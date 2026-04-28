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マンチェスター・ユナイテッドのキャプテン、ブルーノ・フェルナンデスは、プレミアリーグでまたも決定的な活躍を見せ、クリスティアーノ・ロナウドとロビン・ファン・ペルシーに並んだ。
フェルナンデスはロナウドの得点関与数に並んだ。
マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンは、プレミアリーグでクラブレジェンドのロナウドとゴール関与数で並んだ。月曜日のブレントフォード戦（2-1勝利）では、ベンジャミン・セスコへのアシストでリードを2点に広げた。
このアシストで彼のプレミアリーグでのゴール関与数は140に達し、元チームメイトの記録に並んだ。しかも、ロナウドが2度の在籍で到達した数字を、フェルナンデスは11試合少ないで成し遂げた。
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オールド・トラッフォードでの統計的均衡の実現
フェルナンデスは、70ゴール70アシストと攻守でバランスが取れ、チームに不可欠だ。一方、ロナウドの140回は103ゴール37アシストと得点偏重だった。
さらに彼は安定感でもトップクラスに入った。2012年11月～2013年1月にファン・ペルシーが10試合連続記録して以来、プレミアリーグで7試合以上連続して得点またはアシストを記録したマンチェスター・ユナイテッドの選手はフェルナンデスが初めてだ。
フェルナンデスのホームでの圧倒的な活躍
オールド・トラッフォードは彼の要塞だ。彼はプレミアリーグでホーム8試合連続得点またはアシストを記録し、クラブ史上3人目の快挙を達成した。2008年のロナウド（10試合）と2010年のルーニー（8試合）に続く記録である。
この活躍でフェルナンデスは今季19アシストをマークし、ゴールデン・プレイメーカー賞の最有力候補となっている。プレミアリーグのライバル、マンチェスター・シティのライアン・シェルキやウェストハムのジャロッド・ボウエンは10アシストで、9アシスト差をつけている。
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ヘンリーとデ・ブルイネの記録に迫る
残り4試合で、フェルナンデスはプレミアリーグ1シーズン最多アシスト記録（20アシスト）まであと2に迫っている。この記録は現在、ティエリ・アンリ（2002-03シーズン）とケビン・デ・ブライネ（2019-20シーズン）が保持している。
現在の調子を考えれば、記録達成は時間の問題だ。もし達成すれば、彼はプレミアリーグ史上最高の創造的MFとしての地位を確固たるものにするだろう。