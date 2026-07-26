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翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドのセンターバック、リサンドロ・マルティネスとマタイス・デ・リフトの負傷状況について、喜ぶべきものとそうでない情報が混在している。
シーズン開幕を前に、マルティネスがチームに活力をもたらす
『ザ・ナショナル・ニュース』によると、マンチェスター・ユナイテッドはマルティネスがハル・シティとのプレミアリーグ開幕戦に出場できると楽観視している。
アルゼンチン代表DFはW杯決勝で太ももを痛め、長期離脱が懸念された。しかしクラブの医療スタッフは「問題なし」と判断。休暇明けにチームに合流する見込みだ。
マルティネスはキャリック監督の戦術で不可欠な存在であり、チャンピオンズリーグ復帰を目指すチームにとって朗報だ。怪我歴に懸念はあるが、元アヤックスの彼は昨季3位だったユナイテッドで再び重要な役割を担うだろう。
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デ・リフトの復帰時期は依然不明
マルティネスの状況は明るい。しかしデ・リフトは複雑だ。オランダ代表のデ・リフトは昨年11月以来試合に出ておらず、背中の手術でワールドカップも欠場した。『ザ・ナショナル・ニュース』によると、回復中で少なくとも秋まで復帰できない見込みだ。
移籍動向と中盤の補強
マンチェスター・ユナイテッドはチームバランスの改善へ移籍市場で活発に動いている。チェルシーからアンドレイ・サントスを4800万ポンドで獲得し、アストン・ヴィラからユーリ・ティエレマンスを契約解除条項で引き抜いた。
さらにルーク・ショーの控えとなる左サイドバックの補強も検討。ニューカッスル・ユナイテッドのルイス・ホールが最有力候補だが、国内市場の高額移籍金には慎重だ。
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ラッシュフォードの将来とチームの人材層
攻撃陣でも特に注目されるのはマーカス・ラッシュフォードの去就だ。昨季バルセロナへレンタル移籍した28歳の彼は、新シーズンにマンチェスター・ユナイテッドへ復帰する可能性が高まっている。バルセロナは完全移籍オプションを行使せず、彼の年俸を負担できるクラブも限られる。
今季は4つの大会を戦うため、選手層の厚さが不可欠だ。デ・リフトがいない間は、若手のレニー・ヨロとエイデン・ヘブンが守備の要としてバックアップする。
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