マンチェスター・ユナイテッドのスター選手のワールドカップの夢が絶たれる中、マタイス・デ・リフトが感慨深いコメントを発表した

マンチェスター・ユナイテッドは、デ・リフトが背中の故障を治すため手術を受けたと発表した。26歳の彼は晩秋から試合に出ておらず、長期リハビリが必要で、北米開催の今夏ワールドカップ出場は絶望的だ。

クラブは「リハビリで改善が見込めないため、選手にとって最善の措置として手術を選択した」と説明した。