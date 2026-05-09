ロナウドは2021年にマンチェスター・ユナイテッドに復帰し、退団の際は物議を醸したが、ショーは5度のバロンドール受賞者の日常を間近で見た経験は極めて印象的だったと語った。ショーは最近のインタビューで、キャリントンでの練習でロナウドの献身的な姿勢がすぐに目立ったと述べた。

「これまで多くの素晴らしい選手とプレーできたが、トップは間違いなくクリスティアーノだ。彼が長くトップに君臨し続ける理由は、献身性とプロ意識を見れば明らかだ」

「彼は長年世界最高峰の選手であり続け、その理由を私は間近で見た。トレーニング前後の献身的な姿勢は圧巻で、一緒に過ごせた日々は大きな喜びだった」