マンチェスター・ユナイテッドのキャプテン、ブルーノ・フェルナンデスは、プレミアリーグでまたも決定的な活躍を見せ、クリスティアーノ・ロナウドとロビン・ファン・ペルシーに並んだ。

マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンは、プレミアリーグでクラブレジェンドのロナウドとゴール関与数で並んだ。月曜日のブレントフォード戦（2-1勝利）では、ベンジャミン・セスコへのアシストでリードを2点に広げた。

このアシストで彼のプレミアリーグでのゴール関与数は140に達し、元チームメイトの記録に並んだ。しかも、ロナウドが2度の在籍で到達した数字を、フェルナンデスは11試合少ないで成し遂げた。