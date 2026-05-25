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マンチェスター・ユナイテッドのキャプテン、マイケル・キャリックが、ブルーノ・フェルナンデスの歴史的シーズンを経て、その将来について力強い発言をした。
キャリックは、キャプテンがチャンピオンズリーグを牽引すると期待している。
マンチェスター・ユナイテッドの新監督は、フェルナンデスの去就に関する懸念を否定した。31歳のフェルナンデスは昨年サウジ・プロリーグからオファーを受けたが残留し、混乱のシーズンを見事に導いた。
アメックス・スタジアムでの3-0の圧勝後、キャリックは「彼は我々にとって大きな存在で、キャプテンとして模範を示してきた」と絶賛。残留の可能性を問われると「残留しないと思う理由は何もない」と語った。 クラブも彼の貢献を高く評価しており、彼もここでプレーすることを楽しんでいる。それは誰の目にも明らかだ」
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フェルナンデスは歴史的な個人成績を残した。
ポルトガル代表のこの選手は、最終戦でアシストを記録し、プレミアリーグのシーズンアシスト記録を21に更新。ティエリ・アンリとケビン・デ・ブライネの20本を抜き、新記録を達成した。
キャリックは「彼は常にピッチに立ちたいと願い、サッカーを楽しむ姿勢がすべての試合に出場したいという意欲につながっている。それは素晴らしいことだ」と語り、このMFの姿勢が成功とチームでの重要性を支えていると強調した。この試合でフェルナンデスは自身も得点を挙げ、プレミアリーグ年間最優秀選手としての地位を確固たるものにした。
キャリック、強固な基盤をさらに強化へ新契約
南海岸での勝利は、クラブが安定を取り戻した時期に訪れた。キャリックが常任監督として2年契約を結んでからわずか2日後のことだった。ルーベン・アモリムの後任として就任して以来、リーグ戦17試合で12勝を挙げている元マンチェスター・ユナイテッドのMFは、夏の移籍市場を控え、クラブが正しい軌道に戻ったと確信している。
「残留し、さらに前進できることを喜ばしく思う」とキャリックは新契約について語った。「やるべきことはある。改善を続け、もっと良くなりたい。だが、ここでそれを成し遂げられることは大きな励みだ。強固な基盤ができ、その上に積み上げられるという事実が、私を前進させる勇気と興奮を与えてくれる。」
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ブライトン、最終節の失速でカンファレンスリーグへ
マンチェスター・ユナイテッドが3位入りを祝う一方、ブライトンは最終節の敗戦で8位に後退し、悔しさをにじませた。それでもカンファレンスリーグ出場権は獲得。ファビアン・フルツェラー監督は「クラブ史上初となる2年連続トップ8入りは成功」と強調した。
最終節の敗戦で歴史的シーズンを台無しにされたくないフルツェラー監督は、大局を見ることを選んだ。 「一方で、あのようなパフォーマンスを見せるには最悪のタイミングだった。しかし他方で、シーズン全体を振り返れば、間違いなく成果だ」と彼は語った。「これはクラブの歴史における新たなマイルストーンであり、選手たち一人ひとりの素晴らしい功績でもある。シーズン全体を誇りに思うべきだ」