マンチェスター・ユナイテッドのキャプテン、マイケル・キャリックが、ブルーノ・フェルナンデスの歴史的シーズンを経て、その将来について力強い発言をした。

マンチェスター・ユナイテッドの新監督は、フェルナンデスの去就に関する懸念を否定した。31歳のフェルナンデスは昨年サウジ・プロリーグからオファーを受けたが残留し、混乱のシーズンを見事に導いた。

アメックス・スタジアムでの3-0の圧勝後、キャリックは「彼は我々にとって大きな存在で、キャプテンとして模範を示してきた」と絶賛。残留の可能性を問われると「残留しないと思う理由は何もない」と語った。 クラブも彼の貢献を高く評価しており、彼もここでプレーすることを楽しんでいる。それは誰の目にも明らかだ」