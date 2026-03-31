マンチェスター・ユナイテッドのゴールキーパー、センネ・ランメンスがマイケル・キャリックを絶賛する一方で、ルーベン・アモリムに対してほのめかすような皮肉を込めているようだ

このポルトガル人監督は、天然のウインガーを置かない特定の3バックシステムに固執することで知られており、選手たちはその適応に苦労することが多かった。ラムメンスは、そのような複雑さがチーム内の結束を損ない、選手たちが本来の力を発揮するのを妨げることが多いと指摘した。

「時として、監督が戦術を複雑にしすぎて、一部の選手が納得できず、全員の意識を統一するのが難しくなることがあります」とラメンスは語った。「しかし、初戦から彼（キャリック）が何を望んでいるかは非常に明確でした。彼は最も難しいことを求めていたわけではありませんが、同時に、選手たちがそれぞれの長所を活かせるように導いてくれました。 「守備陣にとって、失点を防ぐことは最も重要なことの一つだ。そうすれば、前線の選手たちが違いを生み出せる。おそらく、それが最もうまく機能している点だろう」