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マンチェスター・ユナイテッドのゴールキーパー、センネ・ランメンスがマイケル・キャリックを絶賛する一方で、ルーベン・アモリムに対してほのめかすような皮肉を込めているようだ
キャリック効果
ラメンスは、キャリックが指揮を執って以来、キャリントンでの雰囲気とパフォーマンスに好転が見られることについて語った。マンチェスター・ユナイテッドは、ファンに愛された元MFの下で驚異的な好調を維持しており、10試合で7勝2分け1敗という成績を残している。ラメンスはこの好調の要因として、過度に複雑な戦術構成から脱却したことを挙げている。
「何よりもまず、初日から彼（キャリック）がすべてを非常に明確に説明し、率直なメッセージを伝えてくれたことです。彼は私たちにとって難しすぎたり、複雑すぎたりするようなことはしませんでした」と、彼は『The Athletic』に語った。これは、アモリムの厳格な戦術的指示に対する皮肉とも解釈できる発言だ。
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戦術上の混乱
このポルトガル人監督は、天然のウインガーを置かない特定の3バックシステムに固執することで知られており、選手たちはその適応に苦労することが多かった。ラムメンスは、そのような複雑さがチーム内の結束を損ない、選手たちが本来の力を発揮するのを妨げることが多いと指摘した。
「時として、監督が戦術を複雑にしすぎて、一部の選手が納得できず、全員の意識を統一するのが難しくなることがあります」とラメンスは語った。「しかし、初戦から彼（キャリック）が何を望んでいるかは非常に明確でした。彼は最も難しいことを求めていたわけではありませんが、同時に、選手たちがそれぞれの長所を活かせるように導いてくれました。 「守備陣にとって、失点を防ぐことは最も重要なことの一つだ。そうすれば、前線の選手たちが違いを生み出せる。おそらく、それが最もうまく機能している点だろう」
守備の安定感と「ビースト」ハリー・マグワイア
キャリック監督による改革の重要な要素の一つは、伝統的な4バックへの回帰であり、ラメンスはこの変更がディフェンスラインに待望のリズムをもたらしたと確信している。ユナイテッドの守備は著しく堅固になり、序盤での失点はほとんど見られなくなった。ゴールキーパーは、これがピッチ上でチームが取り戻した自信の「礎」であると断言する。
「マイケルは、バックラインから我々に大きな自信と安定感を与えてくれた」とラメンスは述べた。また、ディフェンスの要として彼を守る主要な選手の一人に対して、特別な称賛を送った。「シーズン序盤は、数人の選手が負傷し、ディフェンダーの入れ替わりも激しかった。リズムをつかむのが難しかった。ここ数試合は状況も良くなっている。 例えば、私の前線にいる（センターバックの）ハリー・マグワイアは、彼もまた怪物のような存在だ。だから、彼がそこにいてくれるのはいつも心強い。」
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一貫性の究極の試金石
マンチェスター・ユナイテッドは現在プレミアリーグで3位につけており、チャンピオンズリーグ出場権獲得への道筋は依然として残されているが、2025-26シーズンの終盤にはリーズ、チェルシー、リヴァプールといった強豪との過酷な7連戦が待ち受けており、その実力が試されることになる。 この重要な局面は、キャリックの戦術眼とラメンスの絶好調ぶりを試す究極の試金石となる。若きゴールキーパーの冷静さは、ベルギー代表においてティボ・クルトワの後継者として当然の地位を築きつつある。