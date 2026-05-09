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マンチェスター・ユナイテッドのスター、ルーク・ショーは、自身のロールモデルとしてクリスティアーノ・ロナウドのライフスタイルとズラタン・イブラヒモビッチの「とことんアグレッシブな」メンタリティに衝撃を受けた。
ショーは、自身のキャリアに影響を与えた選手たちを振り返る。
マンチェスター・ユナイテッドのディフェンダーは、キャリアで最も印象的な選手について語った。ショーは、特にロナウドが2度目に戻った時期のオールド・トラッフォードで際立っていたと強調した。また、イブラヒモビッチの肉体と集中力は、試合だけでなくリラックスした練習でも並外れていたと述べた。
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ショーはロナウドのプロ意識を称賛した
ロナウドは2021年にマンチェスター・ユナイテッドに復帰し、退団の際は物議を醸したが、ショーは5度のバロンドール受賞者の日常を間近で見た経験は極めて印象的だったと語った。ショーは最近のインタビューで、キャリントンでの練習でロナウドの献身的な姿勢がすぐに目立ったと述べた。
「これまで多くの素晴らしい選手とプレーできたが、トップは間違いなくクリスティアーノだ。彼が長くトップに君臨し続ける理由は、献身性とプロ意識を見れば明らかだ」
「彼は長年世界最高峰の選手であり続け、その理由を私は間近で見た。トレーニング前後の献身的な姿勢は圧巻で、一緒に過ごせた日々は大きな喜びだった」
イブラヒモビッチのメンタリティに感服した
ショーは、2016年に加入したスウェーデン人ストライカー、イブラヒモビッチがオールド・トラッフォードにもたらしたメンタリティについても語った。左サイドバックの彼は、チームにはロッカールームにイブラヒモビッチのような存在が必要だと認めた。
「これまであんな選手は出会ったことがない。彼の勝利への執着心は、今まで見たことがないほど並外れていた。トップ選手でも練習試合でここまで勝ちたがる選手はいない。もし彼のチームで勝てなければ、その代償は痛いほど味わうことになる。
彼は本当にアグレッシブだったが、チームにはそんな存在が必要だ。彼は献身的であり、ピークのパフォーマンスを発揮していた。同時に、素晴らしい人間性を持っていて、誰もが彼を愛していた。彼と仲良くなれない人はいなかったよ」
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マンチェスター・ユナイテッドにとって欠かせない存在
ショーは今シーズンもマンチェスター・ユナイテッドの主力としてプレミアリーグ全35試合に先発した。2027年までの契約を持ち、来季チャンピオンズリーグ出場権を獲得したチームで、30歳の彼は欧州でも最高の結果を目指す。