトの負傷状況について、喜ぶべきものとそうでない情報が混在している。

『ザ・ナショナル・ニュース』によると、マンチェスター・ユナイテッドはマルティネスがハル・シティとのプレミアリーグ開幕戦に出場できると楽観視している。

アルゼンチン代表DFはW杯決勝で太ももを痛め、長期離脱が懸念された。しかしクラブの医療スタッフは「問題なし」と判断。休暇明けにチームに合流する見込みだ。

マルティネスはキャリック監督の戦術で不可欠な存在であり、チャンピオンズリーグ復帰を目指すチームにとって朗報だ。怪我歴に懸念はあるが、元アヤックスの彼は昨季3位だったユナイテッドで再び重要な役割を担うだろう。