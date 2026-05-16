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マンチェスター・ユナイテッドのスター選手のワールドカップの夢が絶たれる中、マタイス・デ・リフトが感慨深いコメントを発表した
手術でデ・リフトは今シーズン絶望
マンチェスター・ユナイテッドは、デ・リフトが背中の故障を治すため手術を受けたと発表した。26歳の彼は晩秋から試合に出ておらず、長期リハビリが必要で、北米開催の今夏ワールドカップ出場は絶望的だ。
クラブは「リハビリで改善が見込めないため、選手にとって最善の措置として手術を選択した」と説明した。
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デ・リフトが心温まるメッセージを投稿
元バイエルン・ミュンヘンのスター選手は、病院のベッドで撮影した写真をソーシャルメディアに投稿し、ファンに胸が痛むと伝えた。4月にピッチに復帰したものの、このディフェンダーは6か月の挫折と不運の末、手術が唯一の選択肢だと認めた。
デ・リフトはインスタグラムにこう綴った。「6か月の治療と努力にもかかわらず、手術が唯一の選択肢となった。チームに貢献できなかったこと、ワールドカップに出場できないことは残念だが、ファン前に戻り、万全な状態でプレーできるよう全力を尽くす。」
マイケル・キャリック、悔しさをにじませる
マイケル・キャリック監督の下でまだ1分もプレーしていないデ・リフトにとって、このタイミングは特に残酷だ。暫定監督は以前、このオランダ人選手がプレミアリーグのシーズン終了前に復帰できると期待していると述べつつ、トップチームへの復帰については常に慎重だった。
クラブ公式ウェブサイトで復帰への決意を語ったデ・リフトはこう付け加えた。「11月以来、私は大好きなサッカーを再びプレーするために、あらゆるトレーニングで自分を追い込んできた。支えてくれたすべての人々に感謝している。マンチェスター・ユナイテッドの一員として、素晴らしいサポーターの前でプレーできる日を強く願っている。」
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回復への長い道のり
このオランダ代表は怪我で今シーズン14試合しか出場していない。キャリック監督は背中の怪我が予断を許さないとし、「回復はしているが期待ほど速くない」と説明。クラブは長期的な健康リスクを避けるため無理させない方針だ。
すでに24試合を欠場しており、焦点は2026-27シーズンに移っている。デ・リフトの不在により、ユナイテッドはリサンドロ・マルティネス、ハリー・マグワイア、エイデン・ヘブン、レニー・ヨロの4人で残りを戦う。クラブは、巨額で獲得したこのディフェンダーの完全回復を待ち続けている。