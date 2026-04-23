マンチェスター・ユナイテッドのスタッフは、レニー・ヨロとエイデン・ヘヴンのコンビが「ガブリエルとウィリアム・サリバ並みになる」と期待。クラブはミッキー・ファン・デ・ヴェンの獲得も狙う。

ファン・デ・ヴェンは、高い回復力とボール運びで戦術を変えるとして最優先補強候補に挙げられている。トッテナムとの契約は2029年までだが、クラブが降格すれば移籍が早まる可能性もある。

同レポートは「検討候補の一人がファン・デ・ヴェンだ。25歳の彼は、スパーズの来季所属リーグに関わらず注目され、移籍の可能性もある。スピード、ボール運び、タックルがユナイテッドの戦力を高めるだろう」と結んでいる。 チャンピオンズリーグの収益と移籍金収入が、ユナイテッドがチーム強化にどれだけ資金を投じられるかを左右することになるだろう。」