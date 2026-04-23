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マンチェスター・ユナイテッドのスタッフは、レニー・ヨロとエイデン・ヘヴンのコンビが「ガブリエルとウィリアム・サリバ並みになる」と期待。クラブはミッキー・ファン・デ・ヴェンの獲得も狙う。
守備陣の再建が進められている
ユナイテッドは、オマール・ベラダ、ジェイソン・ウィルコックス、クリストファー・ヴィヴェルの下、大規模な戦略改革を進めている。 スタンフォード・ブリッジでの勝利でCL出場権目前となったが、首脳陣は長期的な体制安定化を優先。若手への期待は高まる一方、マタイス・デ・リフトとリサンドロ・マルティネスのコンディションに不安があるため、左利きの信頼できる選手補強でポジション競争を促す。
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新たなガブリエル・サリバか？
クラブスタッフは、ヨロ（20）とヘブン（19）をユナイテッド守備の将来軸と位置づけ、プレミア屈指のコンビになると期待する。その一方でスカウト部門は、欧州カップ戦の負担増を見据え、実績あるセンターバックの補強が必要との姿勢を崩していない。
『The Athletic』は、クラブ内ではヘブンとヨロがアーセナルのガブリエル＆サリバ並みのコンビに成長すると期待する声があると伝えている。その一方でスカウト陣はチャンピオンズリーグの負担を踏まえ、補強が必要だと主張。理想は堂々とした左利きのセンターバックだ。 ヘイヴンはその方向で定着しつつあるが、マタイス・デ・リフトとリサンドロ・マルティネスについては、怪我に悩まされたシーズンを経て疑問視されている。」
ヴァン・デ・ヴェンが注目されている
ファン・デ・ヴェンは、高い回復力とボール運びで戦術を変えるとして最優先補強候補に挙げられている。トッテナムとの契約は2029年までだが、クラブが降格すれば移籍が早まる可能性もある。
同レポートは「検討候補の一人がファン・デ・ヴェンだ。25歳の彼は、スパーズの来季所属リーグに関わらず注目され、移籍の可能性もある。スピード、ボール運び、タックルがユナイテッドの戦力を高めるだろう」と結んでいる。 チャンピオンズリーグの収益と移籍金収入が、ユナイテッドがチーム強化にどれだけ資金を投じられるかを左右することになるだろう。」
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獲得を目指す4人の主要選手
ユナイテッドの当面の優先課題は、チャンピオンズリーグ出場権を確保し、夏の大型補強4件（経験豊富なストライカー、新たなミッドフィルダー、左サイドバック、センターバック）のための予算を確保することだ。 カゼミーロの退団で年間約1,820万ポンドの給与枠が空き、補強資金に回される。マヌエル・ウガルテの売却も検討される中、今後の試合結果がラトクリフの資金力と獲得の可能性を左右する。